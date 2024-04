Regulatory News:

La convention de rachat d’actions conclue par la société L’Air Liquide (Paris : Al) le 21 février 2024 avec un prestataire de services d’investissement (cf. communiqué) est arrivée à échéance le 9 avril 2024.

Au titre de cette convention et dans le cadre de son Programme de Rachat d’Actions, tel qu’autorisé par l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de la Société le 3 mai 2023, la Société a racheté 905 000 actions (représentant 0,17% du capital de la Société au 31 décembre 2023) à un prix d’acquisition final total de 170 595 305,50€.

Les actions rachetées dans le cadre de ladite convention seront pour partie annulées par la Société et pour partie affectées à la mise en œuvre de plans d’actions de performance.

