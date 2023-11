Barclays Bank Ireland PLC, Crédit Industriel et Commercial S.A. et Intesa Sanpaolo S.p.A. agissent en qualité de Dealer Managers.

L'Offre de Rachat sera ouverte pendant la période du 6 novembre 2023 jusqu'à 16:00 heures (heure de Paris) le 13 novembre 2023 et le résultat final de l'Offre de Rachat sera annoncé le 14 novembre 2023 dès que possible après l'heure de fixation du prix des Obligations 2 avril 2025 (sous réserve de toute prolongation, résiliation, retrait, ré-ouverture ou modification de cette Offre de Rachat).

l'offre et acceptées par la Société est le suivant : (i) un montant en numéraire égal à 99,10% pour chaque €100 000 en principal d'Obligations 5 juin 2024, (ii) un montant en numéraire égal à 98,45% pour chaque €100 000 en principal d'Obligations 13 juin 2024 et (iii) le prix calculé par référence au Taux

6 novembre 2023 - Air Liquide Finance (la « Société ») annonce le lancement d'une offre de rachat partiel en numéraire (l'« Offre de Rachat »), pour un montant maximum d'acceptation total de 300 millions d'euros en principal d'obligations, sur les trois souches obligataires suivantes : obligations d'un montant nominal de 500 millions d'euros venant à maturité le 5 juin 2024 et portant un coupon de 1,875% (ISIN: FR0011951771) émises par la Société le 5 juin 2014 et garanties inconditionnellement et irrévocablement par L'Air Liquide S.A. (les « Obligations 5 juin 2024 »), obligations d'un montant nominal de 500 millions d'euros venant à maturité le 13 juin 2024 et portant un coupon de 0,75% (ISIN: FR0013182839) émises par la Société le 13 juin 2016 et garanties inconditionnellement et irrévocablement par L'Air Liquide S.A. (les

NE PAS DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT À UNE « U.S. PERSON » (TEL QUE CE TERME EST DÉFINI DANS LA REGULATION S DU U.S. SECURITIES ACT DE 1933, TEL QUE MODIFIÉ (LE « SECURITIES ACT »)) OU À TOUTE PERSONNE SITUÉE OU RÉSIDENTE AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE , SES TERRITOIRES ET POSSESSIONS (Y COMPRIS PORTO RICO, LES ÎLES VIERGES AMÉRICAINES, GUAM, LES SAMOA AMÉRICAINES, L'ÎLE DE WAKE ET LES ÎLES MARIANNES DU NORD), TOUT ÉTAT DES ÉTATS-UNIS OU LE DISTRICT DE COLUMBIA OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION OÙ IL EST ILLÉGAL DE DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER CE DOCUMENT.

* * *

AVERTISSEMENT

Certaines déclarations figurant dans la présente information réglementée peuvent contenir des prévisions qui portent notamment sur des évènements futurs, des tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions comportent par nature des risques, identifiés ou non, et des incertitudes pouvant donner lieu à des écarts significatifs entre les résultats réels de la Société et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. La Société ne s'engage en aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces prévisions, ni à communiquer de nouvelles informations, de nouveaux évènements futurs ou tout autre circonstance qui pourraient remettre en question ces prévisions.

La présente information réglementée ne constitue pas une invitation à participer à l'Offre de Rachat dans, ou depuis, un quelconque pays dans ou depuis lequel, ou émanant de ou à une quelconque personne à laquelle, il est interdit de faire une telle invitation conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. La diffusion du présent document dans certains pays peut être limitée par la loi. Les personnes en possession de ce document sont tenues de s'informer et de se conformer à toutes les restrictions légales et réglementaires applicables.

CONTACTS

Relations Médias Relations Investisseurs media@airliquide.com IRTeam@airliquide.com

Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l'industrie et la santé. Présent dans 73 pays avec 67 100 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,9 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l'énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d'Air Liquide et sont au cœur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.

Agir au présent tout en préparant l'avenir est au cœur de la stratégie d'Air Liquide. Avec son plan stratégique ADVANCE à horizon 2025, Air Liquide se place sur la trajectoire d'une performance globale, alliant dimensions financière et extra-financière. Positionné sur des marchés d'avenir, le Groupe bénéficie d'atouts puissants tels que son modèle économique alliant résilience et solidité, sa capacité d'innovation ou encore son expertise technologique. Le Groupe développe des solutions en faveur de la transition climatique et énergétique - avec notamment l'hydrogène - et agit pour le progrès dans les domaines de la santé, du numérique ou encore des hautes technologies.

Le chiffre d'affaires d'Air Liquide s'est élevé à plus de 29,9 milliards d'euros en 2022. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, CAC 40 ESG, EURO STOXX 50, FTSE4Good et DJSI Europe.

Page 2/2