Air Liquide : CA de 6 887 ME au 1er trimestre 2022

Le chiffre d'affaires du Groupe atteint 6 887 millions d'euros au 1er trimestre 2022, en croissance de + 7,9 % en données comparables (+ 29 % en publié).



' Cette performance s'établit dans un environnement difficile de prix de l'énergie exceptionnellement élevés, de forte inflation, de tension dans les chaînes d'approvisionnement et de conflit en Ukraine ' indique le groupe.



Le chiffre d'affaires Gaz & Services atteint 6 590 millions d'euros, en hausse de + 7,1 % en données comparables. Les ventes publiées du 1er trimestre 2022 sont en croissance de + 29,1 %.



Les décisions d'investissement du trimestre sont très élevées à 913 millions d'euros, avec plusieurs projets dans l'Électronique, notamment en Asie.



' En 2022, en l'absence de perturbation significative de l'économie, Air Liquide est confiant dans sa capacité à augmenter à nouveau sa marge opérationnelle et à réaliser une croissance du résultat net récurrent, à change constant ' rejoute le groupe.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.