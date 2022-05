Air Liquide : accord avec CaetanoBus et Toyota Motor Europe dans l'hydrogène

Air Liquide, le fabricant de bus portugais CaetanoBus et Toyota Motor Europe ont signé un protocole d'accord afin de proposer des offres intégrées pour la mobilité hydrogène. Cela comprend le développement d'infrastructures et de flottes de véhicules visant à accélérer le déploiement de l'hydrogène, tant pour les véhicules légers que lourds. Ce partenariat reflète l'ambition commune des trois partenaires de contribuer à la décarbonation des transports et d'accélérer le développement d'écosystèmes hydrogène locaux pour de nombreux usages en matière de mobilité.