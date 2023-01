Air Liquide : Informations privilégiées / Autres communiqués

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, 10 janvier 2023

La technologie de reformage autothermique d'Air Liquide sélectionnée pour la production d'hydrogène et d'ammoniac bas carbone, une première au Japon

S'appuyant sur sa fliale d'ingénierie Air Liquide Engineering & Construction, Air Liquide bénéfcie d'un portefeuille complet de solutions technologiques innovantes afn d'accompagner ses clients industriels dans leurs projets de décarbonation. A cet égard, le reformage autothermique (ATR) est l'une des dernières technologies utilisées : combinée à une technologie de captage du carbone, elle permet de produire de manière efciente, à grande échelle, de l'hydrogène et de l'ammoniac bas carbone. Parmi les entreprises leaders sur l'ATR, la technologie d'Air Liquide a été sélectionnée pour un premier projet de démonstration, détenu et opéré par INPEX CORPORATION, visant à produire de l'hydrogène et de l'ammoniac bas carbone.

Alors que d'autres solutions fables existent sur le marché, telles que le reformage du méthane à la vapeur (SMR) avec captage de carbone, l'ATR est l'une des approches les plus adaptées pour les unités de production d'hydrogène bas carbone à grande échelle. Lorsqu'elle est combinée à du captage de carbone, les clients peuvent bénéfcier d'une meilleure efcience énergétique, d'investissements réduits, et d'un processus de production simplifé reposant sur un réacteur unique, ce qui permet de capter jusqu'à 99% du carbone dans des installations industrielles particulièrement intégrées.

Air Liquide est l'une des entreprises leaders sur l'ATR avec des technologies propriétaires liées au procédé, utilisées pour des applications de production de gaz de synthèse à grande échelle. Air Liquide Engineering & Construction va désormais déployer cette technologie pour de la production d'hydrogène et d'ammoniac bas carbone, dans le cadre d'un projet pilote détenu et opéré par INPEX CORPORATION une entreprise japonaise d'exploration et de production de pétrole et de gaz. La technologie ATR contribuera au développement d'un projet visant à produire de l'hydrogène et de l'ammoniac bas carbone1, dans le quartier de Hirai de Kashiwazaki, une ville située au Japon, dans la préfecture de Niigata. L'ensemble du projet constituera le premier projet de démonstration au Japon intégrant de la production d'hydrogène et d'ammoniac bas carbone avec captage du carbone.

Michael J. Graff, Directeur Général Adjoint du Groupe Air Liquide, a déclaré : « Doté d'une solide expertise,

Air Liquide s'appuie sur un portefeuille de solutions et de technologies efcaces, fables et innovantes pour accompagner ses clients et contribuer à la décarbonation de l'industrie. Ceci est au cœur de nos ambitions. Nous nous réjouissons de collaborer avec INPEX CORPORATION et d'être ainsi l'un des contributeurs au développement de ce premier projet de démonstration d'hydrogène et d'ammoniac bas carbone au Japon. »

Air Liquide Ingénierie & Construction

Air Liquide Ingénierie & Construction construit les unités de production du groupe Air Liquide (principalement les unités de séparation des gaz de l'air et de production d'hydrogène) et fournit aux clients externes des technologies et procédés efcaces, durables et personnalisés. Grâce à son cœur d'expertise dans les gaz industriels, la conversion d'énergie et la purifcation des gaz, Air Liquide Ingénierie & Construction aide ses clients à optimiser les ressources naturelles. Cette activité couvre l'ensemble du cycle de vie des projets : services de licence d'ingénierie / équipements brevetés, compétences de premier plan en matière d'ingénierie et de conception, gestion de projet et services d'exécution. En tant que partenaire technologique, nous mettons notre recherche et développement au service des clients pour contribuer à la transition énergétique.

