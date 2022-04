Air Liquide : A suivre aujourd'hui

Les ventes d'Air Liquide ont progressé de 8 % en comparable et de 29 % en publié au premier trimestre, à 6,9 milliards d’euros, dont 6,6 milliards pour l’activité Gaz & Services. Selon le spécialiste des gaz industriels, cette hausse reflète " notamment la hausse significative des prix de l’énergie répercutée contractuellement aux clients Grande Industrie ". Les Gaz & Services, qui représentent plus de 95 % de l’activité du groupe, progressent de 7,1 % en comparable.



" Ceci reflète notamment une forte croissance des activités Électronique et Industriel Marchand, lequel démontre une nouvelle fois sa capacité à adapter ses prix pour refléter la hausse des coûts " précise la firme industrielle.



En termes d'efficacités, Air Liquide poursuit ses actions d'amélioration de la performance. Au premier trimestre 2022, 77 millions d'euros d'efficacités ont été générés malgré un contexte très inflationniste, et le confirme son objectif de plus de 400 millions d'euros sur l'année.



La capacité d'autofinancement s'élève à 1,4 milliard d'euros, en forte hausse de 12,6 % et de 8,7 % hors effet de change. Elle s'établit à 23,3 % des ventes hors effet énergie, stable par rapport au premier trimestre 2021. Elle permet notamment d'assurer le financement des investissements industriels qui s'établissent à 784 millions d'euros, soit 13 % des ventes hors effet énergie.



En 2022, en l'absence de perturbation significative de l'économie, Air Liquide est confiant dans sa capacité à augmenter à nouveau sa marge opérationnelle et à réaliser une croissance du résultat net récurrent, à change constant.