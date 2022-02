Air Liquide : a signé un nombre record de contrats

Air Liquide annonce avoir signé un nombre record de 48 nouveaux contrats pour de la production de gaz sur site dans l'Industriel Marchand en 2021.



Les volumes de gaz que le Groupe fournira à ce titre sont deux fois supérieurs à ceux fournis dans le cadre des contrats signés en 2020.



Dans le cadre de ces nouveaux contrats, Air Liquide investira, construira et exploitera des unités de production sur les sites de ses clients.



' Les 48 nouveaux contrats signés en 2021 permettront d'approvisionner en azote, oxygène ou hydrogène nos clients des marchés en croissance de l'énergie, du traitement de l'eau et des déchets, de l'électronique secondaire, de l'exploitation minière et de la fabrication ' indique le groupe.



