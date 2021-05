AIR LIQUIDE : réussi sa première émission obligataire verte pour 500 millions d'euros

Air Liquide a annoncé avoir réalisé avec succès sa première émission obligataire verte, avec une levée de 500 millions d’euros dédiée au financement et refinancement de plusieurs projets de développement durable, notamment dans l’hydrogène, le biogaz et l’oxygène. Cette nouvelle opération va contribuer au financement des ambitieux projets de développement durable présentés le 23 mars 2021.



Significativement sursouscrite par les investisseurs, elle a été réalisée dans le cadre du programme Euro Medium Term Note (EMTN) du groupe. Elle permet d'émettre 500 millions d'euros d'obligations, à un coût global pour Air Liquide de 0,461% sur une durée de 10 ans.



Les fonds levés viendront se substituer aux échéances obligataires de Septembre 2021, et continueront à financer de manière durable la croissance à long terme du groupe dans des conditions très compétitives.



Cette émission bénéficiera d'une notation " A- " par Standard & Poor's et " A3 " par Moody's.