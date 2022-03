Air Liquide : Livret de l'Actionnaire 2022

Livret de l'Actionnaire 2022

Air Liquide a pour ambition de contribuer à un monde plus durable.

Notre modèle de croissance repose désormais sur le principe d'une performance globale qui allie performance économique et développement durable. Depuis toujours, nos Actionnaires sont au cœur de notre histoire. C'est grâce à vous, et avec vous, que nous pouvons bâtir l'avenir. Pour nous, bâtir l'avenir, c'est faire naître et grandir des solutions innovantes à base de technologie et d'expertise scienti que pour accompagner l'industrie et la santé dans leur marche vers le progrès. C'est agir au quotidien pour nos clients, nos patients et, au-delà, être utile à la société tout entière.

Entretien avec

Benoît Potier, Président-Directeur Général

Plan stratégique

Gouvernance

Au cœur de l'avenir

14 au service d'un monde plus durable

Bâtir l'avenir ensemble

Performance

Entretien

Sur le plan financier, pouvez-vous nous en dire plus sur la performance du Groupe ?

Entretien avec

Benoît Potier

Président-Directeur Général d'Air Liquide

2021 a été une année marquée par la pandémie de covid-19, l'inflation et la forte hausse des prix de l'énergie. Comment qualifieriez-vous la performance d'Air Liquide ?

Je voudrais tout d'abord dire quelques mots sur ce début d'année 2022 si douloureusement marqué par la situation en Ukraine. J'ai bien évidemment une pensée toute particulière pour nos 14 collabo- rateurs toujours basés là-bas et dont nous suivons de très près la situation. Leur sécurité est une préoccupation de chaque instant. Je pense aussi à ces millions de réfugiés, essentiellement des femmes et des enfants, contraints de fuir leur pays. Face à cette véritable tragédie, le Groupe s'organise pour contribuer à l'aide humanitaire, via la Fondation Air Liquide mais aussi à travers des initiatives locales, en particulier en Pologne et en Roumanie.

Quant à notre performance en 2021, je dirais qu'elle a été très bonne, compte tenu de l'environnement complexe dans lequel nous avons opéré. En eˆet, nous avons su répondre présents sur tous les fronts. Qu'il s'agisse de faire face à la crise de la covid-19, à la forte accélération de l'inflation ou encore au défi de la transition énergétique, les équipes d'Air Liquide, partout dans le monde, ont démontré une forte réactivité et une grande capacité d'adaptation. 2021 a été un nouveau test de résilience pour le Groupe, et c'est aux 66 400 collaborateurs qui s'engagent au quotidien auprès de nos clients et de nos patients que le Groupe doit sa réussite. Je tiens à les remercier tout particulièrement et à leur exprimer encore une fois ma grande fierté.

2021 est une nouvelle année de croissance profitable. Le Groupe a enregistré une progression de ses ventes de 8,2 %(1) pour atteindre 23,3 milliards d'euros de chiˆre d'aˆaires, et une hausse de son résultat net récurrent de 13,3 %(2). Toutes nos activités sont en croissance. Les activités Ingénierie & Construction et Marchés Globaux & Technologies bénéficient de projets liés à la transition énergétique. Au sein de l'activité Gaz & Services, qui représente 95 % du chiˆre d'aˆaires du Groupe, tous nos métiers et toutes les zones géographiques sont en hausse significative, notamment en Asie (+ 6 %), en Europe (+ 7 %) et dans la zone Amériques (+ 8 %).

Notre marge opérationnelle est en progression grâce à une politique de prix adaptée à l'inflation, des e¤cacités élevées atteignant 430 millions d'euros et une gestion dynamique de notre porte- feuille d'activités. Dans un contexte d'augmentation des prix de l'énergie, le Groupe a plus particu- lièrement démontré la force de son modèle, qui lui a permis de faire face notamment à la forte hausse des coûts. Enfin, l'année 2021 a été marquée par un niveau élevé de décisions d'investissement, lesquelles ont atteint 3,6 milliards d'euros. En 2021, la performance financière du Groupe est donc tout à fait remarquable.

« Notre présence mondiale, notre ADN d'inventeurs et la solidité de notre modèle nous permettent d'avoir une action déterminante sur des marchés essentiels pour l'avenir. »

(1) En comparable.

(2) Hors change.

