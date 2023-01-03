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    AI   FR0000120073

AIR LIQUIDE

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Air Liquide : Document AMF CP. 2023DD878131

03/01/2023 | 18:19
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2023DD878131

03 janvier 2023

FR0000120073 - DD154795

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

FRANCOIS JACKOW, DIRECTEUR GENERAL

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : L'AIR LIQUIDE

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 02 janvier 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 133.7700 Euro

VOLUME : 862.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 133.7700 Euro

VOLUME : 862.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 03 janvier 2023

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Air Liquide SA published this content on 03 January 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 03 January 2023 17:17:09 UTC.


© Publicnow 2023
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CA 2022 30 516 M 32 519 M -
Résultat net 2022 3 018 M 3 217 M -
Dette nette 2022 11 057 M 11 783 M -
PER 2022 23,5x
Rendement 2022 2,18%
Capitalisation 70 497 M 75 125 M -
VE / CA 2022 2,67x
VE / CA 2023 2,61x
Nbr Employés 66 400
Flottant 96,5%
Graphique AIR LIQUIDE
Durée : Période :
Air Liquide : Graphique analyse technique Air Liquide | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique AIR LIQUIDE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreHaussièreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 26
Dernier Cours de Clôture 135,00 €
Objectif de cours Moyen 155,42 €
Ecart / Objectif Moyen 15,1%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
François Jackow Chief Executive Officer & Director
Jerome Jenamarie Pelletan Chief Financial Officer-Taiwan
Benoît Potier Chairman
Siân Herbert-Jones Independent Director
Annette Winkler Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
AIR LIQUIDE1.96%75 125
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION1.34%71 830
WANHUA CHEMICAL GROUP CO., LTD.-0.27%42 176
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N.V.0.00%27 037
GANFENG LITHIUM GROUP CO., LTD.2.01%19 274
NAN YA PLASTICS CORPORATION1.27%18 303