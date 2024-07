Air Liquide : Résultats du 1er semestre 2024 : forte amélioration de la marge et projets majeurs pour préparer l'avenir

Chiffres clés (en millions d'euros) S1 2024 2024/2023

publié 2024/2023

comparable(a) Chiffre d'affaires Groupe 13 379 - 4,3 % + 2,6 % dont Gaz & Services 12 796 - 4,5 % + 2,6 % Résultat opérationnel courant 2 601 + 4,9 % + 10,6 % Marge opérationnelle Groupe 19,4 % + 170 pbs Variation hors énergie(b) + 100 pbs Marge opérationnelle Gaz & Services 21,2 % + 190 pbs Variation hors énergie(b) + 110 pbs Résultat net (part du Groupe) 1 681 - 2,4 % Résultat net récurrent (part du Groupe)(c) 1 681 + 3,3 % Bénéfice net par action (en euros) 2,92 - 2,3 % Capacité d'autofinancement 3 155 - 1,7 % Dette nette 10,2 Mds € Rentabilité des capitaux employés après impôts - ROCE 9,8 % - 20 pbs ROCE récurrent(d) 10,7 % + 50 pbs (a) Variation hors effets de change, d'énergie et de périmètre significatif, voir réconciliation et impact de l'Argentine en annexe. (b) voir réconciliation en annexe. (c) Hors opérations exceptionnelles et significatives qui n'impactent pas le résultat opérationnel courant, voir réconciliation en annexe. (d) Sur la base du résultat net récurrent, voir réconciliation en annexe.

Commentant l'activité du premier semestre 2024, François Jackow, Directeur Général du groupe Air Liquide, a déclaré :

« Air Liquide réalise à nouveau au premier semestre 2024 une performance financière très solide avec une hausse significative de sa marge opérationnelle, soutenue par l'accélération de ses efficacités structurelles. Dans un environnement de marché restant peu dynamique, notre Groupe enregistre une croissance de ses ventes sur une base comparable, reflet de la solidité de notre modèle économique. Nous poursuivons avec succès le déploiement de notre plan stratégique ADVANCE, dont nous avons relevé l'ambition de marge en début d'année. A l'heure où notre Groupe n'a jamais eu autant d'opportunités liées à la transition énergétique et la croissance du digital et de l'intelligence artificielle, nous préparons aussi l'avenir, en simplifiant notre organisation pour accroître nos performances et en développant des projets majeurs qui renforceront notre dynamique de croissance à long terme. »

Au premier semestre 2024, les ventes du Groupe sont en croissance de + 2,6 % sur une base comparable(1), avec une amélioration entre le premier et le deuxième trimestre. Elles ressortent à - 4,3 % en données publiées, en raison de la baisse des prix de l'énergie - dont les variations sont contractuellement répercutées aux clients de la Grande Industrie - et d'effets de change négatifs. L'activité Gaz et Services, qui représente plus de 95 % du chiffre d'affaires du Groupe, est en hausse comparable de + 2,6 %(1) au premier semestre 2024, soutenue notamment par le dynamisme de la branche d'activité Santé et des Amériques.

En ligne avec son plan ADVANCE et une ambition de performance relevée, Air Liquide réalise au premier semestre 2024 une hausse significative de sa marge opérationnelle, de + 100 points de base hors effet énergie. Les efficacités atteignent désormais 233 millions d'euros, grâce à environ 1 000 projets d'efficacités opérationnelles, à la gestion du portefeuille d'activités et à l'ajustement des prix en Industriel Marchand, en s'appuyant sur la capacité des équipes à créer de la valeur ajoutée pour nos clients.

Le résultat net récurrent(2) hors effet de change du Groupe est en hausse de + 16 % et de + 5 % en excluant la contribution de l'Argentine au premier semestre 2024. Notre cash flow(3) demeure très solide avec un ratio sur ventes de 24%, permettant de financer les investissements nécessaires à la croissance future. A 10,7 % fin juin, le ROCE récurrent(4) continue de s'améliorer, supérieur à 10 % en ligne avec les objectifs d'ADVANCE.

Le portefeuille de projets en cours d'exécution se maintient à un niveau toujours très élevé de 4,1 milliards d'euros, bien diversifié en termes de géographies. Les opportunités d'investissement à 12 mois se sont accrues à 4 milliards d'euros, principalement dans les Amériques et en Europe. Plus de 40 % d'entre elles sont en lien avec la transition énergétique. Le Groupe poursuit ainsi avec succès le développement de projets d'envergure, dans les domaines de la décarbonation et des semi-conducteurs notamment.

En 2024, Air Liquide est confiant dans sa capacité à augmenter à nouveau sa marge opérationnelle et à réaliser une croissance du résultat net récurrent, à change constant(5).

Faits marquants Corporate Changements de gouvernance au sein du Comité exécutif Adam Peters , Directeur Général d'Air Liquide en Amérique du Nord, nommé membre du Comité exécutif du Groupe. Dans le cadre d'une simplification de l'organisation du Groupe pour répondre aux besoins croissants du marché et accroître sa performance , une gouvernance ajustée avec des changements effectifs à partir du 1er septembre 2024. Cession finalisée le 22 juillet 2024 des activités d'Air Liquide dans douze pays en Afrique , en ligne avec l'accord annoncé en mars 2024, illustrant la stratégie du Groupe de revue régulière de son portefeuille d'activités.

Industrie et Décarbonation Air Liquide sélectionné pour investir jusqu'à 850 millions de dollars américains dans la plus grande production d'oxygène bas carbone des Amériques , dans le cadre d'un accord engageant à long termeavec ExxonMobil pour son projet d'hydrogène bas carbone prévu à Baytown au Texas. Soutien de l'Union Européenne à D'Artagnan, projet d'infrastructures de CO 2 d'Air Liquide et de Dunkerque LNG destiné à décarboner le bassin de Dunkerque , à travers une subvention de plus de 160 millions d'euros . Technologie innovante de liquéfaction du CO 2 d'Air Liquide, Cryocap™ LQ, sélectionnée par Stockholm Exergi, fournisseur d'énergie en Suède, pour contribuer à son projet de bioénergie. Dans le cadre du renouvellement d'un accord de long terme avec Dow , investissement de près de 40 millions d'euros pour accroître l'efficacité et réduire les émissions de CO 2 du site de production de gaz industriels Air Liquide de Stade en Allemagne.

Électronique Dans le cadre d'un contrat à long terme, investissement de plus de 250 millions de dollars américains pour construire une unité de production dans l'Idaho aux États-Unis, qui approvisionnera Micron Technology, Inc en gaz industriels de haute pureté pour la fabrication de puces mémoires portée par la croissance de l'Intelligence Artificielle . Investissement de plus de 50 millions d'euros pour construire une unité de production innovante à Singapour et transformer des installations actuelles situées aux États-Unis, afin de fournir de l'azote ultra-pur à GlobalFoundries et lui permettre de bénéficier d'une plus grande efficacité énergétique.

Développement durable Émission obligataire verte de 500 millions d'euros pour financer des projets dans la transition énergétique , en ligne avec l'ambition d'Air Liquide de combiner croissance et développement durable. Annonce par Air Liquide et Sasol de contrats à long terme (PPA) avec Enel Green Power RSA pour une capacité totale de 110 MW d'électricité renouvelable destinée au site de Sasol à Secunda, en Afrique du Sud. Poursuite de l'expansion des capacités de production de biométhane d'Air Liquide aux États-Unis , avec la construction de deux unités de production selon une approche d'économie circulaire. Lancement par Air Liquide et TotalEnergies de leur coentreprise TEAL Mobility pour créer le leader de la distribution d'hydrogène avec un réseau de 100 stations pour poids lourds en Europe.

Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 Annonce par Air Liquide, Supporteur Officiel en hydrogène de Paris 2024 ,de la réouverture de la station hydrogène place de l'Alma au cœur de Paris, vitrine d'un réseau de stations qui permettra d'avitailler une flotte de 500 véhicules à hydrogène. Soutien du Groupe à six athlètes - trois femmes et trois hommes représentant cinq disciplines olympiques et paralympiques sur trois continents.



Le chiffre d'affaires du Groupe s'établit à 13 379 millions d'euros au 1er semestre 2024, en croissance comparable de + 2,6 % par rapport au 1er semestre 2023. La contribution de l'Argentine(6) à la croissance comparable est de + 2,1 %. Les ventes publiées du Groupe sont en retrait de - 4,3 % au 1er semestre 2024, impactées par des effets énergie (- 3,5 %) et de change (- 3,4 %) défavorables. Il n'y a pas d'effet de périmètre significatif.

Le chiffre d'affaires Gaz & Services atteint 12 796 millions d'euros au 1er semestre, en hausse comparable de + 2,6 % (incluant une contribution de l'Argentine de + 2,2 %). Le chiffre d'affaires publié Gaz & Services est en recul de -4,5% au 1er semestre 2024, pénalisé par des effets défavorables d'énergie (- 3,7 %) et de change (- 3,4 %). Il n'y a pas d'effet de périmètre significatif au 1er semestre.

La croissance(7) de l'activité Industriel Marchand (+ 2,0 %) se poursuit au 1er semestre 2024 avec un effet prix à + 4,2 % qui s'ajoute à une forte augmentation (+ 10,7 %) au 1er semestre 2023, et des volumes de gaz en léger recul. Le chiffre d'affaires de la Grande Industrie (+ 1,1 %) bénéficie du démarrage de deux grandes unités au 1er trimestre et d'un raffermissement de la demande des clients de la Chimie en Europe et aux États-Unis au 2ème trimestre, mais il est impacté par la cession d'une unité de cogénération en Europe et par des arrêts clients. L'activité Santé est le moteur de croissance du 1er semestre avec une hausse des ventes de + 9,1 %, soutenue par la progression de toutes les thérapies dans la Santé à domicile et par l'augmentation des prix des gaz médicaux dans un environnement inflationniste. Enfin, en Électronique (+ 0,3 %), les ventes renouent avec la croissance au 2ème trimestre et effacent la baisse observée au 1er trimestre par rapport à une base de comparaison élevée en début d'année 2023.

Le chiffre d'affaires Gaz & Services de la zone Amériques s'établit à 5 175 millions d'euros au 1 er semestre 2024 et progresse de + 7,9 % (incluant la contribution de l'Argentine pour + 5,7 %). Toutes les activités sont en croissance dans la zone. La Grande Industrie (+ 8,1 %) bénéficie du démarrage d'une unité de production et d'une demande qui se raffermit au 2 ème trimestre. En Industriel Marchand, le chiffre d'affaires progresse de + 5,5 %, soutenu par un effet prix (+ 7,3 %) qui se renforce au 2 ème trimestre. La croissance est très élevée dans la Santé (+ 23,3 %). Dans l'activité Électronique (+ 9,2 %), les ventes de gaz vecteurs et d'équipements et d'installations présentent une croissance à deux chiffres.

Les ventes de l'activité Marchés Globaux & Technologies s'élèvent à 386 millions d'euros au 1er semestre 2024, en baisse comparable de - 2,0 %, notamment du fait de la cession des activités technologiques pour le secteur Aéronautique. Les prises de commandes s'élèvent à 416 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires consolidé de l'Ingénierie & Construction s'établit à 197 millions d'euros au 1er semestre 2024, en hausse de + 9,9 % par rapport au 1er semestre 2023. Les prises de commandes pour le Groupe et les clients tiers s'élèvent à 557 millions d'euros au 1er semestre.

Le résultat opérationnel courant (ROC) du Groupe atteint 2 601 millions d'euros au 1er semestre 2024. Il augmente de + 4,9 % et de + 10,6 % à données comparables(8), ce qui est très supérieur à la croissance comparable des ventes de + 2,6 %.

La marge opérationnelle (ROC sur chiffre d'affaires) atteint 19,4 %, en forte amélioration de + 100 points de base hors effet énergie (pas d'impact de l'Argentine).

Les efficacités(9) contribuent à cette amélioration de la marge et s'élèvent à 233 millions d'euros, en forte progression de + 13,1 % par rapport au 1er semestre 2023. La gestion des prix et du portefeuille d'activités participe également à l'amélioration des marges.

Le résultat net (part du Groupe) s'établit à 1 681 millions d'euros au 1er semestre 2024, en baisse publiée de - 2,4 %. En l'absence d'éléments significatifs non récurrents(9) au 1er semestre 2024, le résultat net (part du Groupe) récurrent(9) est également de 1 681 millions d'euros, en croissance de + 3,3 % en données publiées. Hors effet de change, le résultat net (part du Groupe) récurrent(9) est en hausse de + 16,0 % et il progresse de + 5,0% en excluant la contribution de l'Argentine. Le bénéfice net par action atteint 2,92 euros par action et affiche une baisse de- 2,3 %par rapport au 1er semestre 2023, en ligne avec l'évolution du résultat net (part du Groupe) publié. Le bénéfice net récurrent par action est en hausse de + 3,2 %.

La capacité d'autofinancement s'élève à 3 155 millions d'euros au 1er semestre 2024, en baisse de - 1,7 %. Elle s'établit à un niveau élevé de 23,6 % des ventes. Calculée à partir d'un résultat net en variation publiée de - 2,4 %, le retrait de - 1,7 % de la capacité d'autofinancement s'explique principalement par un impôt courant plus élevé au 1er semestre 2024 par rapport à celui de 2023 qui avait bénéficié d'éléments exceptionnels favorables.

La dette nette au 30 juin 2024 atteint 10 156 millions d'euros, en baisse de 394 millions d'euros par rapport au 30 juin 2023 et en hausse de 935 millions d'euros par rapport au 31 décembre 2023 après le paiement de plus de 1,7 milliard d'euros de dividendes en mai. Le ratio de dette nette sur fonds propres, ajusté de la saisonnalité du dividende, s'établit à 35,2 %.

À 10,7 %, le ROCE récurrent(9) se maintient au-dessus de la cible de plus de 10 % du plan stratégique Advance, et il s'inscrit en forte hausse de + 50 points de base par rapport au 1er semestre 2023.

Le Groupe a poursuivi la décarbonation de ses actifs au 1er semestre. Air Liquide a notamment annoncé des contrats (PPA) à long terme de fourniture d'électricité renouvelable à hauteur de 500 GWh par an et a décidé l'électrification d'une troisième unité de séparation des gaz de l'air en Chine. Une unité de captage de carbone CryocapTM est en cours de construction pour décarboner la plus grande unité de production d'hydrogène du Groupe en Europe. Par ailleurs, au 1er semestre, Air Liquide continue le développement de projets qui permettront de réduire très significativement l'empreinte carbone de ses clients.

Au 1er semestre 2024, les décisions d'investissement industriel et financier s'établissent à 1 630 millions d'euros.

Les investissements en cours d'exécution ("investment backlog") se maintiennent à un niveau très élevé de 4,1 milliards d'euros au 1er semestre 2024, en hausse par rapport à 3,5 milliards d'euros au 1er semestre 2023.

La contribution additionnelle aux ventes des montées en puissance et des démarrages d'unités atteint 108 millions d'euros au 1er semestre 2024.

Le portefeuille d'opportunités d'investissement à 12 mois s'établit à un niveau record de 4,0 milliards d'euros à fin juin 2024. Cela reflète le dynamisme du développement des projets, notamment dans la transition énergétique qui représente plus de 40 % du portefeuille, et dans l'activité Électronique.

Le Conseil d'Administration d'Air Liquide s'est réuni le 25 juillet 2024. Lors de cette réunion, le Conseil d'Administration a examiné les comptes consolidés au 30 juin 2024. Les procédures d'examen limité sur les comptes intermédiaires consolidés ont été effectuées et un rapport sans réserve est en cours d'émission par les Commissaires aux comptes.

Sommaire du rapport d'activité

PERFORMANCE DU 1ER SEMESTRE 2024 7

Chiffres clés 7

Compte de résultat 8

Variation de la dette nette 18

Performance extra-financière 19

CYCLE D'INVESTISSEMENT 20

PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES 22

PERSPECTIVES 22

ANNEXES 23

Indicateurs de performance 23

Calcul des indicateurs de performance (Semestre) 24

Calcul des indicateurs de performance (Trimestre) 27

Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2024 27

Information géographique et sectorielle 28

Compte de résultat consolidé 29

Bilan consolidé 30

Tableau des flux de trésorerie consolidé 31

Synthèse des chiffres clés sur les ventes, le résultat opérationnel courant et les investissements 33

PERFORMANCE DU 1ER SEMESTRE 2024

Sauf mention contraire, les variations du chiffre d'affaires commentées ci-dessous sont toutes des variations à données comparables, hors effets de change, d'énergie (gaz naturel et électricité) et de périmètre significatif.

Chiffres clés

(en millions d'euros) S1 2023 S1 2024 Variation

2024/2023

publiée Variation

2024/2023

comparable(a) Chiffre d'affaires total 13 980 13 379 - 4,3 % + 2,6 % dont Gaz & Services 13 405 12 796 - 4,5 % + 2,6 % Résultat opérationnel courant 2 481 2 601 + 4,9 % + 10,6 % Marge opérationnelle Groupe 17,7 % 19,4 % + 170 pbs Variation hors énergie(b) + 100 pbs Autres produits et charges opérationnels non courants 33 (87) Résultat net (part du Groupe) 1 722 1 681 - 2,4 % Résultat net récurrent (part du Groupe)(c) 1 627 1 681 + 3,3 % Bénéfice net par action (en euros)(d) 2,99 2,92 - 2,3 % Capacité d'autofinancement 3 211 3 155 - 1,7 % Paiements nets sur investissements(e) 1 466 1 570 Dette nette 10,6 Mds € 10,2 Mds € Ratio de dette nette sur fonds propres(f) 39,2 % 35,2 % Rentabilité des capitaux employés après impôts - ROCE 10,0 % 9,8 % - 20 pbs ROCE récurrent(g) 10,2 % 10,7 % + 50 pbs (a) Variation hors effets de change, d'énergie (gaz naturel et électricité) et de périmètre significatif, voir réconciliation et impact de l'Argentine en annexe. (b) Voir réconciliation en annexe. (c) Hors opérations exceptionnelles et significatives qui n'impactent pas le résultat opérationnel courant, voir réconciliation en annexe. (d) Ajusté suite à l'attribution d'actions gratuites en juin 2024. (e) Incluant les transactions avec les minoritaires et les dividendes reçus des mises en équivalence. (f) Ajusté de l'étalement sur toute l'année du dividende payé au 1er semestre. (g) Sur la base du résultat net récurrent, voir réconciliation en annexe.

Compte de résultat

CHIFFRE D'AFFAIRES

Chiffre d'affaires (en millions d'euros) S1 2023 S1 2024 Variation

2024/2023

publiée Variation

2024/2023

comparable Gaz & Services 13 405 12 796 - 4,5 % + 2,6 % Ingénierie & Construction 180 197 + 9,3 % + 9,9 % Marchés Globaux & Technologies 395 386 - 2,3 % - 2,0 % CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL 13 980 13 379 - 4,3 % + 2,6 %

Chiffre d'affaires trimestriel (en millions d'euros) T1 2024 T2 2024 Gaz & Services 6 358 6 438 Ingénierie & Construction 92 105 Marchés Globaux & Technologies 200 186 CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL 6 650 6 729 Variation 2024/2023 Groupe publiée - 7,3 % - 1,2 % Variation 2024/2023 Groupe comparable + 2,1 % + 3,1 % Variation 2024/2023 Gaz & Services comparable + 2,0 % + 3,4 %

Groupe

Le chiffre d'affaires du Groupe s'établit à 13 379 millions d'euros au 1er semestre 2024, en croissance comparable de + 2,6 % par rapport au 1er semestre 2023. La contribution de l'Argentine(10) à la croissance comparable est de + 2,1 %. Les ventes de l'activité Marchés Globaux & Technologies sont en baisse de - 2,0 % notamment du fait de la cession des activités technologiques pour le secteur Aéronautique. Le chiffre d'affaires de l'Ingénierie & Construction réalisé avec des clients tiers progresse de + 9,9%.

Les ventes publiées du Groupe sont en retrait de - 4,3 % au 1er semestre 2024, impactées par des effets énergie (- 3,5 %) et de change (- 3,4 %) défavorables. Il n'y a pas d'effet de périmètre significatif.

Gaz & Services

Le chiffre d'affaires Gaz & Services atteint 12 796 millions d'euros au 1er semestre, en hausse comparable de + 2,6 % (incluant une contribution de l'Argentine de + 2,2 %).

La croissance de l'activité Industriel Marchand (+ 2,0 %) se poursuit au 1er semestre 2024 avec un effet prix à + 4,2 % qui s'ajoute à une forte augmentation (+ 10,7 %) au 1er semestre 2023, et des volumes de gaz en léger recul. Le chiffre d'affaires de la Grande Industrie (+ 1,1 %) bénéficie du démarrage de deux grandes unités au 1er trimestre et d'un raffermissement de la demande des clients de la Chimie en Europe et aux États-Unis au 2ème trimestre, mais il est impacté par la cession d'une unité de cogénération en Europe et par des arrêts clients. L'activité Santé est le moteur de croissance du 1er semestre avec une hausse des ventes de + 9,1 %, soutenue par la progression de toutes les thérapies dans la Santé à domicile et par l'augmentation des prix des gaz médicaux dans un environnement inflationniste. Enfin, en Électronique (+ 0,3 %), les ventes renouent avec la croissance au 2ème trimestre et effacent la baisse observée au 1er trimestre par rapport à une base de comparaison élevée en début d'année 2023.

Le chiffre d'affaires publié Gaz & Services est en recul de -4,5% au 1er semestre 2024, pénalisé par des effets défavorables d'énergie (- 3,7 %) et de change (- 3,4 %). Il n'y a pas d'effet de périmètre significatif au 1er semestre.

Chiffre d'affaires par géographie et branche d'activité (en millions d'euros) S1 2023 S1 2024 Variation 2024/2023

publiée Variation 2024/2023

comparable Amériques 5 159 5 175 + 0,3 % + 7,9 % Europe 4 975 4 475 - 10,1 % - 1,3 % Asie-Pacifique 2 763 2 593 - 6,1 % - 0,8 % Moyen-Orient et Afrique 508 553 + 8,8 % + 7,1 % CHIFFRE D'AFFAIRES GAZ & SERVICES 13 405 12 796 - 4,5 % + 2,6 % Grande Industrie 4 060 3 457 - 14,9 % + 1,1 % Industriel Marchand 6 050 5 999 - 0,8 % + 2,0 % Santé 2 034 2 121 + 4,3 % + 9,1 % Électronique 1 261 1 219 - 3,4 % + 0,3 %

Amériques

Le chiffre d'affaires Gaz & Services de la zone Amériques s'établit à 5 175 millions d'euros au 1er semestre 2024 et progresse de + 7,9 % (incluant la contribution de l'Argentine pour + 5,7 %). Toutes les activités sont en croissance dans la zone. La Grande Industrie (+ 8,1 %) bénéficie du démarrage d'une unité de production et d'une demande qui se raffermit au 2ème trimestre. En Industriel Marchand, le chiffre d'affaires progresse de + 5,5 %, soutenu par un effet prix (+ 7,3 %) qui se renforce au 2ème trimestre. La croissance est très élevée dans la Santé (+ 23,3 %). Dans l'activité Électronique (+ 9,2 %), les ventes de gaz vecteurs et d'équipements et d'installations présentent une croissance à deux chiffres.

Chiffre d'affaires S1 2024 Gaz & Services - Amériques

Le chiffre d'affaires de la Grande Industrie est en croissance de + 8,1 % au 1 er semestre 2024. Aux États-Unis, les volumes de gaz de l'air bénéficient du démarrage d'une nouvelle unité majeure au 1 er trimestre. Au 2 ème trimestre, la demande en hydrogène se raffermit dans la Chimie et les arrêts clients pour maintenance sont moins nombreux qu'en début d'année. En Amérique latine, les volumes d'hydrogène sont en baisse du fait de la nationalisation d'une unité de production au Mexique fin 2023.

est en croissance de au 1 semestre 2024. Aux États-Unis, les volumes de gaz de l'air bénéficient du démarrage d'une nouvelle unité majeure au 1 trimestre. Au 2 trimestre, la demande en hydrogène se raffermit dans la Chimie et les arrêts clients pour maintenance sont moins nombreux qu'en début d'année. En Amérique latine, les volumes d'hydrogène sont en baisse du fait de la nationalisation d'une unité de production au Mexique fin 2023. Les ventes de l'activité Industriel Marchand affichent une progression de + 5,5 % . L' effet prix ( + 7,3 % ) s'accroît au cours du semestre, passant de + 6,5 % au 1 er trimestre à + 8,1 % au 2 ème trimestre. Il bénéficie de campagnes proactives d'augmentation, en particulier aux États-Unis (50 % de la hausse de + 8,1 % au 2 ème trimestre) et en Argentine pour contrer l'hyperinflation (40 % de l'augmentation de + 8,1 %). Les volumes de gaz (hors équipements) restent résilients. Aux États-Unis, la tendance s'améliore dans la plupart des marchés industriels qui restent tirés par les prix. Les volumes de gaz sont en hausse principalement dans les secteurs de l'Aéronautique et de la Recherche.

affichent une progression de . L' ( ) s'accroît au cours du semestre, passant de + 6,5 % au 1 trimestre à + 8,1 % au 2 trimestre. Il bénéficie de campagnes proactives d'augmentation, en particulier aux États-Unis (50 % de la hausse de + 8,1 % au 2 trimestre) et en Argentine pour contrer l'hyperinflation (40 % de l'augmentation de + 8,1 %). Les volumes de gaz (hors équipements) restent résilients. Aux États-Unis, la tendance s'améliore dans la plupart des marchés industriels qui restent tirés par les prix. Les volumes de gaz sont en hausse principalement dans les secteurs de l'Aéronautique et de la Recherche. Dans l'activité Santé , les ventes progressent de + 23,3 % au 1 er semestre 2024, soutenue par la forte hausse des prix aux États-Unis (+ 5,8 %) dans la Médecine de ville et en Argentine dans un contexte d'hyperinflation. Au 1 er semestre, les volumes de Gaz médicaux sont en légère augmentation aux États-Unis et le nombre de patients en Santé à domicile progresse au Canada et en Amérique latine.

, les ventes progressent de au 1 semestre 2024, soutenue par la forte hausse des prix aux États-Unis (+ 5,8 %) dans la Médecine de ville et en Argentine dans un contexte d'hyperinflation. Au 1 semestre, les volumes de Gaz médicaux sont en légère augmentation aux États-Unis et le nombre de patients en Santé à domicile progresse au Canada et en Amérique latine. Le chiffre d'affaires de l'Électronique est en forte hausse de + 9,2 % au 1er semestre. Les ventes de Gaz vecteurs présentent une progression à deux chiffres, soutenues par la montée en puissance de nouvelles unités et la hausse des volumes d'hélium. Les ventes d'Équipements et Installations atteignent un niveau historiquement élevé au 1er semestre 2024, alors que les ventes de matériaux restent en retrait.

Amériques Air Liquide prévoit d'investir jusqu'à 850 millions de dollars américains pour construire, détenir et exploiter quatre grandes unités modulaires de séparation des gaz de l'air (LMA) ainsi que les infrastructures connexes, dans le cadre d'un accord à long terme avec ExxonMobil pour son projet d'hydrogène bas carbone prévu à Baytown au Texas (États-Unis). Ce projet permettrait à Air Liquide d' augmenter ses capacités de production d'oxygène de 50 % au Texas . Sous réserve de la décision finale d'investissement, ce projet majeur constituerait l'investissement industriel le plus important de l'histoire du groupe Air Liquide . Cette nouvelle infrastructure "Air Liquide Baytown Low-Carbon Platform" fournirait de grandes quantités d'oxygène et d'azote bas carbone à ExxonMobil, ainsi que des volumes importants d'argon , de krypton et xénon à d'autres clients d'Air Liquide, notamment en Industriel Marchand . Cet accord permet aussi de faire levier sur l'infrastructure existante de canalisations d'Air Liquide pour soutenir le développement de l 'hydrogène bas carbone . En faisant levier sur un approvisionnement en électricité bas carbone et une solution technique innovante d'Air Liquide, l' empreinte carbone de la production d'oxygène serait réduite de deux tiers . Cet investissement majeur représenterait la plus grande plateforme de production d'oxygène bas carbone en Amériques .

pour construire, détenir et exploiter (LMA) ainsi que les infrastructures connexes, dans le cadre d'un accord à long terme avec pour son projet d'hydrogène bas carbone prévu (États-Unis). Ce projet permettrait à Air Liquide d' . Sous réserve de la décision finale d'investissement, ce projet majeur constituerait l'investissement industriel . Cette nouvelle infrastructure "Air Liquide Baytown Low-Carbon Platform" fournirait de à ExxonMobil, ainsi que des , de krypton et xénon à d'autres clients d'Air Liquide, notamment en . Cet accord permet aussi de faire levier sur l'infrastructure existante de d'Air Liquide pour soutenir le développement de l . En faisant levier sur un approvisionnement en électricité bas carbone et une solution technique innovante d'Air Liquide, l' de la production d'oxygène serait . Cet investissement majeur représenterait . Air Liquide va construire un site de production de gaz industriels aux États-Unis pour approvisionner la nouvelle usine de Micron Technology, inc., l'un des plus grands fabricants de semi-conducteurs au monde. Dans le cadre d'un contrat à long terme, cette unité fournira de grandes quantités de gaz vecteurs de haute pureté pour la fabrication de puces mémoire. Air Liquide investira plus de 250 millions de dollars américains dans cette unité de production à la pointe de la technologie.

Europe

Dans la zone Europe, les ventes sont en léger retrait de - 1,3 % au 1er semestre 2024 et atteignent 4 475 millions d'euros. Dans la Grande Industrie (- 1,7 %), en excluant la cession d'une unité de cogénération au 1er trimestre, le chiffre d'affaires est en hausse. En Industriel Marchand (- 5,2 %), les volumes se contractent mais l'effet prix s'améliore au 2ème trimestre. L'activité Santé affiche une croissance solide des ventes (+ 4,4 %), soutenue par le développement de la Santé à domicile et des Gaz médicaux.

Au 1 er semestre 2024, le chiffre d'affaires de la Grande Industrie est en recul de - 1,7 % . Les volumes progressent dans la Chimie par rapport à un niveau faible au 1 er semestre 2023. Ils restent globalement stables dans la Sidérurgie et le Raffinage. La croissance comparable des ventes serait positive en excluant la cession d'une unité de cogénération au 1 er trimestre (impact d'environ - 4 % au 1 er semestre).

semestre 2024, le chiffre d'affaires de la est en recul de . Les volumes progressent dans la Chimie par rapport à un niveau faible au 1 semestre 2023. Ils restent globalement stables dans la Sidérurgie et le Raffinage. La croissance comparable des ventes serait positive en excluant la cession d'une unité de cogénération au 1 trimestre (impact d'environ - 4 % au 1 semestre). Les ventes de l'activité Industriel Marchand reculent de - 5,2 % après une croissance de + 18,1 % au 1 er semestre 2023. L'effet prix (- 1,2 %) s'améliore au 2 ème trimestre (- 0,5 %) par rapport à - 1,9 % au 1 er trimestre. La baisse du prix des gaz sous forme liquide (indexé sur les prix de l'énergie) est en grande partie compensée par la hausse proactive des prix des gaz en bouteilles, une attention particulière étant portée à la création de valeur par l'innovation et à la qualité du service au client. Les volumes sont en retrait à l'exception du CO 2 liquéfié. Ils augmentent dans les secteurs de la Fabrication, de l'Automobile et de l'Aéronautique mais reculent dans les marchés de l'Alimentaire et de l'industrie du verre.

reculent de après une croissance de + 18,1 % au 1 semestre 2023. L'effet prix (- 1,2 %) s'améliore au 2 trimestre (- 0,5 %) par rapport à - 1,9 % au 1 trimestre. La baisse du prix des gaz sous forme liquide (indexé sur les prix de l'énergie) est en grande partie compensée par la hausse proactive des prix des gaz en bouteilles, une attention particulière étant portée à la création de valeur par l'innovation et à la qualité du service au client. Les volumes sont en retrait à l'exception du CO liquéfié. Ils augmentent dans les secteurs de la Fabrication, de l'Automobile et de l'Aéronautique mais reculent dans les marchés de l'Alimentaire et de l'industrie du verre. Dans l'activité Santé, les ventes progressent de + 4,4 % au 1er semestre. La Santé à Domicile poursuit un développement dynamique, avec une forte augmentation du nombre de patients suivis, en particulier pour de l'apnée du sommeil ou du diabète. La progression des ventes de gaz médicaux reste solide, soutenue par une contribution équilibrée des volumes et des prix dans un contexte inflationniste.

Europe Le projet D'Artagnan d'infrastructures de CO 2 d'Air Liquide et de Dunkerque LNG franchit une étape majeure et reçoit le soutien de l'Union Européenne. Cette infrastructure de transport et d'exportation de CO 2 s'inscrit dans l'initiative Cap Décarbonation qui vise à réduire de 1,5 million de tonnes les émissions de CO 2 annuelles au sein du bassin industriel de Dunkerque (France) et des alentours. Le projet D'Artagnan comprendra une canalisation d'Air Liquide pour transporter du CO 2 depuis les lieux de captage et un terminal dans le port de Dunkerque, afin de le liquéfier et le charger sur des navires. Premier projet d'infrastructures de CO 2 en France à obtenir le soutien de l'Union Européenne, D'Artagnan bénéficiera d'une subvention de plus de 160 millions d'euros dans le cadre du programme de financement CEF-E (Connecting Europe Facility for Energy) en cas de réalisation du projet.

Asie-Pacifique

Le chiffre d'affaires de la zone Asie-Pacifique est quasiment stable (- 0,8 %) au 1er semestre 2024 et s'élève à 2 593 millions d'euros. En Grande Industrie (- 0,9 %), le démarrage d'une nouvelle unité en mars compense partiellement les arrêts clients. Les ventes de l'Industriel Marchand (- 0,6 %) sont impactées par la baisse marquée des ventes d'hélium, fortement atténuée par la hausse des volumes des autres gaz. Le chiffre d'affaires de l'Électronique est également quasiment stable (- 0,6 %), la croissance des ventes de Gaz vecteurs et de Matériaux avancés compensant la baisse des ventes d'équipements et installations.

Le chiffre d'affaires de la Grande Industrie affiche un léger recul de - 0,9 % au 1 er semestre 2024. En Chine, plusieurs arrêts clients sont compensés par la contribution du démarrage en mars d'une grande unité de production d'hydrogène. Dans le reste de l'Asie, la demande est relativement stable.

affiche un léger recul de au 1 semestre 2024. En Chine, plusieurs arrêts clients sont compensés par la contribution du démarrage en mars d'une grande unité de production d'hydrogène. Dans le reste de l'Asie, la demande est relativement stable. En Industriel Marchand, le chiffre d'affaires est quasiment stable ( - 0,6 % ) avec un effet prix neutre (+ 0,1 %) au 1 er semestre. Il devient négatif au 2 ème trimestre (- 1,1 %), impacté par la baisse des prix de l'hélium. En Chine, ce sont notamment les secteurs de l'Automobile, de la Fabrication et de l'Électronique secondaire qui soutiennent la croissance des volumes hors hélium ; en particulier, les volumes de gaz en bouteilles augmentent fortement (+ 12 %). Dans le reste de l'Asie, la progression des ventes bénéficie d'un effet prix positif et d'une hausse des volumes, notamment de gaz sous forme liquide.

le chiffre d'affaires est quasiment stable ( ) avec un effet prix neutre (+ 0,1 %) au 1 semestre. Il devient négatif au 2 trimestre (- 1,1 %), impacté par la baisse des prix de l'hélium. En Chine, ce sont notamment les secteurs de l'Automobile, de la Fabrication et de l'Électronique secondaire qui soutiennent la croissance des volumes hors hélium ; en particulier, les volumes de gaz en bouteilles augmentent fortement (+ 12 %). Dans le reste de l'Asie, la progression des ventes bénéficie d'un effet prix positif et d'une hausse des volumes, notamment de gaz sous forme liquide. Les ventes de l'Électronique sont quasiment stables (- 0,6 %) au 1er semestre : en baisse de - 1,7 % au 1er trimestre par rapport à une base de comparaison élevée en 2023, elles progressent de + 0,6 % au 2ème trimestre. La hausse des ventes de Gaz vecteurs, avec le démarrage de trois nouvelles unités au 1er semestre 2024, et de Matériaux avancés, compense quasi totalement les faibles ventes d'Équipements et Installations.

Moyen-Orient et Afrique

Le chiffre d'affaires de la zone Moyen-Orient et Afrique affiche une forte progression de + 7,1 % et atteint 553 millions d'euros au 1er semestre 2024. Toutes les activités sont en croissance. Dans la Grande Industrie, les volumes d'hydrogène en Arabie Saoudite sont élevés ainsi que les volumes de gaz de l'air en Egypte. La forte croissance des ventes en Industriel Marchand est soutenue par un fort effet prix. Dans la Santé, la hausse des volumes de gaz médicaux en Afrique du Sud et le développement du traitement du diabète en Arabie Saoudite sont les principaux contributeurs à la croissance du chiffre d'affaires.

Moyen-Orient et Afrique Le Groupe a finalisé la cession à Adenia Partners Ltd des activités d'Air Liquide dans les douze pays d'Afrique suivants : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Ghana, Madagascar, Mali, République Démocratique du Congo, Sénégal et Togo. Ces activités représentent un chiffre d'affaires annuel d'environ 60 millions d'euros , soit moins de 10 % du chiffre d'affaires du Groupe en Afrique.

à des activités d'Air Liquide dans les suivants : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Ghana, Madagascar, Mali, République Démocratique du Congo, Sénégal et Togo. Ces activités représentent un , soit moins de 10 % du chiffre d'affaires du Groupe en Afrique. Air Liquide et Sasol ont annoncé en février 2024 la signature de nouveaux contrats à long terme d'achat d'électricité renouvelable (PPA) avec Enel Green Power RSA pour une capacité de 110 MW destinée au site de Sasol à Secunda, en Afrique du Sud. Il s'agit de la quatrième série de PPAs signés par Air Liquide et Sasol. L'ensemble des contrats annoncés représente une capacité totale d'environ 690 MW d'électricité renouvelable. Pour Air Liquide, cette énergie permettra de réduire d'environ 1,2 million de tonnes par an ses émissions de CO 2 en scope 2, contribuant significativement à son objectif de baisse de 30 % à 40 % des émissions des unités de séparation des gaz de l'air du site d'ici 2031.

Marchés Globaux & Technologies

Les ventes de l'activité Marchés Globaux & Technologies s'élèvent à 386 millions d'euros au 1er semestre 2024, en baisse comparable de - 2,0 %. La progression des ventes d'équipements technologiques (Turbo-Braytons, équipements pour le biogaz, stations de rechargement en hydrogène…) et la hausse des volumes d'hydrogène pour la mobilité aux États-Unis compensent partiellement l'impact de la cession des activités technologiques pour le secteur Aéronautique fin février et la baisse des prix du biogaz.

Les prises de commandes pour les projets Groupe et pour les clients tiers s'élèvent à 416 millions d'euros. Elles incluent notamment plus de 40 reliquéfacteurs de GNL Turbo-Brayton, des systèmes spéciaux pour l'industrie Électronique et pour l'industrie spatiale, ainsi que des équipements pour le transport et la distribution de l'hydrogène et des gaz de l'air.

Ingénierie & Construction

Le chiffre d'affaires consolidé de l'Ingénierie & Construction s'établit à 197 millions d'euros au 1er semestre 2024, en hausse de + 9,9 % par rapport au 1er semestre 2023.

Les prises de commandes pour le Groupe et les clients tiers s'élèvent à 557 millions d'euros au 1er semestre. Il s'agit en particulier de la première phase du projet majeur du Groupe avec ExxonMobil à Baytown au Texas (États-Unis) qui prévoit la construction de quatre grandes unités modulaires de séparation des gaz de l'air. Les prises de commandes incluent également des installations pour la chaîne logistique de l'hydrogène. Les commandes pour le Groupe représentent une forte majorité des nouveaux projets.

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT

Le résultat opérationnel courant avant amortissements s'élève à 3 828 millions d'euros, en progression de + 3,2 % en données publiées par rapport au 1er semestre 2023. Les achats sont en baisse significative de - 13,3 %, du fait de la diminution des coûts de l'énergie. Les achats de matières et d'équipements sont stables et la hausse des frais de personnel est limitée à + 2,1 % dans un contexte inflationniste. Le solde des autres produits et charges d'exploitation s'améliore de + 0,6 %.

Les amortissements atteignent 1 227 millions d'euros et sont stables (- 0,2 %) par rapport au 1er semestre 2023, les effets de renouvellement de contrat et de fin d'amortissement compensant le démarrage de nouvelles unités.

Le résultat opérationnel courant (ROC) du Groupe atteint 2 601 millions d'euros au 1er semestre 2024. Il augmente de + 4,9 % et de + 10,6 % à données comparables(11), ce qui est très supérieur à la croissance comparable des ventes de + 2,6 %. La marge opérationnelle (ROC sur chiffre d'affaires) atteint 19,4 %, en forte amélioration de + 100 points de base hors effet énergie (pas d'impact de l'Argentine). La progression de la marge en données publiées est de + 170 points de base, notamment grâce à l'effet relutif lié à la baisse des coûts de l'énergie contractuellement refacturés aux clients de la Grande Industrie.

Les efficacités(12) contribuent à cette amélioration de la marge et s'élèvent à 233 millions d'euros, en forte progression de + 13,1 % par rapport au 1er semestre 2023. Les programmes de transformation du Groupe représentent le quart des efficacités et comprennent notamment le déploiement d'outils digitaux pour le support aux opérations et l'optimisation de la chaîne logistique, la mise en œuvre de centres de services partagés et la réorganisation des activités Soins à domicile en France. Le déploiement d'un ERP unique pour la zone Europe et d'une nouvelle organisation simplifiée du Groupe contribueront aux futures efficacités. Les efficacités liées aux achats, qui constituent plus d'un quart du total, sont élevées en dépit d'un contexte inflationniste. Par ailleurs, le programme transverse d'amélioration continue supporte activement la réalisation de plus d'un tiers des efficacités. Il s'agit notamment de nombreux projets d'efficacités industrielles, déployés grâce à une plateforme digitale d'aide à la réplication des initiatives et à un réseau d'experts engagés.

La gestion des prix et du portefeuille d'activités participe également à l'amélioration des marges.

Efficacités Capitalisant sur son plan stratégique ADVANCE à l'horizon 2025, une ambition de performance relevée et un niveau record d'opportunités d'investissements, Air Liquide a lancé un nouveau programme de transformation du Groupe pour accroître agilité et performance. Dans ce contexte, le Groupe a annoncé plusieurs changements d'organisation et de gouvernance qui seront effectifs à compter du 1er septembre 2024.

Gaz & Services

Le résultat opérationnel courant de l'activité Gaz & Services s'élève à 2 719 millions d'euros, en hausse publiée de + 5,1 % par rapport au 1er semestre 2023. La marge opérationnelle publiée est de 21,2 %, en amélioration très significative de + 110 points de base hors effet énergie par rapport à celle du 1er semestre 2023.

Les prix dans l'activité Industriel Marchand présentent une hausse de + 4,2 % au 1er semestre, démontrant la capacité du Groupe à transférer la hausse des coûts. Les prix sont également en augmentation dans la Grande Industrie et la Santé.

Marge opérationnelle Gaz et Services(a) S1 2023 S1 2024 Variation 2024/2023

hors effet énergie Amériques 19,9 % 21,5 % + 120 pbs Europe 17,0 % 20,6 % + 170 pbs Asie-Pacifique 22,1 % 21,7 % - 50 pbs Moyen-Orient et Afrique 20,0 % 21,9 % + 320 pbs TOTAL 19,3 % 21,2 % + 110 pbs (a) Résultat opérationnel courant/chiffre d'affaires.

Le résultat opérationnel courant de la zone Amériques atteint 1 112 millions d'euros au 1er semestre 2024, en croissance publiée de + 8,1 %. Hors effet de l'énergie refacturée aux clients, la marge opérationnelle progresse de + 120 points de base par rapport au 1er semestre 2023. L'activité Industriel Marchand et dans une moindre mesure la Santé ont la plus forte contribution, à travers notamment des efficacités significatives et la hausse des prix.

Le résultat opérationnel courant de la zone Europe s'élève à 922 millions d'euros, en hausse publiée de + 8,9 % par rapport au 1er semestre 2023. La marge opérationnelle hors effet énergie est en forte amélioration de + 170 points de base par rapport au 1er semestre 2023. En Industriel Marchand, des efficacités significatives et une gestion relutive des prix soutiennent la progression de la marge. Les efficacités générées dans la Santé et le paiement d'une indemnité par un client de la Grande Industrie y contribuent également.

En Asie-Pacifique, le résultat opérationnel courant s'établit à 564 millions d'euros, en baisse publiée de - 7,7 %. Hors effet énergie, la marge opérationnelle est en retrait de - 50 points de base. En effet, au 1er semestre 2023, le versement d'une indemnité par un client de la Grande Industrie contribuait fortement à l'amélioration de la marge. En excluant cet effet exceptionnel en 2023, la marge opérationnelle est en hausse au 1er semestre 2024, soutenue par les efficacités générées dans les activités Industriel Marchand, Électronique et Grande Industrie, malgré l'effet dilutif de la baisse des volumes et des prix de l'hélium.

Le résultat opérationnel courant de la zone Moyen-Orient et Afrique s'élève à 121 millions d'euros, en hausse publiée de + 19,6 % par rapport au 1er semestre 2023. La marge opérationnelle hors effet énergie progresse de + 320 points de base. Les efficacités et la hausse des volumes dans toutes les activités contribuent à cette amélioration. L'augmentation des prix, en particulier en Industriel Marchand, participe également à l'amélioration de la marge.

Ingénierie & Construction

Le résultat opérationnel courant de l'Ingénierie & Construction atteint 19 millions d'euros au 1er semestre 2024, soit 9,9 % des ventes, en ligne avec les objectifs moyen terme de l'activité.

Marchés Globaux & Technologies

Le résultat opérationnel courant de l'activité Marchés Globaux & Technologies s'établit à 63 millions d'euros, en léger recul de - 1,4 % par rapport au 1er semestre 2023. La marge opérationnelle atteint 16,4 %, en hausse de + 20 points de base par rapport au 1er semestre 2023.

Recherche & Développement et Frais de holding

Les dépenses de Recherche & Développement et les Frais de holding s'élèvent à 201 millions d'euros, en hausse de + 6,4 % par rapport au 1er semestre 2023.

RÉSULTAT NET

Les autres produits et charges opérationnels présentent un solde de - 87 millions d'euros au 1er semestre 2024. Les autres charges opérationnelles s'élèvent à - 125 millions d'euros et incluent notamment des coûts de restructuration. Les autres produits opérationnels atteignent 38 millions d'euros et comprennent principalement des plus-values de cessions d'activités. Pour mémoire, au 1er semestre 2023, les autres produits et charges opérationnels affichaient un solde positif de 33 millions d'euros qui bénéficiait de la vente de la participation du Groupe dans Hydrogenics.

Le résultat financier s'établit à - 216 millions d'euros stable par rapport à - 211 millions d'euros au 1er semestre 2023. Il comprend un coût de la dette nette de - 129 millions d'euros, en hausse de + 9,3 % par rapport à un coût au 1er semestre 2023 qui bénéficiait du produit exceptionnel généré par le rachat anticipé d'obligations en dollars américains. En excluant ce produit exceptionnel de la base de comparaison 2023, le coût de la dette nette est en baisse de - 7,8 %. Le coût moyen de la dette nette à 3,4 % est seulement très légèrement supérieur à celui du 1er semestre 2023 (3,3 %(13)) malgré l'augmentation des taux d'intérêt, 81 %(14) de la dette brute du Groupe étant à taux fixe fin juin 2024. Les autres produits et charges financiers s'élèvent à - 87 millions d'euros par rapport à - 93 millions d'euros au 1er semestre 2023.

La charge d'impôt est de 543 millions d'euros, soit un taux effectif d'impôt de 23,6 %, en légère hausse par rapport au 1er semestre 2023 (23,4%). Ces taux effectifs relativement bas s'expliquent au 1er semestre 2024 par des éléments non récurrents et au 1er semestre 2023 par un taux d'impôt réduit s'appliquant à la plus-value de cession de la participation du Groupe dans Hydrogenics.

La quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence s'établit à - 5 millions d'euros.

La part des intérêts minoritaires dans le résultat net atteint 69 millions d'euros, en hausse par rapport à 44 millions d'euros au 1er semestre 2023, montant impacté par la dépréciation d'un actif incorporel dans une société non détenue à 100 % par le groupe.

Le résultat net (part du Groupe) s'établit à 1 681 millions d'euros au 1er semestre 2024, en baisse publiée de - 2,4 %. En l'absence d'éléments significatifs non récurrents(15) au 1er semestre 2024, le résultat net (part du Groupe) récurrent(16) est également de 1 681 millions d'euros, en croissance de + 3,3 % en données publiées. Hors effet de change, le résultat net (part du Groupe) récurrent(16) est en hausse de + 16,0 % et il progresse de + 5,0% en excluant la contribution de l'Argentine.

Le bénéfice net par action atteint 2,92 euros par action et affiche une baisse de - 2,3 % par rapport au 1er semestre 2023, en ligne avec l'évolution du résultat net (part du Groupe) publié. Le bénéfice net récurrent par action est en hausse de + 3,2 %. Le nombre moyen d'actions en circulation retenu pour le calcul du bénéfice net par action au 30 juin 2024 est de 576 342 279.

Évolution du nombre d'actions

S1 2023 S1 2024 Nombre moyen d'actions en circulation 575 808 001(a) 576 342 279 (a) Ajusté suite à l'attribution d'actions gratuites en juin 2024.

Variation de la dette nette

La capacité d'autofinancement s'élève à 3 155 millions d'euros au 1er semestre 2024, en baisse de - 1,7 %. Elle s'établit à un niveau élevé de 23,6 % des ventes. Calculée à partir d'un résultat net en variation publiée de - 2,4 %, le retrait de - 1,7 % de la capacité d'autofinancement s'explique principalement par un impôt courant plus élevé au 1er semestre 2024 par rapport à celui de 2023 qui avait bénéficié d'éléments exceptionnels favorables.

La hausse limitée de 282 millions d'euros du besoin en fonds de roulement (BFR) par rapport au 31 décembre 2023 s'explique notamment par l'augmentation des réserves d'hélium stockées dans la caverne du Groupe en Allemagne, par une diminution des dettes fournisseurs du fait de la baisse des prix de l'énergie sur la période et par une légère augmentation des créances clients. Le flux net de trésorerie généré par les activités opérationnelles, après variation du besoin en fonds de roulement, atteint 2 845 millions d'euros, soit une baisse de - 3,9 % par rapport au 1er semestre 2023.

Les paiements bruts sur investissements s'établissent à 1 699 millions d'euros. Ils incluent les paiements sur investissements industriels à hauteur de 1 656 millions d'euros et les investissements financiers pour 43 millions d'euros. Les produits de cession d'immobilisations et d'activités atteignent 97 millions d'euros et comprennent notamment la cession des activités technologiques pour le secteur Aéronautique (Marchés Globaux et Technologies). Ils se comparent à 252 millions d'euros au 1er semestre 2023 qui incluaient la vente de la participation du Groupe dans Hydrogenics et celle de l'activité Grande Industrie à Trinité-et-Tobago. Les paiements sur investissements nets des cessions(17) s'établissent à 1 570 millions d'euros.

La dette nette au 30 juin 2024 atteint 10 156 millions d'euros, en baisse de 394 millions d'euros par rapport au 30 juin 2023 et en hausse de 935 millions d'euros par rapport au 31 décembre 2023 après le paiement de plus de 1,7 milliard d'euros de dividendes en mai. Le ratio de dette nette sur fonds propres, ajusté de la saisonnalité du dividende, s'établit à 35,2 %.

Le retour sur capitaux employés après impôts (ROCE) est de 9,8 % au 1er semestre 2024. À 10,7 %, le ROCE récurrent(18) se maintient au-dessus de la cible de plus de 10 % du plan stratégique Advance, et il s'inscrit en forte hausse de + 50 points de base par rapport au 1er semestre 2023.

Émission obligataire verte Air Liquide a réalisé avec succès le 23 mai 2024 une nouvelle émission obligataire verte de 500 millions d'euros, en ligne avec son ambition de combiner croissance et développement durable. Le Groupe utilisera le produit de cette opération pour financer ou refinancer des projets emblématiques dans la transition énergétique et le développement durable, en particulier dans les domaines de l'hydrogène bas carbone, du captage de CO 2 et des gaz de l'air bas carbone. Cette nouvelle émission confirme Air Liquide en tant qu'émetteur ESG récurrent, trois ans après le lancement de sa première émission obligataire verte.

Performance extra-financière

Au 1er semestre, le Groupe a poursuivi la décarbonation de ses actifs en déployant des actions alignées sur les 3 leviers : approvisionnement en énergie bas carbone, gestion des actifs et captage de CO 2 .

Afin de réduire ses émissions de Scope 2, Air Liquide a annoncé au 1er semestre des contrats (PPA) à long terme de fourniture d'électricité renouvelable à hauteur de 500 GWh par an pour ses unités en Afrique du Sud, au Brésil et en Allemagne.

Le Groupe a également décidé l'électrification d'une troisième unité de séparation des gaz de l'air en Chine, ce qui permettra de diminuer ses émissions de Scope 2 d'environ 340 000 tonnes de CO 2 par an. Enfin, Air Liquide a annoncé la construction d'unités de production de gaz vecteurs plus efficaces sur le plan énergétique pour un client de l'activité Électronique à Singapour et aux États-Unis.

Par ailleurs, le Groupe déploie des solutions performantes pour diminuer ses émissions directes de CO 2 (Scope 1). Ainsi, une unité de captage de carbone CryocapTM est en cours de construction pour décarboner la plus grande unité de production d'hydrogène du Groupe en Europe.

Par ailleurs, au 1er semestre, Air Liquide poursuit le développement de projets qui permettront de réduire très significativement l'empreinte carbone de ses clients. Aux États-Unis, il s'agit de la première phase d'investissement dans un site de production de grande quantité de gaz de l'air bas carbone permettant au client de produire de l'hydrogène à faible empreinte carbone en captant et séquestrant 7 millions de tonnes de CO 2 par an. En Europe, Air Liquide a reçu le soutien de la Commission européenne via une subvention de 160 millions d'euros pour le projet D'Artagnan, maillon central dans la chaîne de captage et séquestration du CO 2 qui vise à réduire de 1,5 million de tonnes par an les émissions du bassin industriel de Dunkerque (France).

Enfin, afin de contribuer activement à la décarbonation de la mobilité, le Groupe a décidé des investissements dans la chaîne logistique en aval de l'électrolyseur Normand'Hy en France et a créé avec TotalEnergies la coentreprise TEAL qui a pour objectif le déploiement de plus de 100 stations hydrogène en Europe pour les camions dans les 10 années à venir.

Développement durable Air Liquide adopte une approche proactive pour la production durable de biométhane avec l'adoption d'une charte interne, définie en collaboration avec divers experts du biométhane et le WWF France. Avec la publication de cette charte qui va au-delà des réglementations actuelles, le Groupe s'engage à mesurer et à suivre ses progrès vers une production plus durable, tout en contribuant au développement d'un cadre de production à l'échelle mondiale.

CYCLE D'INVESTISSEMENT

DÉCISIONS D'INVESTISSEMENT ET INVESTISSEMENTS EN COURS

Au 1er semestre 2024, les décisions d'investissement industriel et financier s'établissent à 1 630 millions d'euros et se comparent à 1 798 millions d'euros au 1er semestre 2023.

Les décisions d'investissement industriel du 1er semestre 2024 atteignent 1 587 millions d'euros. En Grande Industrie, elles concernent notamment la première phase d'investissement de 120 millions d'euros (sur un total de 850 millions de dollars américains) du projet majeur annoncé avec ExxonMobil à Baytown au Texas (États-Unis). Il s'agit de construire quatre grandes unités modulaires de séparation (LMA) des gaz de l'air dans le cadre d'un contrat à long terme de fourniture d'oxygène et d'azote bas carbone permettant au client de produire en particulier de l'hydrogène bas carbone pour la synthèse de l'ammoniac et la décarbonation d'installations existantes. Ces décisions incluent également l'électrification d'une unité existante de séparation des gaz de l'air (ASU) en Chine qui consomme actuellement de la vapeur produite par le client à partir de charbon. C'est la troisième ASU de ce type qui sera électrifiée en Chine et contribuera à la baisse des émissions de CO 2 comptabilisées dans le scope 2. Dans la branche d'activité Industriel Marchand, les décisions comprennent des générateurs de gaz sur site client, en particulier deux unités de fourniture d'oxygène à un client du secteur Pharmaceutique en Europe, et également des investissements dans la production et la distribution d'argon en Europe et aux États-Unis. Le développement de l'activité Électronique se poursuit, notamment avec l'extension d'unités de production de matériaux avancés aux États-Unis et au Japon. Enfin, dans l'activité Marchés Globaux et Technologies, les décisions concernent principalement la chaîne logistique pour la mobilité hydrogène en aval de l'électrolyseur Normand'Hy en France.

Les décisions d'investissement financier s'établissent à 43 millions d'euros au 1er semestre 2024. Elles incluent notamment plusieurs petites acquisitions dans l'Industriel Marchand en Chine, aux États-Unis, au Canada et en Italie. Elles comprennent également une petite acquisition en Europe dans la Santé à domicile et un apport en capital à la coentreprise créée avec TotalEnergies qui déploiera un réseau de stations de rechargement pour la mobilité hydrogène des poids lourds en Europe.

Les investissements en cours d'exécution ("investment backlog") se maintiennent à un niveau très élevé de 4,1 milliards d'euros au cours du 1er semestre 2024 et se comparent à 3,5 milliards d'euros au 1er semestre 2023. Ils se composent de plus de 80 projets avec une répartition géographique équilibrée. La Grande Industrie représente près de la moitié de ces investissements et l'Électronique plus du tiers.

Investissements Air Liquide a annoncé un investissement de plus de 50 millions d'euros pour construire une nouvelle unité de production innovante à Singapour et pour transformer ses installations existantes situées à Malta (New York, États-Unis), dans le but de fournir de l'azote ultra-pur à GlobalFoundries. Ces projets permettront au client de bénéficier d'une plus grande efficacité énergétique.

DÉMARRAGES

Les principauxdémarrages réalisés au 1er semestre 2024 incluent :

- pour fournir des clients de la Grande Industrie et de l'Industriel Marchand : une unité majeure de production d'hydrogène et de CO intégrant un système de captage et de recyclage du CO 2 pour des clients de la Chimie en Chine, une grande unité de production de gaz de l'air aux États-Unis, et des unités de taille intermédiaire en Égypte, en Inde et en Chine ;

- dans l'activité Électronique, il s'agit notamment d'une grande unité de gaz vecteurs ultra-purs au Japon et d'unités de taille plus modeste à Taïwan et aux États-Unis.

La contribution additionnelle aux ventes des montées en puissance et des démarrages d'unités atteint 108 millions d'euros au 1er semestre 2024. Sur l'année, elle devrait être comprise entre 230 et 250 millions d'euros, soit une contribution légèrement inférieure à celle prévue initialement, les volumes étant plus faibles dans un contexte de moindre demande et un nombre limité de démarrages de nouvelles unités ayant été reporté de quelques mois. En 2025, la contribution additionnelle aux ventes des montées en puissance et des démarrages d'unités devrait être supérieure à 250 millions d'euros.

OPPORTUNITÉS D'INVESTISSEMENT

Le portefeuille d'opportunités d'investissement à 12 mois s'établit à un niveau record de 4,0 milliards d'euros à fin juin 2024. Les projets au cœur de la transition énergétique représentent plus de 40 % du portefeuille et se situent principalement en Amérique, avec notamment le projet majeur avec ExxonMobil à Baytown au Texas (États-Unis), et en Europe où des projets de grands électrolyseurs et de captage du carbone sont en phase de développement avancé. Les opportunités en Électronique sont désormais réparties entre l'Asie, l'Europe et les États-Unis. Le portefeuille d'opportunités à plus de 12 mois se renforce et s'établit à un niveau très élevé. Il comprend notamment des projets significatifs dans la transition énergétique et le secteur de l'Électronique.

PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES

Les facteurs de risques n'ont pas évolué sur le semestre. Ils sont décrits dans le Document d'Enregistrement Universel 2023, pages 72 à 89.

PERSPECTIVES

Air Liquide réalise à nouveau au premier semestre 2024 une performance financière très solide avec une hausse significative de sa marge opérationnelle, soutenue par l'accélération de ses efficacités structurelles. Dans un environnement de marché restant peu dynamique, le Groupe enregistre une croissance de ses ventes sur une base comparable, reflet de la solidité de son modèle économique. Air Liquide poursuit avec succès le déploiement de son plan stratégique ADVANCE, dont l'ambition de marge a étérelevée en début d'année. À l'heure où le Groupe n'a jamais eu autant d'opportunités liées à la transition énergétique et à la croissance du digital et de l'intelligence artificielle, il prépare aussi l'avenir, en simplifiant son organisation pour accroître ses performances et en développant des projets majeurs qui renforceront sa dynamique de croissance à long terme.

Au premier semestre 2024, les ventes du Groupe sont en croissance de + 2,6 % sur une base comparable(19), avec une amélioration entre le premier et le deuxième trimestre. Elles ressortent à - 4,3 % en données publiées, en raison de la baisse des prix de l'énergie - dont les variations sont contractuellement répercutées aux clients de la Grande Industrie - et d'effets de change négatifs. L'activité Gaz et Services, qui représente plus de 95 % du chiffre d'affaires du Groupe, est en hausse comparable de + 2,6 %(19) au premier semestre 2024, soutenue notamment par le dynamisme de la branche d'activité Santé et des Amériques.

En ligne avec son plan ADVANCE et une ambition de performance relevée, Air Liquide réalise au premier semestre 2024 une hausse significative de sa marge opérationnelle, de + 100 points de base hors effet énergie. Les efficacités atteignent désormais 233 millions d'euros, grâce à environ 1 000 projets d'efficacités opérationnelles, à la gestion du portefeuille d'activités et à l'ajustement des prix en Industriel Marchand, en s'appuyant sur la capacité des équipes à créer de la valeur ajoutée pour ses clients.

Le résultat net récurrent(20) hors effet de change du Groupe est en hausse de + 16 % et de + 5 % en excluant la contribution de l'Argentine au premier semestre 2024. La capacité d'autofinancement demeure très solide avec un ratio sur ventes de 24 %, permettant de financer les investissements nécessaires à la croissance future. À 10,7 % fin juin, le ROCE récurrent(21) continue de s'améliorer, supérieur à 10 % en ligne avec les objectifs d'ADVANCE.

Le portefeuille de projets en cours d'exécution se maintient à un niveau toujours très élevé de 4,1 milliards d'euros, bien diversifié en termes de géographies. Les opportunités d'investissement à 12 mois se sont accrues à 4 milliards d'euros, principalement dans les Amériques et en Europe. Plus de 40 % d'entre elles sont en lien avec la transition énergétique. Le Groupe poursuit ainsi avec succès le développement de projets d'envergure, dans les domaines de la décarbonation et des semi-conducteurs notamment.

En 2024, Air Liquide est confiant dans sa capacité à augmenter à nouveau sa marge opérationnelle et à réaliser une croissance du résultat net récurrent, à change constant(22).

ANNEXES

Indicateurs de performance

Les indicateurs de performance utilisés par le Groupe qui ne sont pas définis directement dans les états financiers ont été préparés en conformité avec la position de l'AMF 2015-12 sur les indicateurs alternatifs de performance.

Ces indicateurs sont les suivants :

Impact du change, de l'énergie et du périmètre significatif

Variation comparable du chiffre d'affaires et du résultat opérationnel courant

Marge opérationnelle et marge opérationnelle hors énergie

Résultat net récurrent part du Groupe

Résultat net récurrent hors change

Résultat Net hors IFRS16

Résultat Net récurrent hors IFRS16

Efficacités

Rentabilité des capitaux employés (ROCE)

ROCE récurrent

Définition des impacts du change, de l'énergie et du périmètre significatif

Les gaz pour l'industrie et la santé ne s'exportant que très peu, l'impact des variations monétaires sur les niveaux d'activité et de résultat est limité à la conversion des états financiers en euros pour les filiales situées en dehors de la zone euro. L'effet de change est calculé sur la base des agrégats de la période convertis au taux de change de la période précédente.

Par ailleurs, le Groupe répercute à ses clients la variation des coûts de l'énergie (gaz naturel et électricité) à travers une facturation indexée intégrée à leurs contrats moyen et long termes. Cela peut conduire à une variation significative des ventes (principalement dans la branche d'activité Grande Industrie) d'une période à l'autre selon la fluctuation des prix de marché de l'énergie.

Un effet énergie est calculé sur les ventes de chacune des principales filiales de l'activité Grande Industrie. Leur consolidation permet de déterminer l'impact énergie pour le Groupe. Le taux de change utilisé est le taux de change moyen annuel de l'année N-1. Ainsi, au niveau d'une filiale, la formule suivante donne l'impact énergie, calculé respectivement pour le gaz naturel et pour l'électricité :

Impact énergie =

Part des ventes indexée sur l'énergie année (N-1) x (Prix énergie moyen année (N) - Prix énergie moyen année (N-1))

Cet effet de l'indexation du gaz naturel et de l'électricité n'a pas d'impact sur le résultat opérationnel courant.

L'effet de périmètre significatif correspond à l'impact sur les ventes de toute acquisition ou cession de taille significative pour le Groupe. Ces variations de périmètre sont déterminées :

pour les acquisitions de la période, en déduisant des agrégats de la période la contribution de l'acquisition,

pour les acquisitions de la période antérieure, en déduisant des agrégats de la période la contribution de l'acquisition allant du 1 er janvier de la période en cours jusqu'à la date anniversaire de l'acquisition,

janvier de la période en cours jusqu'à la date anniversaire de l'acquisition, pour les cessions de la période, en déduisant des agrégats de la période précédente la contribution de l'entité cédée à compter du jour anniversaire de la cession,

pour les cessions de la période antérieure, en déduisant des agrégats de la période précédente la contribution de l'entité cédée.

Calcul des indicateurs de performance (Semestre)

VARIATION COMPARABLE DU CHIFFRE D'AFFAIRES ET DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT

Il s'agit de la variation du chiffre d'affaires et du résultat opérationnel courant de la période, retraités des impacts du change, de l'énergie et du périmètre significatif décrits ci-dessus :

(en millions d'euros) S1 2024 Variation S1

2024/2023

publiée Effet de

change Effet du gaz

naturel Effet de

l'électricité Effet de

périmètre

significatif Variation S1

2024/2023

comparable Chiffre d'affaires Groupe 13 379 - 4,3 % (471) (363) (133) 0 + 2,6 % Effets en % - 3,4 % - 2,6 % - 0,9 % + 0,0 % Gaz & Services 12 796 - 4,5 % (468) (363) (133) 0 + 2,6 % Effets en % - 3,4 % - 2,8 % - 0,9 % + 0,0 % Résultat opérationnel courant Groupe 2 601 + 4,9 % (142) - - - + 10,6 % Effets en % - 5,7 % - - - Gaz & Services 2 719 + 5,1 % (141) - - - + 10,5 % Effets en % - 5,4 % - - -

La contribution de l'Argentine est de + 2,1 % à la croissance comparable des ventes du Groupe et de + 4,4 % à la croissance comparable du résultat opérationnel courant. Pour l'activité Gaz & Services, les contributions sont respectivement de + 2,2 % et + 4,2 %.

La contribution de l'Argentine est calculée par différence entre les montants consolidés au niveau Groupe et ces mêmes montants consolidés en excluant les données de l'Argentine. La même méthode s'applique pour l'activité Gaz & Services.

MARGE OPÉRATIONNELLE ET MARGE OPÉRATIONNELLE HORS-ÉNERGIE

La marge opérationnelle correspond au ratio du résultat opérationnel courant divisé par le chiffre d'affaires. La marge opérationnelle hors effet énergie correspond au résultat opérationnel courant (qui n'est pas impacté en valeur absolue par les coûts de l'énergie contractuellement refacturés aux clients de la Grande Industrie) divisé par le chiffre d'affaires retraité de l'effet énergie auquel est rattaché l'effet de change correspondant. Le calcul du ratio résultat opérationnel courant divisé par le chiffre d'affaires (retraité ou non de l'effet énergie) est réalisé avec un arrondi à un chiffre après la virgule. La variation entre 2 périodes est calculée comme étant la différence entre ces ratios arrondis, ce qui peut aboutir à des écarts positifs ou négatifs par rapport à un calcul plus précis, du fait des arrondis.

S1 2024 Effet du gaz

naturel(a) Effet de

l'électricité(a) S1 2024 hors

effet énergie Chiffre d'affaires Groupe 13 379 (380) (145) 13 904 Gaz & Services 12 796 (380) (145) 13 321 Résultat opérationnel courant Groupe 2 601 2 601 Gaz & Services 2 719 2 719 Marge opérationnelle Groupe 19,4% 18,7% Gaz & Services 21,2% 20,4% (a) Comprend l'effet de change attaché à l'effet énergie considéré.

RÉSULTAT NET RÉCURRENT PART DU GROUPE ET RÉSULTAT NET RÉCURRENT PART DU GROUPE HORS CHANGE

Le résultat net récurrent part du Groupe correspond au résultat net part du Groupe retraité des opérations exceptionnelles et significatives qui n'impactent pas le résultat opérationnel courant.

S1 2023 S1 2024 Variation 2024

/ 2023 (A) Résultat net (part du Groupe) - Publié 1 721,6 1 680,9 - 2,4 % (B) Eléments significatifs et non-récurrents après impôts sans impact sur le ROC - Vente de la participation du Groupe dans Hydrogenics 156,5 - Dépréciation d'un actif incorporel et d'actifs destinés à être cédés (61,6) (A) - (B) = Résultat net récurrent (part du Groupe) 1 626,7 1 680,9 + 3,3 % (C) Effet de change (205,9) (A) - (B) - (C) = Résultat net récurrent (part du Groupe) hors effet de change 1 886,8 + 16,0 %

Le résultat net (part du Groupe) récurrent hors effet de change est en hausse de + 5,0 % en excluant la contribution de l'Argentine. La contribution de l'Argentine est calculée par différence entre les montants consolidés au niveau Groupe et ces mêmes montants consolidés en excluant les données de l'Argentine.

RÉSULTAT NET HORS IFRS16 ET RÉSULTAT NET RÉCURRENT HORS IFRS16

Résultat Net hors IFRS16 :

S1 2023 2023 S1 2024 (A) Résultat Net Publié 1 765,6 3 188,4 1 749,6 (B) Impact IFRS16(a) (7,1) (17,8) (15,5) (A) - (B) = Résultat Net Hors IFRS16 1 772,7 3 206,2 1 765,1 (a) L'impact IFRS16 comprend la réintégration des charges de loyers diminuée des amortissements et des autres charges financières comptabilisées au titre d'IFRS16.

Résultat Net récurrent hors IFRS16 :

S1 2023 2023 S1 2024 (A) Résultat Net Publié 1 765,6 3 188,4 1 749,6 (B) Eléments significatifs et non-récurrents après impôts sans impact sur le ROC 70,2 (266,1) 0,0 (A) - (B) = Résultat Net récurrent 1 695,4 3 454,5 1 749,6 (C) Impact IFRS16(a) (7,1) (17,8) (15,5) (A) - (B) - (C) = Résultat Net récurrent hors IFRS16 1 702,5 3 472,3 1 765,1 (a) L'impact IFRS16 comprend la réintégration des charges de loyers diminuée des amortissements et des autres charges financières comptabilisées au titre d'IFRS16.

EFFICACITÉS

Les efficacités représentent une réduction pérenne de la base de coûts, suite à un plan d'action sur un projet particulier. Les efficacités sont identifiées et gérées par projet d'efficacité. Chaque projet est suivi par une équipe dont la composition dépend de la nature du projet (Achats, Opérations, Ressources Humaines, etc.)

RENTABILITÉ DES CAPITAUX EMPLOYÉS - ROCE

La rentabilité des capitaux employés après impôts est calculée à partir des états financiers consolidés du Groupe, en effectuant le ratio suivant pour la période considérée.

Au numérateur : résultat net hors IFRS16 - coût de la dette nette après impôts pour la période considérée.

Au dénominateur : moyenne de (total des capitaux propres hors IFRS16 + dette nette) à la fin des 3 derniers semestres.

(en millions d'euros) S1 2023

(a) 2023

(b) S1 2024

(c) Calcul ROCE Numérateur (b)-(a)+(c) Résultat net hors IFRS16 1 772,7 3 206,2 1 765,1 3 198,6 Coût de la dette nette (118,4) (265,5) (129,5) (276,6) Taux effectif d'impôt(a) 23,9 % 23,6 % 24,2 % Coût de la dette nette après impôt (90,1) (202,9) (98,1) (211,0) Résultat net - Coût de la dette nette après impôt 1 862,8 3 409,1 1 863,2 3 409,6 Dénominateur ((a)+(b)+(c))/3 Total des capitaux propres hors IFRS16 24 110,1 25 117,5 25 503,1 24 910,2 Dette nette 10 550,4 9 220,9 10 156,2 9 975,8 Moyenne de (total des capitaux propres + dette nette) 34 660,5 34 338,4 35 659,3 34 886,0 ROCE 9,8 % (a) Hors événement non récurrent d'impôt.

ROCE RÉCURRENT

Le ROCE récurrent est calculé de la même façon que le ROCE en utilisant le résultat net récurrent hors IFRS16 au numérateur.

ROCE récurrent

(en millions d'euros) S1 2023

(a) 2023

(b) S1 2024

(c) Calcul ROCE

récurrent Numérateur (b)-(a)+(c) Résultat net récurrent hors IFRS16 1 702,5 3 472,3 1 765,1 3 534,9 Coût de la dette nette (118,4) (265,5) (129,5) (276,6) Taux effectif d'impôt(a) 23,9 % 23,6 % 24,2 % Coût de la dette nette après impôt (90,1) (202,9) (98,1) (211,0) Résultat net récurrent hors IFRS16 - Coût de la dette nette après impôt 1 792,6 3 675,2 1 863,2 3 745,8 Dénominateur ((a)+(b)+(c))/3 Total des capitaux propres hors IFRS16 24 110,1 25 117,5 25 503,1 24 910,2 Dette nette 10 550,4 9 220,9 10 156,2 9 975,8 Moyenne de (total des capitaux propres + dette nette) 34 660,5 34 338,4 35 659,3 34 886,0 ROCE récurrent 10,7 % (a) Hors événement non récurrent d'impôt.

Calcul des indicateurs de performance (Trimestre)

T2 2024 Variation T2

2024/2023

publiée Effet de

change Effet du gaz

naturel Effet de

l'électricité Effet de

périmètre

significatif Variation T2

2024/2023

comparable Chiffre d'affaires Groupe 6 729 - 1,2 % (190) (65) (37) - + 3,1 % Effets en % - 2,8 % - 1,0 % - 0,5 % - Gaz & Services 6 438 - 1,1 % (191) (65) (37) - + 3,4 % Effets en % - 2,9 % - 1,0 % - 0,6 % -

Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2024

Par géographie

Chiffre d'affaires (en millions d'euros) T2 2023 T2 2024 Variation publiée Variation comparable Amériques 2 530 2 625 + 3,8 % + 9,5 % Europe 2 336 2 225 - 4,8 % - 1,0 % Asie-Pacifique 1 378 1 302 - 5,5 % - 0,7 % Moyen-Orient et Afrique 268 286 + 6,6 % + 4,0 % Gaz & Services 6 512 6 438 - 1,1 % + 3,4 % Ingénierie & Construction 93 105 + 13,2 % + 13,1 % Marchés Globaux & Technologies 201 186 - 8,0 % - 8,5 % CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL 6 806 6 729 - 1,2 % + 3,1 %

Par branche mondiale d'activité

Chiffre d'affaires (en millions d'euros) T2 2023 T2 2024 Variation publiée Variation comparable Grande Industrie 1 858 1 721 - 7,4 % + 1,2 % Industriel Marchand 3 012 3 024 + 0,4 % + 2,5 % Santé 1 018 1 070 + 5,0 % + 10,2 % Électronique 624 623 - 0,1 % + 2,6 % CHIFFRE D'AFFAIRES GAZ & SERVICES 6 512 6 438 - 1,1 % + 3,4 %

Information géographique et sectorielle

S1 2023 S1 2024 (en millions d'euros et %) Chiffre

d'affaires Résultat

opérationnel

courant Marge

opérationnelle

courante Chiffre

d'affaires Résultat

opérationnel

courant Marge

opérationnelle

courante Amériques 5 159 1 029 19,9 % 5 175 1 112 21,5 % Europe 4 975 846 17,0 % 4 475 922 20,6 % Asie-Pacifique 2 763 611 22,1 % 2 593 564 21,7 % Moyen-Orient et Afrique 508 101 20,0 % 553 121 21,9 % Gaz & Services 13 405 2 587 19,3 % 12 796 2 719 21,2 % Ingénierie & Construction 180 18 9,9 % 197 19 9,9 % Marchés Globaux & Technologies 395 64 16,2 % 386 63 16,4 % Réconciliation - (188) - - (201) - TOTAL GROUPE 13 980 2 481 17,7 % 13 379 2 601 19,4 %

Contribution de l'Argentine à la variation comparable du chiffre d'affaires (en %) Grande

Industrie Industriel

Marchand Santé Électronique Total G&S Amériques T2 2024 + 8,1 % + 3,9 % + 21,7 % - + 6,2 % S1 2024 + 7,9 % + 3,7 % + 18,9 % - + 5,7 % Gaz & Services S1 2024 + 1,6 % + 2,2 % + 4,9 % - + 2,2 %

La contribution de l'Argentine est calculée par différence entre les montants consolidés au niveau Gaz & Services et ces mêmes montants consolidés en excluant les données de l'Argentine.

Variation S1

2024/2023

publiée Impact de l'énergie Impact du change Variation S1 2024/2023 comparable Croissance (en %) Groupe Groupe Impact

Argentine Hors

Argentine Groupe Impact

Argentine Hors

Argentine Groupe Impact

Argentine Hors

Argentine Chiffre d'affaires - 4,3 % - 3,5 % + 0,4 % - 3,9 % - 3,4 % - 2,3 % - 1,1 % + 2,6 % + 2,1 % + 0,5 % Résultat opérationnel courant + 4,9 % - 5,7 % - 4,3 % - 1,4 % + 10,6 % + 4,4 % + 6,2 % Marge opérationnelle hors

effet énergie - Groupe + 100 pbs pas d'impact Résultat net récurrent + 3,3 % + 16,0 % + 11,0 % + 5,0 %

Compte de résultat consolidé

(en millions d'euros) 30 juin 2023 30 juin 2024 Chiffre d'affaires 13 980,3 13 378,6 Autres produits d'exploitation 115,3 138,4 Achats (5 736,8) (4 975,4) Charges de personnel (2 545,8) (2 598,6) Autres charges d'exploitation (2 103,1) (2 114,9) Résultat opérationnel courant avant amortissements 3 709,9 3 828,1 Dotations aux amortissements (1 229,2) (1 227,0) Résultat opérationnel courant 2 480,7 2 601,1 Autres produits opérationnels 205,3 37,8 Autres charges opérationnelles (172,3) (125,2) Résultat opérationnel 2 513,7 2 513,7 Coût de la dette nette (118,4) (129,5) Autres produits financiers 9,8 3,5 Autres charges financières (102,8) (90,4) Charge d'impôt (538,6) (542,6) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 1,9 (5,1) RÉSULTAT NET 1 765,6 1 749,6 - Intérêts minoritaires 44,0 68,7 - Part du Groupe 1 721,6 1 680,9 Résultat net par action (en euros)(a) 2,99 2,92 (a) Ajusté suite à l'attribution d'actions gratuites en juin 2024.

Bilan consolidé

ACTIF (en millions d'euros) 31 décembre 2023 30 juin 2024 Écarts d'acquisition 14 194,2 14 447,1 Autres immobilisations incorporelles 1 631,3 1 648,6 Immobilisations corporelles 23 652,2 24 529,9 Actifs non courants 39 477,7 40 625,6 Actifs financiers non courants 696,7 728,8 Titres mis en équivalence 180,1 176,1 Impôts différés actif 225,2 266,6 Instruments dérivés actif non courants 35,1 29,8 Autres actifs non courants 1 137,1 1 201,3 TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS 40 614,8 41 826,9 Stocks et en-cours 2 027,6 2 080,4 Clients 2 993,7 3 075,1 Autres actifs courants 862,7 908,3 Impôt courant actif 42,9 78,3 Instruments dérivés actif courants 70,7 39,5 Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 624,9 1 785,3 TOTAL DES ACTIFS COURANTS 7 622,5 7 966,9 ACTIFS DESTINÉS À ÊTRE CÉDÉS 95,1 97,9 TOTAL DES ACTIFS 48 332,4 49 891,7

PASSIF (en millions d'euros) 31 décembre 2023 30 juin 2024 Capital 2 884,8 3 179,7 Primes 2 447,7 2 057,5 Réserves 16 063,7 17 987,4 Actions propres (152,7) (208,4) Résultat net - part du Groupe 3 078,0 1 680,9 Capitaux propres du Groupe 24 321,5 24 697,1 Intérêts minoritaires 721,6 716,2 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 25 043,1 25 413,3 Provisions et avantages au personnel 2 004,8 1 941,6 Impôts différés passif 2 329,0 2 447,0 Emprunts et dettes financières non courantes 8 560,5 8 120,2 Dettes de loyers non courantes 1 046,3 1 102,5 Autres passifs non courants 454,7 468,2 Instruments dérivés passif non courants 48,0 31,0 TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS 14 443,3 14 110,5 Provisions et avantages au personnel 363,8 440,4 Fournisseurs 3 310,5 3 188,7 Autres passifs courants 2 310,1 2 291,1 Impôt à payer 236,4 294,6 Emprunts et dettes financières courantes 2 285,3 3 821,3 Dettes de loyers courantes 219,7 227,4 Instruments dérivés passif courants 76,2 50,8 TOTAL DES PASSIFS COURANTS 8 802,0 10 314,3 PASSIFS DESTINÉS À ÊTRE CÉDÉS 44,0 53,6 TOTAL DES PASSIFS ET DES CAPITAUX PROPRES 48 332,4 49 891,7

Tableau des flux de trésorerie consolidé

(en millions d'euros) 1er semestre 2023 1er semestre 2024 Activités opérationnelles Résultat net - part du Groupe 1 721,6 1 680,9 Intérêts minoritaires 44,0 68,7 Ajustements : • Dotations aux amortissements 1 229,2 1 227,0 • Variation des impôts différés 66,3 (25,8) • Variation des provisions 115,9 (10,3) • Quote-part des résultats nets des mises en équivalence (1,9) 5,1 • Plus ou moins-values de cessions d'actifs (149,4) 33,8 • Coût de la dette nette 90,7 91,7 • Autres éléments sans impact sur la trésorerie 94,4 83,8 Capacité d'autofinancement 3 210,8 3 154,9 Variation du besoin en fonds de roulement (298,4) (282,0) Autres éléments avec impact sur la trésorerie 47,9 (28,1) Flux net de trésorerie généré par les activités opérationnelles 2 960,3 2 844,8 Opérations d'investissements Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (1 713,9) (1 656,3) Acquisitions d'immobilisations financières et incidences des variations de périmètre (31,7) (42,7) Produits de cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 34,8 22,7 Produits de cessions d'activités, nets de la dette nette cédée, et de cessions d'immobilisations financières 252,2 97,1 Dividendes reçus des mises en équivalence 1,2 11,0 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (1 457,4) (1 568,2) Opérations de financement Distribution • L'Air Liquide S.A. (1 578,4) (1 715,1) • Minoritaires (34,0) (56,1) Augmentations de capital en numéraire 20,4 22,8 Achats d'actions propres (82,6) (174,3) Intérêts financiers décaissés nets (135,4) (134,2) Variation des dettes financières 238,7 1 104,3 Remboursement des dettes de loyers (116,2) (116,6) Intérêts sur dettes de loyers décaissés nets (18,3) (21,4) Transactions avec les actionnaires minoritaires (8,4) (1,7) Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (1 714,2) (1 092,3) Incidences des variations monétaires et du périmètre (39,8) (19,0) Variation de la trésorerie nette (251,1) 165,3 TRÉSORERIE NETTE AU DÉBUT DE L'EXERCICE 1 760,9 1 403,6 TRÉSORERIE NETTE À LA FIN DE LA PÉRIODE 1 509,8 1 568,9

La trésorerie nette à la clôture s'analyse comme suit :

(en millions d'euros) 30 Juin 2023 31 décembre 2023 30 juin 2024 Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 712,2 1 624,9 1 785,3 Découverts bancaires (inclus dans les dettes financières courantes) (202,4) (221,3) (216,4) TRÉSORERIE NETTE 1 509,8 1 403,6 1 568,9

Détermination de la dette nette

(en millions d'euros) 30 Juin 2023 31 décembre 2023 30 juin 2024 Emprunts et dettes financières non courantes (8 762,1) (8 560,5) (8 120,2) Dettes financières courantes (3 500,5) (2 285,3) (3 821,3) TOTAL DETTE BRUTE (12 262,6) (10 845,8) (11 941,5) Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 712,2 1 624,9 1 785,3 DETTE NETTE À LA FIN DE LA PÉRIODE (10 550,4) (9 220,9) (10 156,2)

Tableau d'analyse de la variation de la dette nette

(en millions d'euros) 1er semestre 2023 Exercice 2023 1er semestre 2024 Dette nette au début de l'exercice (10 261,3) (10 261,3) (9 220,9) Flux net de trésorerie généré par les activités opérationnelles 2 960,3 6 263,0 2 844,8 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (1 457,4) (3 079,0) (1 568,2) Flux net de trésorerie généré par les opérations de financement, avant variation des emprunts (1 817,6) (2 041,6) (2 062,4) Total flux net de trésorerie (314,7) 1 142,5 (785,8) Incidence des variations monétaires et de la dette nette d'ouverture des sociétés nouvellement intégrées et autres 171,5 150,6 (42,8) Retraitement du coût de la dette nette (145,9) (252,7) (106,7) Variation de la dette nette (289,1) 1 040,4 (935,3) DETTE NETTE À LA FIN DE LA PÉRIODE (10 550,4) (9 220,9) (10 156,2)

Synthèse des chiffres clés sur les ventes, le résultat opérationnel courant et les investissements

Les tableaux suivants rassemblent des données déjà disponibles dans ce rapport. Ils complètent les chiffres clés indiqués dans le tableau en première page.

Ventes

Ingénierie & Construction

Part du chiffre d'affaires et croissance comparable au H1 2024 en % Total Grande Industrie Industriel

Marchand Électronique Santé Amériques 100 % 14 % 70 % 5 % 11 % + 7,9 % + 8,1 % + 5,5 % + 9,2 % + 23,3 % Europe 100 % 32 % 34 % 2 % 32 % - 1,3 % - 1,7 % - 5,2 % N.C. + 4,4 % Asie-Pacifique 100 % 35 % 28 % 33 % 4 % - 0,8 % - 0,9 % - 0,6 % - 0,6 % N.C. Moyen-Orient et Afrique 100 % N.C. N.C. N.C. N.C. + 7,1 % Gaz & Services 100 % 27 % 47 % 9 % 17 % + 2,6 % +1,1% +2,0% +0,3% +9,1% Ingénierie & Construction + 9,9 % Marchés Globaux & Technologies - 2,0 % TOTAL GROUPE + 2,6 % N.C. : Non communiqué.

Résultat opérationnel courant

Marge opérationnelle en %(a) Résultat opérationnel courant en millions d'euros S1 2023 S1 2024 2024/2023 hors

effet énergie Résultat opérationnel

courant S1 2024 Amériques 19,9 % 21,5 % + 120 pbs 1 112 Europe 17,0 % 20,6 % + 170 pbs 922 Asie-Pacifique 22,1 % 21,7 % - 50 pbs 564 Moyen-Orient et Afrique 20,0 % 21,9 % + 320 pbs 121 Gaz & Services 19,3 % 21,2 % + 110 pbs 2 719 Ingénierie & Construction 10,0 % 9,9 % - 10 pbs 19 Marchés Globaux & Technologies 16,2% 16,4% + 20 pbs 63 Réconciliation (201) GROUPE 17,7% 19,4% + 100 pbs 2 601 (a) Résultat opérationnel courant / chiffre d'affaires.

Investissements

en milliards d'euros S1 2024 Opportunités d'investissement à 12 mois(a) 4,0 Décisions d'investissement(b) 1,6 Investissements en cours(a) 4,1 Contribution additionnelle aux ventes des montées en puissance et des démarrages d'unités(b) (en millions d'euros) 108 (a) A la fin de la période. (b) Valeur cumulée depuis le début de l'année calendaire jusqu'à la fin de la période.

Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l'industrie et la santé. Présent dans 60 pays avec 66 300 collaborateurs, le Groupe sert plus de 4 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l'énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d'Air Liquide et sont au cœur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.

Agir au présent tout en préparant l'avenir est au cœur de la stratégie d'Air Liquide. Avec son plan stratégique ADVANCE à horizon 2025, Air Liquide se place sur la trajectoire d'une performance globale, alliant dimensions financière et extra-financière. Positionné sur des marchés d'avenir, le Groupe bénéficie d'atouts puissants tels que son modèle économique alliant résilience et solidité, sa capacité d'innovation ou encore son expertise technologique. Le Groupe développe des solutions en faveur de la transition climatique et énergétique - avec notamment l'hydrogène - et agit pour le progrès dans les domaines de la santé, du numérique ou encore des hautes technologies.

Le chiffre d'affaires d'Air Liquide s'est élevé à plus de 27,5 milliards d'euros en 2023. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, CAC 40 ESG, EURO STOXX 50, FTSE4Good et DJSI Europe.

1 Voir annexe pour l'impact Argentine.

2 Hors opérations exceptionnelles et significatives qui n'impactent pas le résultat opérationnel courant, voir réconciliation en annexe.

3 Capacité d'autofinancement.

4 Sur la base du résultat net récurrent, voir réconciliation en annexe.

5 Marge opérationnelle hors effet énergie. Résultat net récurrent hors opérations exceptionnelles et significatives qui n'impactent pas le résultat opérationnel courant.

6 Voir impact de l'Argentine en annexe.

7 Sauf mention contraire, les variations du chiffre d'affaires commentées ci-dessous sont toutes des variations à données comparables sur une base annuelle, hors effets de change, d'énergie (gaz naturel et électricité) et de périmètre significatif.

8 Incluant la contribution de l'Argentine pour + 4,4 %.

9 Voir définition et réconciliation en annexe.

10 Voir impact de l'Argentine en annexe.

11 Incluant la contribution de l'Argentine pour + 4,4 %.

12 Voir définition en annexe.

13 Le coût moyen de la dette nette au 1er semestre 2023 n'inclut pas le produit exceptionnel lié au remboursement anticipé des obligations libellées en dollars américains.

14 Augmentation temporaire des billets de trésorerie (taux variable) dans un contexte de tensions potentielles sur la liquidité.

15 Sans impact sur le résultat opérationnel courant.

16 Voir définition et réconciliation en annexe.

17 Incluant les transactions avec les minoritaires et les dividendes reçus des mises en équivalence.

18 Voir définition et réconciliation en annexe.

19 Voir annexe pour l'impact Argentine.

20 Hors opérations exceptionnelles et significatives qui n'impactent pas le résultat opérationnel courant, voir réconciliation en annexe.

21 Sur la base du résultat net récurrent, voir réconciliation en annexe.

22 Marge opérationnelle hors effet énergie. Résultat net récurrent hors opérations exceptionnelles et significatives qui n'impactent pas le résultat opérationnel courant.

