Air Liquide : - Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2020 0 23/10/2020 | 07:21 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires 3ème trimestre 2020 : Nette reprise des ventes dans toutes les géographies et tous les métiers

Confirmation des perspectives 2020 Regulatory News: Air Liquide (Paris:AI): Chiffres clés (en millions d'euros) T3 2020 2020/2019 publié 2020/2019 comparable (a) Chiffre d’affaires Groupe 4 980 - 8,7 % - 0,9 % dont Gaz & Services 4 777 - 8,9 % - 0,9 % dont Ingénierie & Construction 60 - 26,3 % - 24,4 % dont Marchés Globaux & Technologies 143 + 9,6 % + 11,4 % (a) Variation hors effets de change, d’énergie (gaz naturel et électricité) et de périmètre significatif, voir réconciliation en annexe. Commentant l’activité du 3ème trimestre 2020, Benoît Potier, Président-Directeur Général du groupe Air Liquide a déclaré : « Ce 3ème trimestre est caractérisé par une nette reprise des ventes. Par rapport à un 2ème trimestre 2020 marqué par l’impact de la pandémie, toutes les activités et toutes les géographies s’améliorent. Le chiffre d'affaires du Groupe s’élève à 5 milliards d’euros, à - 0,9 % en comparable (- 8,7 % en publié, reflétant les impacts négatifs du change, du prix de l'énergie et d'un effet périmètre significatif). Les activités Gaz & Services, soit 96 % des ventes du Groupe, sont quasi stables, intégrant des situations contrastées. La Santé et l’Électronique restent particulièrement dynamiques ; les ventes de la Grande Industrie se sont redressées alors que l’Industriel Marchand, qui affiche une nette amélioration séquentielle, reste à un niveau encore inférieur à celui de 2019. Sur le plan géographique, par rapport au 3ème trimestre 2019, les ventes progressent à données comparables en Europe et en Asie, tandis que la zone Amériques s’améliore par rapport au 2ème trimestre 2020. L’activité Marchés Globaux & Technologies renoue également avec la croissance, tandis que les ventes Ingénierie & Construction s’améliorent très progressivement par rapport aux trimestres précédents. Le Groupe poursuit sa dynamique d’amélioration de la marge opérationnelle, avec notamment 311 millions d’euros d’efficacités sur les 9 premiers mois, en ligne avec son objectif annuel de plus de 400 millions d’euros, et le plan de réduction de coûts supplémentaire continue à porter ses fruits. La poursuite de l’amélioration de la performance se traduit par des flux de trésorerie opérationnels qui s’élèvent à près de 24% des ventes. Le cycle d’investissement demeure bien orienté et les opportunités à 12 mois, qui se recentrent sur les marchés en croissance, sont d’un montant élevé. Les décisions d’investissement, gages de croissance future, sont importantes à 2,1 milliards d’euros à fin septembre, dont près d’1/3 liées à la transition énergétique. Dans un contexte de mesures de confinement locales limitées et d’une reprise progressive d’activité d’ici la fin de l’année 2020, Air Liquide est confiant dans sa capacité à augmenter à nouveau sa marge opérationnelle et à réaliser un résultat net(1) proche de celui de 2019, à taux de change constant.» (1) Résultat net récurrent 2020 : hors éléments exceptionnels significatifs sans impact sur le résultat opérationnel courant. Faits marquants du 3ème trimestre 2020 Santé : Mobilisation des équipes Air Liquide Santé partout dans le monde contre le Covid-19 notamment pour fournir de l’oxygène médical. Soutien par la Fondation Air Liquide de 10 projets scientifiques et de 23 projets d’aide sociale d’urgence dans le cadre de son initiative Covid-19. Finalisation de la cession de schülke à la société de capital-investissement EQT.

: Industrie : Finalisation de l’accord avec Sasol pour acquérir le plus grand site de production d’oxygène au monde, à Secunda en Afrique du Sud, pour un montant de l’ordre de 440 millions d’euros, et viser une réduction d’au moins 30% des émissions de CO 2 . Cette opération reste soumise aux conditions suspensives habituelles, notamment l’autorisation de l’Autorité sud-africaine de la concurrence, attendues à partir de décembre 2020. Contrat de long terme aux Etats-Unis avec Eastman Chemical Company et investissement de plus de 160 millions de dollars américains pour moderniser les actifs existants et construire une nouvelle unité de séparation des gaz de l’air ainsi qu’une unité d’oxydation partielle. Investissement de 125 millions d’euros pour construire la première unité de production d’oxygène de taille mondiale adaptée à un réseau électrique recourant aux énergies renouvelables, dans le port de Moerdijk aux Pays-Bas. Investissement de 60 millions d’euros dans la construction d’une huitième unité de séparation des gaz de l’air dans la zone portuaire de Tianjin, en Chine.

: Environnement : Signature d’un contrat d’achat à long terme d’électricité renouvelable, représentant 15% de la consommation actuelle des activités du Groupe en Espagne. Portefeuille : Finalisation de la cession de CRYOPDP à la société de capital-investissement française Hivest Capital Partners. Acquisition de 80% du capital de la société française Cryoconcept, spécialisée dans la réfrigération à dilution. Le chiffre d’affaires du Groupe s’établit à 4 980 millions d’euros au 3ème trimestre 2020. Le modèle d’affaires a démontré sa résilience ces derniers mois dans un contexte sanitaire difficile. L’activité reprend sur l’ensemble des géographies avec des ventes à - 0,9 % sur base comparable au 3ème trimestre 2020, proche du niveau de 2019. La Chine affiche le niveau de reprise le plus dynamique avec des ventes en forte croissance au 3ème trimestre alors que la situation est plus contrastée dans le reste de la zone Asie-Pacifique. L’activité est en cours d’amélioration en Europe, en croissance par rapport à 2019. Les signes d’une reprise plus progressive sont notables en Amérique du Nord et l’activité reste solide en Amérique du Sud, notamment la Grande Industrie et la Santé. Les ventes consolidées de l’Ingénierie & Construction (- 24,4 %) reflètent l’allocation prioritaire des ressources aux projets internes. L’activité Marchés Globaux & Technologies retrouve sa croissance à deux chiffres, avec des ventes en forte hausse de + 11,4 % au 3ème trimestre. Du fait d’importants effets négatifs de change (- 3,7 %), de périmètre significatif (- 2,6 %) et d’énergie (- 1,5 %), le chiffre d’affaires publié du Groupe est en retrait de - 8,7 %. Le chiffre d’affaires Gaz & Services du 3ème trimestre 2020 atteint 4 777 millions d’euros, en léger retrait de - 0,9 % sur base comparable. Les forts effets négatifs de change (- 3,8 %), de périmètre significatif (- 2,7 %), et d’énergie (- 1,5 %) pénalisent le chiffre d’affaires publié des activités Gaz & Services, en retrait de - 8,9 %. L'effet périmètre significatif reflète la cession de schülke dans la Santé et la réduction de la participation du Groupe dans un distributeur au Japon au 3ème trimestre 2020, ainsi que la cession des unités de Fujian Shenyuan en septembre 2019. Le chiffre d’affaires Gaz & Services de la zone Amériques s’établit à 1 916 millions d’euros au 3 ème trimestre, en retrait de - 3,3 % sur base comparable. L’Amérique du Nord affiche des ventes en forte progression par rapport au 2 ème trimestre mais elles restent en recul par rapport à 2019. Les ventes sont en croissance en Amérique latine. Le chiffre d’affaires de la Grande Industrie est en hausse sur le trimestre (+ 2,1 %). L’activité Industriel Marchand connaît un fort rebond séquentiel mais reste impactée par la crise sanitaire et les mesures de confinement avec un chiffre d’affaires en retrait de - 6,8 %. L’Électronique présente une forte croissance de + 6,6 %. La Santé reste pleinement mobilisée contre la pandémie et affiche une hausse des ventes de + 8,0 %.

s’établit à au 3 trimestre, en retrait de sur base comparable. L’Amérique du Nord affiche des ventes en forte progression par rapport au 2 trimestre mais elles restent en recul par rapport à 2019. Les ventes sont en croissance en Amérique latine. Le chiffre d’affaires de la Grande Industrie est en hausse sur le trimestre (+ 2,1 %). L’activité Industriel Marchand connaît un fort rebond séquentiel mais reste impactée par la crise sanitaire et les mesures de confinement avec un chiffre d’affaires en retrait de - 6,8 %. L’Électronique présente une forte croissance de + 6,6 %. La Santé reste pleinement mobilisée contre la pandémie et affiche une hausse des ventes de + 8,0 %. En croissance comparable de + 0,5 % au 3 ème trimestre, le chiffre d’affaires de la zone Europe atteint 1 615 millions d’euros. Les activités industrielles connaissent une reprise significative dans la zone même si les volumes restent inférieurs aux niveaux précédant la crise sanitaire. Ainsi, les ventes de la Grande Industrie (- 3,4 %) sont en croissance séquentielle par rapport au 2 ème trimestre 2020. En Industriel Marchand (- 4,8 %, dont - 1,9 % provenant de cessions de petites activités), les ventes de gaz en bouteilles retrouvent un niveau proche de celui du 3 ème trimestre 2019. Le chiffre d’affaires des activités Santé progresse de + 9,5 % au 3 ème trimestre, bénéficiant notamment de ventes de respirateurs à prix coûtant toujours exceptionnellement élevées en lien avec la pandémie.

au 3 trimestre, le chiffre d’affaires de la zone atteint Les activités industrielles connaissent une reprise significative dans la zone même si les volumes restent inférieurs aux niveaux précédant la crise sanitaire. Ainsi, les ventes de la Grande Industrie (- 3,4 %) sont en croissance séquentielle par rapport au 2 trimestre 2020. En Industriel Marchand (- 4,8 %, dont - 1,9 % provenant de cessions de petites activités), les ventes de gaz en bouteilles retrouvent un niveau proche de celui du 3 trimestre 2019. Le chiffre d’affaires des activités Santé progresse de + 9,5 % au 3 trimestre, bénéficiant notamment de ventes de respirateurs à prix coûtant toujours exceptionnellement élevées en lien avec la pandémie. Le chiffre d’affaires en Asie-Pacifique s’établit à 1 101 millions d’euros , et progresse de + 1,6 % sur base comparable . En Chine, l’activité est dynamique dans l’ensemble des branches industrielles qui affichent une croissance de + 7,6 %. La reprise de l’activité est plus lente dans le reste de la zone, affectée par la crise sanitaire. La Grande Industrie (+ 3,0 %) est soutenue par la demande en Chine et la montée en puissance d’une unité en Corée du Sud. L’activité Industriel Marchand (- 4,0 %) est toujours ralentie mais s’améliore par rapport au 2 ème trimestre. L’activité Électronique (+ 6,3 %) reste très dynamique avec une croissance supérieure à + 10 % hors ventes d'Équipements & Installations.

s’établit à , et progresse de sur base comparable En Chine, l’activité est dynamique dans l’ensemble des branches industrielles qui affichent une croissance de + 7,6 %. La reprise de l’activité est plus lente dans le reste de la zone, affectée par la crise sanitaire. La Grande Industrie (+ 3,0 %) est soutenue par la demande en Chine et la montée en puissance d’une unité en Corée du Sud. L’activité Industriel Marchand (- 4,0 %) est toujours ralentie mais s’améliore par rapport au 2 trimestre. L’activité Électronique (+ 6,3 %) reste très dynamique avec une croissance supérieure à + 10 % hors ventes d'Équipements & Installations. Le chiffre d’affaires de la zone Moyen-Orient et Afrique atteint 145 millions d’euros, stable (+ 0,0 %) sur base comparable. En Industriel Marchand, le Moyen-Orient et l’Inde sont en très nette amélioration par rapport au 2ème trimestre mais la reprise est plus contrastée en Afrique. Les ventes de la Grande Industrie sont en légère hausse par rapport au 3ème trimestre 2019, notamment en Afrique du Sud et en Arabie saoudite. La Santé affiche une forte croissance sur l’ensemble de la zone, liée à sa mobilisation dans la lutte contre la crise sanitaire. Dans la Santé, les ventes sont en progression de + 8,4 % sur base comparable, reflétant une forte implication dans le combat contre le COVID-19. Le chiffre d’affaires de l’Électronique présente également une croissance très solide de + 5,9 % et + 7,3 % hors Équipements & Installations, avec des ventes de Matériaux avancés et de Gaz vecteurs en forte hausse. Les ventes de la Grande Industrie sont stables, + 0,2 %, par rapport au 3ème trimestre 2019, soutenues notamment par les économies en développement et en particulier par la reprise de l'activité en Chine. La branche Industriel Marchand reste en recul de - 5,8 %, les effets prix soutenus de + 2,6 %, la croissance en Chine, dans l’Est de l’Europe et en Amérique du Sud ne compensant pas les ralentissements liés à la crise sanitaire encore très perceptibles, notamment sur les ventes de produits associés au gaz aux Etats-Unis. Le chiffre d’affaires consolidé de l’Ingénierie & Construction s’établit à 60 millions d’euros au 3ème trimestre, avec des ventes aux clients tiers toujours ralenties du fait de la crise sanitaire. Les ressources sont principalement allouées aux projets internes pour la Grande Industrie et l'Électronique. Le chiffre d’affaires de l’activité Marchés Globaux & Technologies s’établit à 143 millions d’euros et renoue avec une croissance très dynamique de + 11,4 %, les capacités de production n’étant plus contraintes par la crise sanitaire. Les ventes d’équipements sont en forte hausse, notamment les systèmes de purification par membrane. L’activité biogaz reste très dynamique, en particulier en Europe où les ventes de biométhane pour le transport sont en hausse et aux Etats-Unis. Les efficacités s’élèvent à 311 millions d’euros sur les neufs premiers mois de l’année malgré la baisse des volumes, ce qui est en ligne avec l’objectif annuel fixé à plus de 400 millions d’euros. Depuis le lancement du programme d’amélioration de la performance en 2017, 1,4 milliards d’euros d’efficacités cumulées ont été générés. Par ailleurs, les réductions de coûts exceptionnelles en réponse à la crise sanitaire se poursuivent, mais ne sont pas, du fait de leur nature, soutenables dans la durée. La capacité d’autofinancement s’élève à 3 648 millions d’euros à fin septembre 2020, soit 23,9 % des ventes, représentant une forte amélioration de + 240 points de base par rapport au 3ème trimestre 2019(1). Le ratio de dette nette sur fonds propres, ajusté de la saisonnalité du dividende, s’établit à 58,3 %, également en baisse significative par rapport à fin décembre 2019 (64,0 %). Les décisions d’investissement industriel s’élèvent à 685 millions d’euros au 3ème trimestre et à près de 2 milliards d’euros depuis le début de l’année 2020 malgré le contexte sanitaire. Le développement est très actif dans la Grande Industrie avec notamment la signature d’une reprise de site au Kazakhstan et d’une nouvelle unité de séparation des gaz de l’air en Pologne. Le portefeuille d’opportunités d’investissement à 12 mois continue à se renforcer et s’établit à 3,0 milliards d’euros. Ce montant exclut la reprise des 16 unités de gaz de l’air en cours de finalisation en Afrique du sud. L’évolution du portefeuille confirme les perspectives de croissance future pour le Groupe La contribution additionnelle aux ventes des montées en puissance et des démarrages d’unités s’élève à 53 millions d’euros au 3ème trimestre 2020, et à 133 millions sur les 9 premiers mois de l’année. Elle devrait s’établir à 180 millions d’euros pour l’année 2020, dans la fourchette haute des estimations communiquées précédemment. Pour 2021, l’estimation de la contribution additionnelle aux ventes est réévaluée à la hausse dans une fourchette de 320 à 350 millions d’euros malgré le décalage de certains démarrages et après prise en compte de la contribution aux ventes des 16 unités de gaz de l’air en cours d’acquisition en Afrique du sud. ______________________________

1 Par rapport aux données retraitées du 3ème trimestre 2019 suite aux changements dans les états financiers annuels 2019 : le coût financier avant impôt lié à IFRS 16 est reporté en autres charges financières alors qu'il était reporté en coût de la dette nette au 30 septembre 2019. La distinction est désormais faite entre les autres éléments sans impact sur la trésorerie dans lesquels sont reportés la neutralisation de ce coût ainsi que les produits et charges relatifs à IAS 19 et IFRS 2 et les autres éléments avec impact sur la trésorerie Analyse du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2020 Sauf mention contraire, les variations du chiffre d’affaires commentées ci-dessous sont toutes des variations à données comparables, hors effets de change, d’énergie (gaz naturel et électricité) et de périmètre significatif. CHIFFRE D’AFFAIRES Chiffre d'affaires (en millions d'euros) T3 2019 T3 2020 Variation 2020/2019 publiée Variation 2020/2019 comparable Gaz & Services 5 242 4 777 - 8,9 % - 0,9 % Ingénierie & Construction 81 60 - 26,3 % - 24,4 % Marchés Globaux & Technologies 131 143 + 9,6 % + 11,4 % CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL 5 454 4 980 - 8,7 % - 0,9 % Chiffre d'affaires trimestriel (en millions d'euros) T1 2020 T2 2020 T3 2020 Gaz & Services 5 191 4 729 4 777 Ingénierie & Construction 52 52 60 Marchés Globaux & Technologies 127 122 143 CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL 5 370 4 903 4 980 Variation 2020/2019 Groupe publiée - 1,3 % - 11,0 % - 8,7 % Variation 2020/2019 Groupe comparable + 0,6 % - 6,9 % - 0,9 % Variation 2020/2019 Gaz & Services comparable + 1,1 % - 6,5 % - 0,9 % Groupe Le chiffre d’affaires du Groupe s’établit à 4 980 millions d’euros au 3ème trimestre 2020. Le modèle d’affaires a démontré sa résilience ces derniers mois dans un contexte sanitaire difficile. L’activité reprend sur l’ensemble des géographies avec des ventes à - 0,9 % au 3ème trimestre 2020, proche du niveau de 2019 pour le Groupe et les activités Gaz & Services. La Chine affiche le niveau de reprise le plus dynamique avec des ventes en forte croissance au 3ème trimestre alors que la situation est plus contrastée dans le reste de la zone Asie Pacifique. L’activité est en cours d’amélioration en Europe, en légère croissance par rapport à 2019. Les signes d’une reprise plus progressive sont notables en Amérique du Nord et l’activité reste solide en Amérique du Sud, notamment la Grande Industrie et la Santé. Les ventes consolidées de l’Ingénierie & Construction (- 24,4 %) reflètent l’allocation prioritaire des ressources aux projets internes. L’activité Marchés Globaux & Technologies retrouve sa croissance à deux chiffres, avec des ventes en forte hausse de + 11,4 % au 3ème trimestre. Du fait d’importants effets négatifs de change (- 3,7 %), de périmètre significatif (- 2,6 %), et d’énergie (- 1,5 %), le chiffre d’affaires publié du Groupe est en retrait de - 8,7 %. Fondation En réponse à la crise sanitaire, la Fondation Air Liquide a lancé dès mars 2020 l’Initiative Covid-19. Plus de 2 millions d’euros ont ainsi été mobilisés sur deux ans, avec un double objectif : soutenir des projets de recherche scientifique et renforcer l’aide à des associations travaillant auprès des populations les plus fragiles face au Covid-19. La Fondation a déjà apporté depuis mars 2020, son soutien à 10 projets scientifiques et 21 projets d’aide d’urgence sociale sur tous les continents. Gaz & Services Le chiffre d’affaires Gaz & Services du 3ème trimestre 2020 atteint 4 777 millions d’euros, en léger retrait de - 0,9 %. Dans la Santé, les ventes sont en progression de + 8,4 %, reflétant une forte implication dans le combat contre le COVID-19. Le chiffre d’affaires de l’Électronique présente également une croissance très solide de + 5,9 % et + 7,3 % hors Équipements & Installations, avec des ventes de Matériaux avancés et de Gaz vecteurs en forte hausse. Les ventes de la Grande Industrie sont stables, + 0,2 % par rapport au 3ème trimestre 2019, soutenues notamment par les économies en développement et en particulier par la reprise de l'activité en Chine. La branche Industriel Marchand reste en recul de - 5,8 %, les effets prix soutenus de + 2,6 %, la croissance en Chine, dans l’Est de l’Europe et en Amérique du Sud ne compensant pas les ralentissements liés à la crise sanitaire encore très perceptibles, notamment sur les ventes de produits associés au gaz aux Etats-Unis. Les forts effets négatifs de change (- 3,8 %), de périmètre significatif (- 2,7 %), et d’énergie (- 1,5 %) pénalisent le chiffre d’affaires publié des activités Gaz & Services, en retrait de - 8,9 %. L'effet périmètre significatif reflète la cession de Schülke dans la Santé et la réduction de la participation du Groupe dans un distributeur au Japon au 3ème trimestre 2020, ainsi que la cession des unités de Fujian Shenyuan en septembre 2019. Chiffre d'affaires par géographie et branche d'activité (en millions d’euros) T3 2019 T3 2020 Variation 2020/2019 publiée Variation 2020/2019 comparable Amériques 2 137 1 916 - 10,3 % - 3,3 % Europe 1 742 1 615 - 7,3 % + 0,5 % Asie-Pacifique 1 207 1 101 - 8,7 % + 1,6 % Moyen-Orient et Afrique 156 145 - 7,2 % + 0,0 % CHIFFRE D'AFFAIRES GAZ & SERVICES 5 242 4 777 - 8,9 % - 0,9 % Grande Industrie 1 374 1 212 - 11,8 % + 0,2 % Industriel Marchand 2 471 2 217 - 10,3 % - 5,8 % Santé 915 866 - 5,3 % + 8,4 % Électronique 482 482 - 0,1 % + 5,9 % Amériques Le chiffre d’affaires Gaz & Services de la zone Amériques s’établit à 1 916 millions d’euros au 3ème trimestre, en retrait de - 3,3 %. L’Amérique du Nord affiche des ventes en forte progression par rapport au 2ème trimestre mais elles restent en recul par rapport à 2019. Les ventes sont en croissance en Amérique latine. Le chiffre d’affaires de la Grande Industrie est également en hausse sur le trimestre (+ 2,1 %). L’activité Industriel Marchand connaît un fort rebond séquentiel mais reste impactée par la crise sanitaire et les mesures de confinement avec un chiffre d’affaires en retrait de - 6,8 %. L’Électronique présente une forte croissance de + 6,6 %. La Santé reste pleinement mobilisée contre la pandémie et ses ventes progressent de + 8,0 %. Le chiffre d’affaires de la Grande Industrie renoue avec la croissance après un 2 ème trimestre en retrait, affichant une progression de + 2,1 % au 3 ème trimestre. En Amérique du Nord, on observe une reprise des volumes de gaz de l’air et d'hydrogène par rapport au 2 ème trimestre mais ils restent inférieurs au niveau de 2019. Les intempéries qui ont frappé le Golfe du Mexique à la fin de l'été ont faiblement impacté l’activité. Les ventes sont en forte croissance en Amérique latine, soutenues notamment par la montée en puissance de nouvelles unités d'hydrogène.

renoue avec la croissance après un 2 trimestre en retrait, affichant une progression de au 3 trimestre. En Amérique du Nord, on observe une reprise des volumes de gaz de l’air et d'hydrogène par rapport au 2 trimestre mais ils restent inférieurs au niveau de 2019. Les intempéries qui ont frappé le Golfe du Mexique à la fin de l'été ont faiblement impacté l’activité. Les ventes sont en forte croissance en Amérique latine, soutenues notamment par la montée en puissance de nouvelles unités d'hydrogène. Les ventes en Industriel Marchand au 3 ème trimestre ( - 6,8 % ) demeurent affectées par la baisse d'activité liée à la crise sanitaire mais elles sont en forte reprise par rapport au 2 ème trimestre qui présentait un chiffre d’affaires en retrait de - 15,9 %. Aux Etats-Unis, les marchés de l’Alimentaire, la Pharmacie, la Recherche et les Distributeurs & Artisans présentent des ventes proches ou supérieures au 3 ème trimestre 2019 ; les ventes dans les secteurs industriels comme la Fabrication métallique et l'Énergie restent en recul malgré une nette amélioration. En Amérique latine, les ventes sont de nouveau en croissance, l’amélioration étant sensible dans les différents pays. Les effets prix restent élevés à + 3,6 % dans la zone.

au 3 trimestre ( ) demeurent affectées par la baisse d'activité liée à la crise sanitaire mais elles sont en forte reprise par rapport au 2 trimestre qui présentait un chiffre d’affaires en retrait de - 15,9 %. Aux Etats-Unis, les marchés de l’Alimentaire, la Pharmacie, la Recherche et les Distributeurs & Artisans présentent des ventes proches ou supérieures au 3 trimestre 2019 ; les ventes dans les secteurs industriels comme la Fabrication métallique et l'Énergie restent en recul malgré une nette amélioration. En Amérique latine, les ventes sont de nouveau en croissance, l’amélioration étant sensible dans les différents pays. Les effets prix restent élevés à + 3,6 % dans la zone. Le chiffre d’affaires de la Santé progresse de + 8,0 % au 3 ème trimestre, en forte amélioration par rapport au 2 ème trimestre (+ 1,0 %). Les Etats-Unis bénéficient d’une hausse de la demande d’oxygène médical sous forme liquide pour lutter contre le COVID-19 et de la reprise de l’activité dans la médecine de ville. En Amérique latine, les équipes Santé restent très impliquées dans le combat contre le COVID-19 avec des ventes aux hôpitaux en forte hausse, notamment en Argentine et au Brésil. Le nombre de patients traités à domicile progresse également.

progresse de au 3 trimestre, en forte amélioration par rapport au 2 trimestre (+ 1,0 %). Les Etats-Unis bénéficient d’une hausse de la demande d’oxygène médical sous forme liquide pour lutter contre le COVID-19 et de la reprise de l’activité dans la médecine de ville. En Amérique latine, les équipes Santé restent très impliquées dans le combat contre le COVID-19 avec des ventes aux hôpitaux en forte hausse, notamment en Argentine et au Brésil. Le nombre de patients traités à domicile progresse également. Le chiffre d’affaires de l’Électronique augmente de + 6,6 %, avec des ventes d'Équipements & Installations très élevées sur le trimestre. Amériques Air Liquide a annoncé la signature d’un accord de long terme avec Eastman Chemical Company portant sur la fourniture de volumes supplémentaires d’oxygène, azote et gaz de synthèse (syngas) pour accompagner la croissance d'Eastman à Longview, au Texas. Air Liquide investira plus de 160 millions de dollars américains pour moderniser ses actifs existants sur le site et y construire une nouvelle unité de séparation des gaz de l'air (ASU) ainsi qu’une unité d'oxydation partielle (POX). Europe En croissance de + 0,5 % au 3ème trimestre, le chiffre d’affaires de la zone Europe atteint 1 615 millions d’euros. Les activités industrielles connaissent une reprise significative dans la zone même si les volumes restent inférieurs aux niveaux précédant la crise sanitaire. Ainsi, les ventes de la Grande Industrie (- 3,4 %) sont en croissance séquentielle par rapport au 2ème trimestre 2020. En Industriel Marchand (- 4,8 %, dont - 1,9 % provenant de cessions de petites activités), les ventes de gaz en bouteilles retrouvent un niveau proche de celui du 3ème trimestre 2019. Le chiffre d’affaires des activités Santé progresse de + 9,5 % au 3ème trimestre, bénéficiant notamment de ventes de respirateurs à prix coûtant toujours exceptionnellement élevées en lien avec la pandémie. Au 3 ème trimestre, les ventes de la Grande Industrie sont en retrait de - 3,4 % mais en croissance séquentielle par rapport au 2 ème trimestre, pic de la crise sanitaire. La demande en gaz de l’air reste faible dans la Sidérurgie. Les volumes progressent un peu plus rapidement pour les clients de la Chimie que pour les Raffineries qui ajustent leur production en réponse à la plus faible demande en carburant pour le transport. Les ventes de gaz de l’air sont en hausse sur le trimestre en Russie et en Turquie.

trimestre, les ventes de la sont en retrait de mais en croissance séquentielle par rapport au 2 trimestre, pic de la crise sanitaire. La demande en gaz de l’air reste faible dans la Sidérurgie. Les volumes progressent un peu plus rapidement pour les clients de la Chimie que pour les Raffineries qui ajustent leur production en réponse à la plus faible demande en carburant pour le transport. Les ventes de gaz de l’air sont en hausse sur le trimestre en Russie et en Turquie. Le chiffre d’affaires de l’ Industriel Marchand est en recul de - 4,8 % dont - 1,9 % d’effet périmètre mineur, lié au solde des petites cessions et acquisition réalisées dans le cadre du programme d’optimisation du portefeuille d’activités. Les ventes de gaz en bouteilles progressent et retrouvent un niveau proche de celui du 3 ème trimestre 2019, soutenues notamment par les activités de construction. La reprise est moins rapide pour les ventes de gaz sous forme liquide, en particulier en Allemagne. Le chiffre d’affaires est en forte croissance dans l’Est de l’Europe, particulièrement en Turquie, en Russie et en Pologne. Les effets prix restent solides à + 1,7 % , en hausse par rapport au 2 ème trimestre (+ 1,4 %).

est en recul de dont - 1,9 % d’effet périmètre mineur, lié au solde des petites cessions et acquisition réalisées dans le cadre du programme d’optimisation du portefeuille d’activités. Les ventes de gaz en bouteilles progressent et retrouvent un niveau proche de celui du 3 trimestre 2019, soutenues notamment par les activités de construction. La reprise est moins rapide pour les ventes de gaz sous forme liquide, en particulier en Allemagne. Le chiffre d’affaires est en forte croissance dans l’Est de l’Europe, particulièrement en Turquie, en Russie et en Pologne. Les effets prix restent solides à , en hausse par rapport au 2 trimestre (+ 1,4 %). Le chiffre d’affaires de la Santé progresse de + 9,5 % au 3ème trimestre. Les ventes de respirateurs à prix coûtant sont encore exceptionnellement fortes, en lien avec la pandémie. Les ventes de gaz médicaux restent élevées. L’activité Santé à domicile retrouve une croissance plus dynamique après le ralentissement des nouvelles installations au 2ème trimestre, au pic de la pandémie. Elle est soutenue notamment par l’augmentation du nombre de patients traités à domicile pour le diabète en Allemagne, en France et dans la péninsule ibérique, ainsi que par la contribution de nouvelles acquisitions de petite taille. Europe Air Liquide a annoncé en Juillet un investissement de 125 millions d'euros pour construire la première unité de séparation des gaz de l'air (ASU) comprenant un système de stockage d'énergie. Ce système contribue à stabiliser le réseau électrique et permet d’augmenter la quantité d’énergie renouvelable injectée. L’ASU très performante, avec une consommation électrique réduite d'environ 10 % , aura une capacité de production de 2 200 tonnes d'oxygène par jour et sera construite dans le port de Moerdijk aux Pays-Bas . Ce projet illustre la stratégie de croissance d'Air Liquide dans des bassins industriels stratégiques, ainsi que la capacité du Groupe à concevoir et à mettre en œuvre des solutions innovantes contribuant à la transition énergétique , en ligne avec ses Objectifs climat .

pour construire la première comprenant un système de stockage d'énergie. Ce système contribue à stabiliser le réseau électrique et permet d’augmenter la quantité d’énergie renouvelable injectée. , aura une capacité de production de et sera construite dans le port de aux . Ce projet illustre la stratégie de croissance d'Air Liquide dans des bassins industriels stratégiques, ainsi que la capacité du Groupe à concevoir et à mettre en œuvre des solutions innovantes contribuant à la , en ligne avec ses . Air Liquide et KGHM Polska Miedź, l’un des premiers producteurs mondiaux de cuivre et d’argent, ont signé un nouveau contrat à long terme pour fournir en oxygène et azote le site de Głogów en Pologne. Air Liquide investira environ 40 millions d’euros dans la construction d’une unité de séparation des gaz de l’air (ASU) de dernière génération offrant un haut niveau d’efficacité énergétique et de fiabilité. En outre, l’augmentation de la production d’argon liquide permettra de soutenir la croissance de l’activité Industriel Marchand en Pologne. Asie-Pacifique Le chiffre d’affaires en Asie-Pacifique s’établit à 1 101 millions d’euros, et progresse de + 1,6 %. En Chine, l’activité est dynamique dans l’ensemble des branches industrielles qui affichent une croissance de + 7,6 %. La reprise de l’activité est plus lente dans le reste de la zone, affectée par la crise sanitaire. La Grande Industrie (+ 3,0 %) est soutenue par la demande en Chine et la montée en puissance d’une unité en Corée du Sud. L’activité Industriel Marchand (- 4,0 %) est toujours ralentie mais reprend par rapport au 2ème trimestre. L’activité Électronique (+ 6,3 %) reste très dynamique avec une croissance supérieure à + 10 % hors ventes d'Équipements & Installations. Les ventes de la Grande Industrie sont en hausse de + 3,0 % sur le trimestre. Elles sont soutenues par la reprise d’une unité de séparation des gaz de l’air et la forte progression des volumes d’oxygène pour la Sidérurgie et la Chimie en Chine, ainsi que par la montée en puissance d’une unité d’hydrogène en Corée du sud. La reprise de l’activité est plus lente dans le reste de la zone, notamment en Asie du Sud-Est et au Japon où les volumes restent faibles.

sont en hausse de sur le trimestre. Elles sont soutenues par la reprise d’une unité de séparation des gaz de l’air et la forte progression des volumes d’oxygène pour la Sidérurgie et la Chimie en Chine, ainsi que par la montée en puissance d’une unité d’hydrogène en Corée du sud. La reprise de l’activité est plus lente dans le reste de la zone, notamment en Asie du Sud-Est et au Japon où les volumes restent faibles. Le chiffre d’affaires de l 'Industriel Marchand est en recul de - 4,0 % mais présente une croissance séquentielle par rapport au 2 ème trimestre. L’activité en Chine affiche une forte progression de + 8,3 %, soutenue notamment par les marchés de la Fabrication, la Construction, la Recherche, du Verre et les Distributeurs & Artisans. Dans le reste de la zone, l’activité est toujours ralentie par la crise sanitaire, particulièrement au Japon et à Singapour, mais présente néanmoins une amélioration par rapport au 2 ème trimestre. Les effets prix sont légèrement négatifs à - 0,5 % dans la zone, les prix de l’hélium se stabilisant au 3 ème trimestre.

est en recul de mais présente une croissance séquentielle par rapport au 2 trimestre. L’activité en Chine affiche une forte progression de + 8,3 %, soutenue notamment par les marchés de la Fabrication, la Construction, la Recherche, du Verre et les Distributeurs & Artisans. Dans le reste de la zone, l’activité est toujours ralentie par la crise sanitaire, particulièrement au Japon et à Singapour, mais présente néanmoins une amélioration par rapport au 2 trimestre. Les effets prix sont légèrement négatifs à dans la zone, les prix de l’hélium se stabilisant au 3 trimestre. Les ventes de l’Électronique sont en forte hausse de + 6,3 % au 3ème trimestre et de + 10,3 % en excluant l'activité Équipements & Installations. Les Matériaux avancés et les Gaz vecteurs sont les moteurs de la croissance, avec notamment la montée en puissance de la fourniture de Matériaux avancés en Corée du Sud et de Gaz vecteurs en Chine, à Taiwan et au Japon. Asie-Pacifique Air Liquide China investira environ 60 millions d’euros dans la construction d’une unité de séparation des gaz de l’air (ASU) dans la zone économique de Lingang, située dans la zone franche portuaire de Tianjin. Air Liquide fournit des gaz industriels dans ce bassin industriel chinois majeur depuis plus de 25 ans. Cet investissement est sécurisé par un nouvel accord de long terme pour la fourniture de gaz à un client majeur du Groupe. Cette installation incluera également des capacités dédiées pour fournir du gaz conditionné en bouteilles et sous forme liquide aux clients de l’Industriel Marchand ainsi qu’à des hôpitaux ayant besoin de gaz médicaux de haute pureté. Il est prévu qu’elle soit opérationnelle en 2022. Air Liquide opère 7 ASU à Tianjin, ainsi qu’un réseau multi-sources de canalisations fournissant de l’oxygène, de l’azote et de l’hydrogène à d’autres clients proches. Moyen-Orient et Afrique Le chiffre d’affaires de la zone Moyen-Orient et Afrique atteint 145 millions d’euros, stable (+ 0,0 %) par rapport au 3ème trimestre 2019. En Industriel Marchand, le Moyen-Orient et l’Inde sont en très nette amélioration par rapport au 2ème trimestre mais la reprise est plus contrastée en Afrique. Les ventes de la Grande Industrie sont en légère hausse par rapport au 3ème trimestre 2019, notamment en Afrique du Sud et en Arabie saoudite. La Santé, toujours mobilisée dans la lutte contre le COVID-19, affiche une forte croissance sur l’ensemble de la zone. Ingénierie & Construction Le chiffre d’affaires consolidé de l’Ingénierie & Construction s’établit à 60 millions d’euros au 3ème trimestre, avec des ventes aux clients tiers toujours ralenties du fait de la crise sanitaire. Elles sont en baisse de - 24 % par rapport au 3ème trimestre 2019, les ressources étant principalement allouées aux projets internes pour la Grande Industrie et l'Électronique. Les ventes totales affichent une baisse plus modérée de - 19 %. Les prises de commandes s’améliorent depuis la fin de l’été et s’élèvent à 428 millions d’euros, dont plus de la moitié en Asie. Il s’agit principalement d’unités de séparation des gaz de l’air et d’unités de production d’azote ultra-pur, les commandes pour le Groupe étant légèrement supérieures à celles pour les clients tiers. Marchés Globaux & Technologies Le chiffre d’affaires de l’activité Marchés Globaux & Technologies s’établit à 143 millions d’euros et renoue avec une croissance très dynamique de + 11,4 %, les capacités de production n’étant plus contraintes par la crise sanitaire. Les ventes d’équipements sont en forte hausse, notamment les systèmes de purification par membrane. L’activité biogaz reste très dynamique, en particulier en Europe où les ventes de biométhane pour le transport sont en hausse et aux Etats-Unis. Les prises de commandes pour les projets Groupe et pour les clients tiers atteignent un niveau record de 485 millions d’euros, en forte hausse de + 34 % par rapport à 2019 après la signature de plusieurs contrats majeurs au 1er semestre. Il s’agit notamment d’importants contrats pour des réfrigérateurs cryogéniques d'hélium et des reliquéfacteurs de GNL Turbo-Brayton. Marchés Globaux & Technologies Air Liquide a acquis 80% du capital de la société française Cryoconcept, spécialisée dans la réfrigération à dilution, une technologie permettant d’atteindre de très basses températures. Cette transaction permet à Air Liquide de renforcer son expertise dans le domaine de la cryogénie extrême, proche du zéro absolu, pour proposer une offre élargie et accélérer le développement des activités de Cryoconcept. CYCLE D’INVESTISSEMENT DÉCISIONS D’INVESTISSEMENT ET INVESTISSEMENTS EN COURS Au 3ème trimestre 2020, les décisions d’investissement industriel et financier atteignent 719 millions d’euros, en hausse par rapport au 2ème trimestre, soit un total de 2,1 milliards d’euros depuis le début de l’année 2020. Elles n’incluent pas l’acquisition des 16 unités de séparation des gaz de l’air en Afrique du Sud, en cours de finalisation, et se comparent aux 2,7 milliards de fin septembre 2019, qui incluaient l'acquisition de la société Tech Air aux Etats Unis pour plus de 350 millions d’euros. Les décisions d’investissement industriel s’élèvent à 685 millions d’euros au 3ème trimestre et à près de 2 milliards d’euros depuis le début de l’année 2020 malgré le contexte sanitaire. Le développement est très actif dans la Grande Industrie avec la signature d’une reprise de site au Kazakhstan et d’une nouvelle unité de séparation des gaz de l’air en Pologne. Les décisions d’investissement dans l’Industriel Marchand comprennent une nouvelle unité de séparation des gaz de l’air dans un bassin en fort développement en Chine pour accompagner la croissance, une nouvelle unité de génération d’azote sur site associée à un contrat de fourniture à long terme au Vietnam et des investissements liés au déploiement de l’offre Qlixbi pour le soudage en Europe. Sur les 9 premiers mois de l’année 2020, près de 30 % des décisions industrielles sont liés à la transition énergétique et plus de 13 % participent à l’amélioration des marges (efficacités). Les décisions d’investissement financier atteignent 34 millions d’euros au 3ème trimestre, avec plusieurs petites acquisitions dans la Santé à domicile en Europe et en Amérique du Sud, ainsi que dans l’Industriel Marchand aux Etats-Unis, en Europe et en Chine. Elles se comparent à un niveau de décision de 36 millions d’euros au 3ème trimestre 2019. Les investissements en cours d’exécution (« investment backlog ») augmentent de près de 200 millions d’euros par rapport à fin 2019 et s’établissent à 3,0 milliards d’euros. Le marché du Pétrole et du Gaz représente moins de 15 % des investissements en cours d’exécution. Ces investissements devraient apporter une contribution future aux ventes annuelles d’environ 0,9 milliard d’euros par an après montée en puissance complète. Investissement Air Liquide a signé un accord avec Sasol en vue de l’acquisition par Air Liquide du plus grand site de production d’oxygène au monde situé à Secunda en Afrique du Sud. Outre des bénéfices en matière de sécurité, de fiabilité et d’efficacité, la solution proposée par Air Liquide permettra, avec le concours de Sasol, de viser une réduction des émissions de CO 2 associées à la production d’oxygène de 30% à 40% d’ici à 2030. Le montant de l’investissement initial s’élève à environ 8,5 milliards de Rand sud-africains (soit de l’ordre de 440 millions d’euros). DÉMARRAGES 4 démarrages ont été réalisés au 3ème trimestre 2020. Il s’agit de nouvelles unités pour l’Electronique en Asie, de la reprise d’une unité de séparation des gaz de l’air en Chine pour la Grande Industrie, et d’une unité de production de protoxyde d’azote pour les besoins de l’Industriel Marchand et de la Santé aux Etats-Unis. Au 4ème trimestre, le Groupe va démarrer 2 nouvelles unités qui s’inscrivent au coeur de sa stratégie pour la transition énergétique. La première est un électrolyseur de 20 mégawatts utilisant la technologie de membrane à échange de protons (PEM) pour produire de l'hydrogène renouvelable à partir d’hydroélectricité à Bécancour au Québec, pour les besoins de la mobilité et de l’industrie. La deuxième est une unité de production d’hydrogène utilisant la technologie Air Liquide SMR-XTM qui permet de diminuer les émissions de CO 2 de - 5 % grâce à la récupération de la chaleur. Dans le port d’Anvers en Belgique, cette unité approvisionnera un client de la Chimie qui utilisera une partie des émissions de CO 2 comme matière première, dans un modèle d’économie circulaire. Sur ce même bassin, le Groupe est partie prenante du consortium Antwerp@c, visant à développer l’infrastructure pour la capture et la séquestration du CO 2 à grande échelle. La contribution additionnelle aux ventes des montées en puissance et des démarrages d’unités s’élève à 53 millions d’euros au 3ème trimestre 2020 et à 133 millions sur les 9 premiers mois de l’année. Elle devrait s’établir à 180 millions d’euros pour l’année 2020, dans la fourchette haute des estimations communiquées précédemment. Pour 2021, l’estimation de la contribution additionnelle aux ventes est réévaluée à la hausse dans une fourchette de 320 à 350 millions d’euros malgré le décalage de certains démarrages et après prise en compte de la contribution aux ventes des 16 unités de gaz de l’air en cours d’acquisition en Afrique du Sud. Cette dernière est estimée à environ 100 millions d’euros en 2021, Air Liquide n’assurant pas dans un premier temps la gestion de l’énergie. Les ventes devraient atteindre plus de 400 millions d’euros par an dans une seconde phase, lorsque la gestion de l’énergie sera totalement intégrée, sans impact significatif sur le résultat opérationnel. OPPORTUNITÉS D’INVESTISSEMENT Dans un contexte de recentrage de nos clients vers les marchés en croissance, le portefeuille d’opportunités d’investissement à 12 mois continue à se renforcer et s’établit à 3,0 milliards d’euros. Ce montant exclut la reprise des 16 unités de gaz de l’air en cours de finalisation en Afrique du Sud. L’évolution du portefeuille confirme les perspectives de croissance future pour le Groupe avec notamment des nouvelles opportunités qui excèdent les décisions d’investissement et les sorties du portefeuille de plusieurs projets reportés au-delà des 12 prochains mois ou remportés par la concurrence. La zone Asie devient la première géographie au sein du portefeuille avec plus d’un tiers des opportunités, suivie de près par l’Europe, puis les Amériques et le Moyen-Orient & Afrique qui présentent des niveaux similaires. Les opportunités d’investissement viennent principalement de la Grande Industrie et incluent plusieurs projets de reprise de sites pouvant apporter une contribution plus rapide à la croissance. L'Électronique est aussi très active avec un nombre accru de nouvelles opportunités, particulièrement en Asie. Les développements liés à la transition énergétique tels que les projets hydrogène pour l’industrie ou biométhane pour la mobilité propre restent dynamiques. Sept projets ont un investissement supérieur à 100 millions d’euros et près d’un quart du montant des opportunités contribue aux Objectifs climat. Performance opérationnelle Les efficacités s’élèvent à 311 millions d’euros sur les neufs premiers mois de l’année, en légère hausse de + 0,6 % par rapport à 2019 malgré la baisse des volumes, ce qui est en ligne avec l’objectif annuel fixé à plus de 400 millions d’euros. Elles représentent une économie de 2,6 % de la base des coûts. Les efficacités industrielles contribuent pour près de 50 % et sont notamment le résultat de projets d’optimisation de la chaîne d’approvisionnement dans l’Industriel Marchand et la Santé, ainsi que d’efficacité énergétique et d’optimisation des opérations de maintenance dans la Grande Industrie. La mise en place d’outils digitaux se poursuit avec notamment l’accélération du déploiement des centres d’opération à distance d’unités de production Grande Industrie (Smart Innovative Operations, SIO) ainsi que des plateformes digitales pour la Santé. Depuis le lancement du programme d’amélioration de la performance en 2017, 1,4 milliards d’euros d’efficacités cumulées ont été générés. Par ailleurs, les réductions de coûts exceptionnelles en réponse à la crise sanitaire se poursuivent mais ne sont pas, du fait de leur nature, soutenables dans la durée. La capacité d’autofinancement s’élève à 3 648 millions d’euros à fin septembre 2020, en forte hausse de + 4,8 % hors effet de change, démontrant la résilience du modèle d’affaires et l’efficacité des programmes d’amélioration structurelle de la performance et de réduction de coûts pendant la crise sanitaire. Elle s’établit à un niveau élevé de 23,9 % des ventes, représentant une forte amélioration de + 240 points de base par rapport au 3ème trimestre 2019(2). Au 30 septembre 2020 et malgré les ralentissements liés à la crise sanitaire, les paiements sur investissements industriels s’établissent à 1 933 millions d’euros, soit une augmentation de + 3,6 % par rapport à 2019. Ils représentent 12,7 % des ventes. La gestion du portefeuille a été active au 3ème trimestre. Cela comprend 4 désinvestissements : schülke et une petite activité de glace carbonique en Allemagne, CRYOPDP en France, ainsi qu'une réduction de la participation du Groupe dans un distributeur au Japon. De plus, 7 acquisitions ont été réalisées, dont 3 en Industriel Marchand en Europe, aux Etats-Unis et en Chine, 3 dans la Santé dont 2 en Europe et une en Amérique du Sud, et une acquisition dans la cryogénie extrême pour l’activité Marchés Globaux & Technologies. La dette nette s’établit à 11 745 millions d’euros, en forte baisse par rapport à 13 176 millions d’euros à fin juin 2020, bénéficiant de flux de trésorerie opérationnels élevés et de produits de cessions d’activités. Le ratio de dette nette sur fonds propres, ajusté de la saisonnalité du dividende, s’établit à 58,3 %, également en baisse significative par rapport à fin décembre 2019 (64,0 %). Performance opérationnelle Air Liquide a signé un contrat d’achat à long terme pour se fournir en électricité renouvelable à hauteur de 15 % de la consommation actuelle de ses activités en Espagne . Ce contrat de fourniture d’énergie renouvelable est le premier de cette nature à être signé en Europe et témoigne de l’engagement d’Air Liquide à réduire son empreinte carbone , en ligne avec les Objectifs climat du Groupe qui prévoient d’accroître de près de 70 % les achats d’électricité renouvelable à horizon 2025 (par rapport à 2015).

à hauteur de 15 % de la consommation actuelle de ses activités en . Ce contrat de fourniture d’énergie renouvelable est le premier de cette nature à être signé en Europe et , en ligne avec les du Groupe qui prévoient d’accroître de près de 70 % les achats d’électricité renouvelable à horizon 2025 (par rapport à 2015). Conformément à l’accord initialement annoncé le 2 mars 2020, Air Liquide a finalisé la cession de sa filiale CRYOPDP à la société de capital-investissement française Hivest Capital Partners. Cette décision correspond à la stratégie d’Air Liquide de révision régulière de son portefeuille d’actifs afin de se concentrer sur les activités ou territoires clefs du Groupe et ainsi maximiser ses performances.

à la société de capital-investissement française Hivest Capital Partners. Cette décision correspond à la stratégie d’Air Liquide de révision régulière de son portefeuille d’actifs afin de se concentrer sur les activités ou territoires clefs du Groupe et ainsi maximiser ses performances. Air Liquide a finalisé début août la cession de sa filiale schülke à la société de capital-investissement EQT. Le montant total de la transaction, sujet à une clause de «earn-out», est compris entre 925 millions d’euros et 1 milliard d’euros hors dette. ______________________________

2 Par rapport aux données retraitées du 3ème trimestre 2019 suite aux changements dans les états financiers annuels 2019 : le coût financier avant impôt lié à IFRS 16 est reporté en autres charges financières alors qu'il était reporté en coût de la dette nette au 30 septembre 2019. La distinction est désormais faite entre les autres éléments sans impact sur la trésorerie dans lesquels sont reportés la neutralisation de ce coût ainsi que les produits et charges relatifs à IAS 19 et IFRS 2 et les autres éléments avec impact sur la trésorerie PERSPECTIVES Ce 3ème trimestre est caractérisé par une nette reprise des ventes. Par rapport à un 2ème trimestre 2020 marqué par l’impact de la pandémie, toutes les activités et toutes les géographies s’améliorent. Le chiffre d'affaires du Groupe s’élève à 5 milliards d’euros, à - 0,9 % en comparable (- 8,7 % en publié, reflétant les impacts négatifs du change, du prix de l'énergie et d'un effet périmètre significatif). Les activités Gaz & Services, soit 96 % des ventes du Groupe, sont quasi stables, intégrant des situations contrastées. La Santé et l’Électronique restent particulièrement dynamiques ; les ventes de la Grande Industrie se sont redressées alors que l’Industriel Marchand, qui affiche une nette amélioration séquentielle, reste à un niveau encore inférieur à celui de 2019. Sur le plan géographique, par rapport au 3ème trimestre 2019, les ventes progressent à données comparables en Europe et en Asie, tandis que la zone Amériques s’améliore par rapport au 2ème trimestre 2020. L’activité Marchés Globaux & Technologies renoue également avec la croissance, tandis que les ventes Ingénierie & Construction s’améliorent très progressivement par rapport aux trimestres précédents. Le Groupe poursuit sa dynamique d’amélioration de la marge opérationnelle, avec notamment 311 millions d’euros d’efficacités sur les 9 premiers mois, en ligne avec son objectif annuel de plus de 400 millions d’euros, et le plan de réduction de coûts supplémentaire continue à porter ses fruits. La poursuite de l’amélioration de la performance se traduit par des flux de trésorerie opérationnels qui s’élèvent à près de 24% des ventes. Le cycle d’investissement demeure bien orienté et les opportunités à 12 mois, qui se recentrent sur les marchés en croissance, sont d’un montant élevé. Les décisions d’investissement, gages de croissance future, sont importantes à 2,1 milliards d’euros à fin septembre, dont près d’1/3 liées à la transition énergétique. Dans un contexte de mesures de confinement locales limitées et d’une reprise progressive d’activité d’ici la fin de l’année 2020, Air Liquide est confiant dans sa capacité à augmenter à nouveau sa marge opérationnelle et à réaliser un résultat net(3) proche de celui de 2019, à taux de change constant. ______________________________

3 Résultat net récurrent 2020 : hors éléments exceptionnels significatifs sans impact sur le résultat opérationnel courant Annexes - Indicateurs de performance Les indicateurs de performance utilisés par le Groupe qui ne sont pas définis directement dans les états financiers ont été préparés en conformité avec la position de l’AMF 2015-12 sur les indicateurs alternatifs de performance. Ces indicateurs sont les suivants : Impacts du change, de l’énergie et du périmètre significatif

Variation comparable du chiffre d’affaires Définition des impacts du change, de l’énergie et du périmètre significatif Les gaz pour l’industrie et la santé ne s’exportant que très peu, l’impact des variations monétaires sur les niveaux d’activité et de résultat est limité à la conversion des états financiers en euros pour les filiales situées en dehors de la zone euro. L’effet de change est calculé sur la base des agrégats de la période convertis au taux de change de la période précédente. Par ailleurs, le Groupe répercute à ses clients la variation des coûts de l’énergie (gaz naturel et électricité) à travers une facturation indexée intégrée à leurs contrats moyen et long termes. Cela peut conduire à une variation significative des ventes (principalement dans la Branche d'activité Grande Industrie) d'une période à l'autre selon la fluctuation des prix de marché de l'énergie. Un effet énergie est calculé sur les ventes de chacune des principales filiales de l’activité Grande Industrie. Leur consolidation permet de déterminer l’impact énergie pour le Groupe. Le taux de change utilisé est le taux de change moyen annuel de l’année N-1. Ainsi, au niveau d’une filiale, la formule suivante donne l’impact énergie, calculé respectivement pour le gaz naturel et pour l'électricité : Impact énergie = Part des ventes indexée sur l'énergie année (N-1) x (Prix énergie moyen année (N) - Prix énergie moyen année (N-1)) Cet effet de l’indexation du gaz naturel et de l’électricité n’a pas d’impact sur le résultat opérationnel courant. L’effet de périmètre significatif correspond à l’impact sur les ventes de toute acquisition ou cession de taille significative pour le Groupe. Ces variations de périmètre sont déterminées : pour les acquisitions de la période, en déduisant des agrégats de la période la contribution de l'acquisition,

pour les acquisitions de la période antérieure, en déduisant des agrégats de la période la contribution de l'acquisition allant du 1 er janvier de la période en cours jusqu'à la date anniversaire de l'acquisition,

janvier de la période en cours jusqu'à la date anniversaire de l'acquisition, pour les cessions de la période, en déduisant des agrégats de la période précédente la contribution de l'entité cédée à compter du jour anniversaire de la cession,

pour les cessions de la période antérieure, en déduisant des agrégats de la période précédente la contribution de l'entité cédée. Variation comparable du chiffre d’affaires (en millions d’euros) T3 2020 Variation T3 2020/2019 publiée Effet de change Effet du gaz naturel Effet de l'électricité Effet de périmètre significatif Variation T3 2020/2019 comparable Chiffre d'affaires Groupe 4 980 - 8,7 % (202) (61) (19) (143) - 0,9 % Effets en % - 3,7 % - 1,1 % - 0,4 % - 2,6 % Gaz & Services 4 777 - 8,9 % (198) (61) (19) (143) - 0,9 % Effets en % - 3,8 % - 1,2 % - 0,3 % - 2,7 % (en millions d’euros) 9M 2020 Variation 9M 2020/2019 publiée Effet de change Effet du gaz naturel Effet de l'électricité Effet de périmètre significatif Variation 9M 2020/2019 comparable Chiffre d'affaires Groupe 15 253 - 7,0 % (191) (300) (80) (188) - 2,4 % Effets en % - 1,1 % - 1,9 % - 0,5 % - 1,1 % Gaz & Services 14 697 - 6,8 % (188) (300) (80) (188) - 2,1 % Effets en % - 1,1 % - 1,9 % - 0,6 % - 1,1 % Chiffre d’affaires consolidé des 9 premiers mois Par géographie Chiffre d'affaires (en millions d’euros) 9M 2019 9M 2020 Variation Publiée Variation Comparable Amériques 6 354 5 891 - 7,3 % - 4,5 % Europe 5 353 5 055 - 5,6 % + 0,3 % Asie-Pacifique 3 612 3 337 - 7,6 % - 0,9 % Moyen-Orient et Afrique 459 414 - 9,9 % - 4,8 % CHIFFRE D'AFFAIRES GAZ & SERVICES 15 778 14 697 - 6,8 % - 2,1 % Ingénierie & Construction 257 164 - 36,4 % - 36,0 % Marchés Globaux & Technologies 371 392 + 5,7 % + 6,1 % CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL 16 406 15 253 - 7,0 % - 2,4 % Par branche mondiale d’activité Chiffre d'affaires (en millions d'euros) 9M 2019 9M 2020 Variation Publiée Variation Comparable Grande Industrie 4 278 3 642 - 14,9 % - 1,6 % Industriel Marchand 7 298 6 726 - 7,8 % - 7,3 % Santé 2 736 2 825 + 3,3 % + 8,6 % Électronique 1 466 1 504 + 2,6 % + 3,3 % CHIFFRE D'AFFAIRES GAZ & SERVICES 15 778 14 697 - 6,8 % - 2,1 % La présentation de la publication est disponible à partir de 9h00 (heure de Paris) sur www.airliquide.com

Tout au long de l’année suivez l’actualité d’Air Liquide sur @AirLiquideGroup PROCHAINS RENDEZ-VOUS Résultats annuels 2020 : 10 février 2021 Journée développement durable : 23 mars 2021 Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 80 pays avec environ 67 000 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,7 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur du métier du Groupe depuis sa création en 1902. Air Liquide a pour ambition d’être un leader de son industrie, d’être performant sur le long terme et de contribuer à un monde plus durable. Sa stratégie de transformation centrée sur le client vise une croissance rentable, régulière et responsable dans la durée. Elle s’appuie sur l’excellence opérationnelle et la qualité des investissements, de même que sur l’innovation ouverte et l’organisation en réseau mise en place par le Groupe à l’échelle mondiale. Grâce à l’engagement et l’inventivité de ses collaborateurs pour répondre aux enjeux de la transition énergétique et environnementale, de la santé et de la transformation numérique, Air Liquide crée encore plus de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes. Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à 22 milliards d’euros en 2019. Ses solutions pour protéger la vie et l’environnement représentent plus de 40 % de ses ventes. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, EURO STOXX 50 et FTSE4Good. Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201022006109/fr/ © Business Wire 2020

0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur AIR LIQUIDE 08:42 AIR LIQUIDE : activité stabilisée au troisième trimestre AO 08:29 Air Liquide confirme ses perspectives pour 2020 AW 08:24 BOURSE DE PARIS : Les valeurs à suivre à Paris et en Europe RE 08:05 Les résultats et les couvre-feux se ramassent à la pelle 08:02 EN DIRECT DES MARCHES : Air Liquide, Renault, Accor, Faurecia, Kering, Airbus, I.. 07:52 AIR LIQUIDE : CA quasi-stable en comparable au 3e trimestre CF 07:42 BENOÎT POTIER : Air Liquide confirme ses objectifs pour 2020 après une reprise d.. DJ 07:29 3ÈME TRIMESTRE 2020 : Nette reprise des ventes dans toutes les géographies et to.. PU 07:21 AIR LIQUIDE : - Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2020 BU 22/10 Les valeurs à suivre vendredi 23 octobre 2020 à la Bourse de Paris - AO Recommandations des analystes sur AIR LIQUIDE 08:05 Les résultats et les couvre-feux se ramassent à la pelle 21/10 Déjà pliée, cette élection ? 21/10 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Air Liquide, Continental, Galapagos, Logitech, Superd..