COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, 1 Juillet 2024

Mise en ligne du document

« Pre-Half Year 2024 Results Communication »

Conformément aux bonnes pratiques du marché, Air Liquide annonce la mise en ligne dans la rubrique Investisseurs du site Internet de la Société d'un document (en anglais uniquement) intitulé «Pre-Half Year

2024 Results Communication» portant sur le 1er semestre 2024. Il est disponible à l'adresse suivante :

https://www.airliquide.com/fr/actionnaires/resultats-1er-semestre-2024

Ce document vise chaque trimestre à assister la communauté fnancière dans la modélisation de la performance de la Société.

Les résultats du 1er semestre de l'année 2024 seront annoncés le 26 Juillet 2024.

