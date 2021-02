Air Liquide construira de nouvelles capacités de production à Manyang City, dans la province du Sichuan, et dans la mégapole de Chongqing. Ces nouvelles capacités fourniront BOE, leader mondial des écrans plats et un spécialiste de l’Internet des Objets, dans le cadre d’un accord de fourniture à long-terme. Depuis 2017, l’investissement total d’Air Liquide pour BOE s’élève à plus de 100 millions d’euros.