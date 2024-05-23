23 mai (Reuters) - L'Air Liquide Société Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procédés Georges Claude:
* AIR LIQUIDE A RÉALISÉ AVEC SUCCÈS UNE ÉMISSION OBLIGATAIRE VERTE DE 500 MILLIONS D'EUROS POUR FINANCER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
* UTILISERA LE PRODUIT DE CETTE OPÉRATION POUR FINANCER OU REFINANCER DES PROJETS EMBLÉMATIQUES DANS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
* CETTE OPÉRATION, SIGNIFICATIVEMENT SURSOUSCRITE PAR LES INVESTISSEURS, A ÉTÉ RÉALISÉE DANS LE CADRE DU PROGRAMME EURO MEDIUM TERM NOTE (EMTN) DU GROUPE
* OBLIGATIONS AVEC UNE MATURITÉ DE 10 ANS, À UN COÛT GLOBAL POUR AIR LIQUIDE DE 3,466 %
* COUPON : 3,375 % P.A. Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)