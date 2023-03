Air Liquide : Livret de l'Actionnaire 2023

Le monde vit un moment très particulier de son histoire. Les tensions géopolitiques ainsi que les enjeux énergétiques et climatiques sont au cœur des préoccupations. Ce contexte d'incertitude est un appel à la mobilisation et à l'action. Car, face aux impératifs de sobriété, de souveraineté et de décarbonation, de nouvelles approches énergétiques existent. Et chez Air Liquide, nous avons les cartes en main pour proposer des solutions innovantes

et ainsi inventer un avenir durable.

Je suis donc confiant dans notre avenir. Tout au long de son histoire, notre Groupe a démontré sa capacité à se mobiliser quelle que soit la situation. Ces trois dernières années en sont le plus récent témoignage. Notre confiance, nous la tirons de notre faculté à anticiper et à imaginer les solutions de demain. Nous investissons sans cesse dans de nouvelles technologies pour accompagner l'industrie, mais aussi les secteurs de l'électronique et de la santé, dans leur marche vers le progrès.

Ma confiance en l'avenir, je la dois également à notre capacité d'adaptation. Notre force est de savoir accompagner les transformations du monde, avec des métiers qui évoluent sans cesse, et de proposer des réponses aux demandes de nos clients, tout en sachant faire face aux enjeux majeurs qui impactent toute la société.

Enfin, je suis convaincu de la force du collectif, au cœur de notre modèle depuis toujours. Ensemble, avec nos collabora­ teurs, aux côtés de nos clients et de nos partenaires, et avec le soutien de nos Actionnaires, nous avons su faire preuve de résilience et d'agilité pour amorcer la transition vers une société bas carbone. Et pour les générations de demain, nous nous devons d'accélérer. Notre contribution au progrès commun donne aujourd'hui un sens très fort à notre action individuelle et collective. C'est elle qui nous anime et nous fait avancer.