Air Liquide : Informations privilégiées / Autres communiqués

Paris, 19 octobre 2022

Air Liquide investit 500 millions d'euros dans trois nouvelles unités de production destinées au secteur des semi-conducteurs à Taïwan

Dans le cadre de contrats à long terme, Air Liquide annonce la construction à Taïwan de trois unités de production pour deux des plus grands fabricants mondiaux de semi-conducteurs. Ces unités approvisionneront les usines de dernière génération des clients en larges volumes de gaz industriels de très haute pureté. Air Liquide Far Eastern, coentreprise entre Air Liquide et Far Eastern Group, va investir un total d'environ 500 millions d'euros dans ces unités de production à la pointe de la technologie. Contribuant au développement du secteur de l'électronique, un secteur clé pour l'avenir, ces investissements sont en ligne avec les objectifs d'ADVANCE, le plan stratégique du Groupe.

Situées à proximité des sites de production de nos clients, ces unités, s'appuyant sur les technologies les plus avancées du Groupe, produiront jusqu'à 2 milliard Nm3 par an d'azote ultra-pur, ainsi que de l'oxygène et de l'argon. La première unité devrait être opérationnelle en 2024.

Avec ces investissements, Air Liquide renforce sa présence dans la région et consolide ses partenariats avec deux leaders établis de longue date de l'industrie électronique. Entre 2019 et 2021, Air Liquide Far Eastern avait déjà investi plus de 400 millions d'euros à Taïwan, pour fournir des gaz ultra-purs à ses clients électroniques.

François Abrial, membre du Comité Exécutif du groupe Air Liquide supervisant la région Asie-Pacifque, a déclaré: "Nous sommes heureux de renforcer notre collaboration avec des feurons de l'industrie des semi-conducteurs,dont nous sommes partenaires depuis plus de 30 ans. Ces contrats témoignent de la confance de nos clients en notre capacité à fournir des solutions innovantes et fables de production de gaz industriels de très haute pureté. Porté par la révolution digitale, l'Électronique est un des grands moteurs de croissance du plan stratégique d'Air Liquide, ADVANCE."

Air Liquide Far Eastern

Fondé en 1987, Air Liquide Far Eastern (ALFE) est une coentreprise entre le leader mondial de gaz Air Liquide et Far Eastern New Century Group. S'appuyant sur la technologie de pointe développée par Air Liquide, ALFE fournit des gaz de haute qualité et des solutions complètes pour répondre aux besoins des marchés de l'Électronique et de la Grande Industrie, des clients de l' Industriel Marchand et des patients en santé. Aujourd'hui, ALFE emploie plus de 700 employés et est présent dans une vingtaine de bureaux et usines à Taipei, Hsinchu, Taichung, Tainan, Kaohsiung et les parcs industriels scientifques majeurs.

Air Liquide Électronique

Avec un chiffre d'affaires de 2 096 millions d'euros en 2021, l'activité Électronique d'Air Liquide est une référence mondiale en matière de conception, fabrication et fourniture de gaz de très haute pureté et de matériaux avancés pour cette industrie. L'activité Électronique d'Air Liquide est un partenaire de longue date qui apporte des solutions innovantes et durables aux marchés des semi-conducteurs, du photovoltaïque et des écrans plats. Près de 4 500 employés dans le monde s'engagent à offrir l'agilité et la fabilité professionnelles dont nos clients ont besoin. www.electronics-airliquide.com

