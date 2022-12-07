Recherche avancée
Connexion
Connexion
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
Inscription
Inscription Email
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
  1. Accueil Zonebourse
  2. Actions
  3. France
  4. Euronext Paris
  5. Air Liquide
  6. Actualités
  7. Synthèse
    AI   FR0000120073

AIR LIQUIDE

(AI)
  Rapport
Temps réel Euronext Paris  -  17:38 07/12/2022
138.12 EUR   -0.99%
18:12Air Liquide : Document AMF CP. 2022DD874981
PU
15:10Air Liquide: JP Morgan passe de Surpondérer à Neutre avec un objectif de cours de 146 euros
AO
14:12Air Liquide : JPMorgan abaisse son opinion
CF
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFonds 
SynthèseToute l'actualitéReco analystesAutres languesCommuniquésPublications officiellesActualités du secteurAnalyses Zonebourse

Air Liquide : Document AMF CP. 2022DD875166

07/12/2022 | 18:22
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

2022DD875166

07 décembre 2022

FR0000120073 - DD154459

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Claude POTIER personne liée à Benoit POTIER, PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : L'AIR LIQUIDE

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 06 décembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : PRESENT D'USAGE

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 136.6000 Euro

VOLUME : 100.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 136.6000 Euro

VOLUME : 100.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 07 décembre 2022

COMMENTAIRES :

Epouse du dirigeant Benoit POTIER qui a reçu 100 actions l'AIR LIQUIDE en présent d'usage, de la part de son mari.

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Air Liquide SA published this content on 07 December 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 07 December 2022 17:21:05 UTC.


© Publicnow 2022
Toute l'actualité sur AIR LIQUIDE
18:12Air Liquide : Document AMF CP. 2022DD874981
PU
15:10Air Liquide: JP Morgan passe de Surpondérer à Neutre avec un objectif de cou..
AO
14:12Air Liquide : JPMorgan abaisse son opinion
CF
12:24Air Liquide : en repli après la dégradation de JPMorgan
CF
11:27Paris refroidie par les risques de récession
AW
08:35Avis d'analystes du jour : Air Liquide, Airbus, Kering, Alstom,..
ZB
08:31Le point sur les changements de recommandations à Paris
RE
08:11Lotte Chemical et Air Liquide Korea créent une JV pour stimuler la chaîne d'approvision..
MT
07:41AIR LIQUIDE(L) : JP Morgan révise son opinion et passe à neutre
ZD
06:00Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
RE
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur AIR LIQUIDE
Plus de recommandations
Données financières
CA 2022 30 467 M 32 050 M -
Résultat net 2022 3 019 M 3 176 M -
Dette nette 2022 11 025 M 11 598 M -
PER 2022 24,3x
Rendement 2022 2,11%
Capitalisation 72 844 M 76 630 M -
VE / CA 2022 2,75x
VE / CA 2023 2,67x
Nbr Employés 66 400
Flottant 96,5%
Graphique AIR LIQUIDE
Durée : Période :
Air Liquide : Graphique analyse technique Air Liquide | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique AIR LIQUIDE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 26
Dernier Cours de Clôture 139,50 €
Objectif de cours Moyen 156,70 €
Ecart / Objectif Moyen 12,3%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
François Jackow Chief Executive Officer & Director
Jerome Jenamarie Pelletan Chief Financial Officer-Taiwan
Benoît Potier Chairman
Siân Herbert-Jones Independent Director
Annette Winkler Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
AIR LIQUIDE0.34%76 630
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION-31.03%65 426
WANHUA CHEMICAL GROUP CO., LTD.-8.29%41 702
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N.V.-10.77%26 799
GANFENG LITHIUM GROUP CO., LTD.-20.23%22 211
TIANQI LITHIUM CORPORATION-16.20%20 210