Air Liquide : accroît ses investissements en Chine pour la production d'écrans de BOE

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste des gaz industriels Air Liquide a annoncé jeudi la construction de nouvelles installations de production d'azote pour la fabrication en Chine d'écrans pour smartphones par le spécialiste des équipements électroniques BOE. Depuis 2017, Air Liquide a investi plus de 100 millions d'euros pour soutenir les activités de BOE.

Ces nouvelles installations de production d'azote, d'une capacité totale de 75.000 millimètres cubes par heure, seront construites à Manyang City, dans la province du Sichuan, et dans la mégapole de Chongqing. Air Liquide fournira également de l'oxygène, de l'hydrogène, de l'argon et du dioxyde de carbone aux sites de BOE à Chongqing et Mianyang.

L'ensemble de ces capacités devraient être opérationnelles en 2021, a précisé le groupe français.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV

February 04, 2021 04:50 ET (09:50 GMT)