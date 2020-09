Air Liquide : accord signé avec Sasol pour le site de Secunda

10/09/2020 | 08:40

A la suite de l'annonce du 29 juillet, Air Liquide indique avoir signé un accord avec Sasol en vue de l'acquisition par le groupe français de gaz industriels du plus grand site de production d'oxygène au monde situé à Secunda en Afrique du Sud.



Selon cet accord, Air Liquide détiendra et exploitera les 16 unités de séparation des gaz de l'air de ce site, en complément de l'unité qu'il y opère déjà actuellement. Il fournira différents gaz à Sasol dans le cadre d'un contrat de long terme d'une durée initiale de 15 ans.



Le montant de l'investissement initial s'élève à environ 440 millions d'euros. Ces accords sont conditionnés aux conditions suspensives habituelles (notamment le feu vert de l'autorité de la concurrence locale), qui ne sont pas attendues avant décembre.



