Table des matières

Air Liquide en bref 4

Message du Président 5

Entretien avec le Directeur Financier 6

10 bonnes raisons d'investir dans Air Liquide 8

Notre performance 10

Notre performance vue par les Actionnaires 12

Le Conseil d'Administration 13

Une relation de proximité avec les Actionnaires 14

Fiches Pratiques de l'Actionnaire 2024 18

1 - Trois façons de détenir ses actions Air Liquide 20

2 - Comment inscrire vos actions au nominatif ? 22

3 - La prime de fidélité d'Air Liquide proposée aux Actionnaires 23

4 - Tout savoir sur le dividende chez Air Liquide 24

5 - Les Actions gratuites 25

6 - Achat et vente d'actions Air Liquide 26

7 - L'Espace Actionnaire en ligne 27

8 - L'Assemblée Générale d'Air Liquide 28

9 - Plus- ou moins-value de cession 29

10 - Votre déclaration de revenus en 2024 30 11 - Transmission d'actions : vos différentes

possibilités 32

12 - L'essentiel sur la bourse 34

Message du Président

L'avenir sera porteur d'opportunités inédites. Ma conviction profonde est que notre Groupe saura les saisir avec détermination et audace.

Dans un monde qui vit au rythme de crises multiples, notre Groupe a démontré encore une fois une résilience exceptionnelle. Une résilience qui lui permet de se distinguertant par sa performance remarquable, que par son engagement envers la société. Cette résilience repose sur les nombreux atouts qui constituent les piliers de notre modèle économique, au premier rang desquels se trouvent les femmes et les hommes qui composent le collectif

Air Liquide. À eux tous, je tiens à exprimer ma grande fierté.

Face aux défis simultanés auxquels notre environnement, et donc le Groupe, est confronté, tels que le changement climatique, les tensions géopolitiques, l'inflation et la hausse du prix de l'énergie, les contributions individuelles et collectives de nos collaborateurs sont d'autant plus admirables. Leur engagement a permis au Groupe d'avancer et, s'appuyant sur des capacités uniques d'innovation, d'être en pointe dans de nombreux domaines. Ceux-ci s'étendent de la transition énergétique - en particulier dans les domaines de l'hydrogène et du captage de carbone - à la création de valeur en santé avec des solutions plus personnalisées, en passant par le renforcement de notre leadership dans l'électronique et les hautes technologies.

Et ce, tout en continuant à accompagner le progrès dans de multiples secteurs industriels tels que la chimie, le verre, l'alimentaire où nos offres bas carbone font la différence, ou encore en ouvrant la voie à de nouvelles applications, par exemple dans l'impression 3D métallique ou la fabrication de batteries électriques.

Autre motif de satisfaction : le fonctionnement efficace et totalement opérationnel entre le Conseil d'Administration et la Direction Générale, depuis la mise en place de notre nouvelle gouvernance courant 2022. Le renouvellement partiel du Conseil, avec l'arrivée de nouveaux administrateurs indépendants, a permis de renforcer la dynamique positive dans laquelle nous sommes engagés. L'expertise diversifiée de ses membres, son fonctionnement collégial et la pluralité des points de vue qui s'y expriment permettent d'apporter une vision éclairée à la Direction Générale et au Comité

Exécutif sur l'économie, le monde et ses perspectives.

L'avenir sera, à n'en pas douter, riche en défis, mais aussi porteur d'opportunités inédites. Ma conviction profonde est que notre Groupe saura les saisir avec détermination et audace. Notre faculté de projection vers l'avenir, l'engagement de nos équipes, tout comme notre proximité avec nos clients et patients et la pleine confiance de nos actionnaires me rendent plus que jamais confiant. Avec le Conseil, nous croyons fermement dans la capacité du Groupe à poursuivre son développement et à progresser chaque jour davantage grâce à la mobilisation de chacun pour continuer à inventer l'avenir.

Benoît Potier

Président du Conseil d'administration d'Air Liquide

Entretien avec le Directeur Financier

La performance au service de l'avenir

Jérôme Pelletan

Directeur Financier d'Air Liquide et membre du Comité Exécutif.

Il supervise également la Direction du Service Actionnaires.

Mon rôle est de veiller à la solidité et l'autonomie financière du Groupe, pour qu'il puisse continuer à se développer dans la durée.

La performance financière est l'un des piliers du plan stratégique ADVANCE. Comment la qualifiez-vous en 2023 ?

Elle est très solide ! Dans un environnement économique et géopolitique complexe, le Groupe a enregistré une croissance soutenue, avec une hausse du chiffre d'affaires de + 3,7 % par rapport à l'année dernière. Ce résultat est en ligne avec les objectifs de notre plan stratégique ADVANCE.

Je tiens à souligner aussi le niveau record de nos décisions d'investissement, portées notamment par l'accélération des projets de décarbonation de l'industrie partout dans le monde. Elles ont atteint un niveau record de 4,3 milliards d'euros en 2023. Cette forte dynamique est gage de croissance future pour le Groupe, ainsi que de son engagement au service des solutions climat.

Le Groupe a démontré une fois de plus sa capacité à délivrer une solide performance globale et à apporter des solutions qui préparent le futur. Les Actionnaires ont besoin de sens : investir dans Air Liquide, c'est soutenir une société qui propose des solutions concrètes, et où les contributions environnementales, sociales et sociétales ont toute leur place aux côtés de la performance financière.

Nous sommes une entreprise dont l'action doit s'inscrire dans la durée. La régularité de notre performance financière permet d'avoir cette vision à long terme et de disposer des ressources nécessaires pour financer les projets d'envergure que requiert la transition énergétique. En tant que Directeur Financier, mon rôle consiste à veiller à la solidité financière du Groupe et à sa performance économique. Des conditions indispensables à sa liberté d'action.

Les enjeux sociétaux, économiques et environnementaux sont au cœur des préoccupations. Comment Air Liquide y répond ?

En effet, 2023 a été marquée par des défis climatiques, énergétiques et géopolitiques accentués, mais le Groupe a démontré une nouvelle fois la résilience de son modèle d'affaires, fondé sur la diversité des géographies et de ses activités.

Nous avons bâti le plan stratégique ADVANCE Air Liquide aujourd'hui comptepour qu'il donne au Groupe cette résilience face aux transformations qui impactent le monde. Notre présence dans la quasi-totalité des secteurs de l'économie et la proximité avec nos clients nous permet de détecter les évolutions de marchés et de nous y adapter, tout en misant sur les marchés d'avenir, comme la mobilité hydrogène, le captage du CO2, les hautes technologies et la santé. Dans ces secteurs porteurs, les opportunités s'accélèrent, et Air Liquide y renforce ses positions en augmentant ses investissements. Sur le plan environnemental, le Groupe poursuit sa trajectoire, en réduisant ses émissions de CO2, ce qui lui permettra d'atteindre son objectif de neutralité carbone d'ici 2050. Et pour cela, le Groupe peut s'appuyer sur l'engagement et les compétences de ses 67 800 collaborateurs.

près de 800 000 Actionnaires individuels. Qu'est-ce qui fonde le lien unique entre Air Liquide et ses Actionnaires ?

Ce chiffre record est un motif de fierté pour le Groupe. Les Actionnaires individuels détiennent 34 % du capital de la Société ; c'est la proportion la plus élevée des entreprises du CAC 40. Cela montre la relation de confiance que le Groupe entretient avec ses Actionnaires individuels depuis ses origines. C'est une histoire de longue date, entretenue par une communication transparente, et que nous avons nourrie par une performance régulière envers nos Actionnaires. Je citerai un exemple : nous enregistrons un taux de rendement annualisé pour l'Actionnaire de 12,6 % par an sur 20 ans. De plus, Air Liquide mène une politique actionnariale forte qui se traduit par des avantages multiples, comme

Air Liquide a en effet une position unique dans le paysage boursier français. Quelles sont les tendances que vous observez dans le domaine de l'actionnariat ?

Deux tendances se dégagent. Nous comptons plus de femmes ; elles représentent 39 % de nos Actionnaires en

2023. Et ceux-ci sont de plus en plus jeunes : 16 % d'entre eux ont entre 25 et 40 ans et représentent la tranche d'âge en plus forte croissance en 2023. Deux chiffres qui montrent que notre Groupe est en phase avec les attentes de la société, et notamment la volonté des plus jeunes d'investir dans une entreprise qui agit pour construire un avenir durable. Cela nous encourage à continuer d'inventer cet avenir, en prenant en compte l'intérêt de la société tout entière.

la prime de fidélité et la distribution régulière Jérôme Pelletan,d'actions gratuites.

Directeur Financier d'Air Liquide

8 10 bonnes raisons d'investir dans Air Liquide

Une performance solide et régulière 1. Une croissance sur le long terme 3. Une augmentation constante du dividende 5. Des ressources optimisées Efficacités record Chiffre d'affaires 27,6 Mds € 3,20 € Dividende par action proposé à l'Assemblée Générale du 30 avril 2024 466 M € en croissance de + 23 %en hausse de + 3,7 % à données comparables en 2023 Résultat net (part du Groupe) 3,1 Mds € 4. Une action performante dans la durée 6. Un Groupe qui prépare l'avenir en croissance publiée de + 11,6 % + 12,6 % Décisions d'investissement record 2. Une rentabilité en progression Rentabilité moyenne de l'action Air Liquide détenue au nominatif au cours des 20 dernières années (taux de rendement annualisé ou TSR) 4,3 Mds € en 2023 Bénéfice net par action + 35,5 % 5,90 € en croissance publiée de + 11,7 % par rapport à 2022 Rentabilité moyenne de l'action Air Liquide détenue au nominatif en 2023 (taux de rendement annualisé ou TSR)

Un actionnariat individuel au centre de notre attention 7. Un nombre record d'Actionnaires individuels L'actionnariat du Groupe (au 31 décembre 2023) ~ 800 000 Actionnaires individuels dont : 133 000 au nominatif pur 197 000 au nominatif administré 461 000 au porteur

Un Groupe engagé : indicateurs Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) en 2023 8. Agir pour l'environnement 9. Agir pour la santé 10. Agir pour tous Objectif d'ici 2035 : réduction de - 33 % des émissions absolues de CO2 des scopes 1 et 2 par rapport à 2020, avec un point d'inflexion aux alentours de 2025 55 % 73 % de patients ont suivi un plan d'accompagnement personnalisé ÉmissionsabsoluesdeCO2 eq.scopes1&2 ~2M des collaborateurs ont eu accès à des opportunités de volontariat dans le cadre du programme « Citizen at Work » pour un objectif de 100 % d'ici 2025 de personnes ont eu un accès facilité à l'oxygène médical dans des pays à revenu faible et modéré depuis le lancement du programme « Access Oxygen » 78 % de nos collaborateurs ont bénéficié de la couverture sociale de base commune en 2023, l'objectif étant d'atteindre 100 % d'ici 2025 2020 2023 2035 Les femmes mieux représentées Objectif scope 3 d'ici 2025 : 75 % de nos 50 plus gros clients engagés à atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050 (et 100 % d'ici 2035) 39 % des Actionnaires d'Air Liquide sont des femmes 74 % en 2023 75 % d'ici 2025 40 % Nouvel engagement en 2022 100 % d'ici 2035 des membres du CCA (Comité de Communication auprès des Actionnaires) sont des femmes Objectif d'ici 2050 : atteindre la neutralité carbone sur toute la chaîne de valeur 42 % de femmes au sein du Conseil d'Administration

10

Notre performance

Faire le choix d'une performance dans la durée

«

Près de 800 000, c'est le nombre d'Actionnaires individuels en 2023, contre près de 750 000 en 2022. Cette croissance est aussi le fruit de la relation unique que le Groupe entretient avec ses Actionnaires individuels depuis sa création. Une relation construite sur la confiance, la proximité et le dialogue.

Jérôme Pelletan Directeur Financier d'Air Liquide

Une solide performance

En 2023, dans un contexte économique et géopolitique complexe, Air Liquide a une nouvelle fois démontré la résilience de son modèle d'affaires, fondé sur la diversité de ses géographies et de ses métiers. Présent dans 72 pays, le Groupe accompagne des clients dans la quasi-totalité des secteurs

Une création de valeur dans la durée

L'action Air Liquide réalise une croissance régulière, accompagnée d'une augmentation des dividendes versés à ses Actionnaires. De plus, le Groupe distribue régulièrement des actions gratuites, ce qui permet d'étoffer leur portefeuille d'actions dans le temps.

de l'économie tels que l'industrie, le spatial, l'électronique, ou encore les marchés d'avenir, Une fidélité des Actionnaires au

comme la transition énergétique et la santé. Dans ces secteurs porteurs, les opportunités se multiplient et Air Liquide peut s'appuyer sur la mobilisation et les compétences de ses équipes pour proposer des solutions toujours plus innovantes et performantes aux clients et patients.

En plaçant le développement durable au cœur de la stratégie du Groupe, le plan stratégique ADVANCE positionne Air Liquide sur une trajectoire de performance globale, c'est-à-dire qui combine performance financière et performance extra-financière. ADVANCE lui permet ainsi de garder un cap clair et de poursuivre sa trajectoire de croissance, tout en construisant un avenir durable.

nominatif récompensée après deux années civiles pleines de détention de leurs actions

+ 10 % sur le montant des dividendes perçus et + 10 % sur le nombre d'actions gratuites distribuées lors des opérations d'attribution.

3,20 €

Montant du dividende par action qui sera soumis au vote des Actionnaires lors de l'Assemblée Générale du 30 avril 2024

2 x plus

Croissance de l'action Air Liquide (+ 33 %) par rapport à la croissance de l'indice CAC 40 (+ 16,5 %) en 2023

+ 12,6 % / an

Rentabilité moyenne de l'action Air Liquide détenue au nominatif au cours des 20 dernières années (taux de rendement annualisé ou TSR), soit une multiplication du portefeuille par plus de 10 en 20 ans

> 2 x plus

Croissance après cinq ans de la valeur du portefeuille d'actions Air Liquide d'un Actionnaire au nominatif qui a réinvesti ses dividendes chaque année (TSR 2018-2023)