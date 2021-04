AIR LIQUIDE : réaffirme ses objectifs 2021

Le chiffre d’affaires d'Air Liquide a reculé de 0,7% à 5,334 milliards d’euros au premier trimestre 2021, " dans un contexte sanitaire et économique toujours difficile mais en amélioration ". Il est en hausse comparable de 3,8 % par rapport à un premier trimestre 2020 " marqué par la crise sanitaire en Asie et plus particulièrement en Chine, puis en Europe à partir de mi-mars 2020 ". Le chiffre d’affaires de la principale division, Gaz & Services a atteint 5,103 milliards d’euros, en hausse de 2,8 % en données comparables



Les ventes publiées sont en retrait de 1,7 %, pénalisées par les effets défavorables de change (- 5,1 %) et de périmètre significatif (- 2,8 %), partiellement compensés par l'effet énergie (+ 3,4 %). L'effet périmètre significatif reflète essentiellement la cession de Schülke dans la Santé.



Le chiffre d'affaires consolidé de l'Ingénierie & Construction présente une croissance de 48,5 % et " se compare à un niveau d'activité réduit du fait de la pandémie au 1er trimestre 2020 ". L'activité Marchés Globaux & Technologies est en hausse comparable de 25,7 %, " soutenue par la montée en puissance d'unités de biogaz et des ventes d'équipements à haute valeur ajoutée technologique ".



En termes d'efficacités, le groupe poursuit ses actions d'amélioration de la performance. Au premier trimestre 2021, 95 millions d'euros d'efficacités ont été générées, en ligne avec l'objectif d'atteindre 400 millions d'euros sur l'année. Par ailleurs, les mesures de réduction de coûts liées à la crise ont été en grande partie maintenues dans le cadre de la reprise graduelle de l'activité. Le cash flow est élevé et s'établit à plus de 23 % des ventes, en amélioration de 100 points de base.



Les décisions d'investissement du trimestre s'élèvent à 600 millions d'euros.



" En 2021, dans un contexte de mesures de confinement locales limitées au 1er semestre et d'une reprise au second semestre, Air Liquide est confiant dans sa capacité à augmenter à nouveau sa marge opérationnelle et à réaliser une croissance du résultat net récurrent, à change constant, " a déclaré Benoît Potier, PDG du groupe Air Liquide.