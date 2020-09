Air Liquide acquiert le spécialiste du froid extrême Cryoconcept

Paris (awp/afp) - Le groupe de gaz industriels et médicaux Air Liquide a annoncé jeudi l'acquisition d'une participation majoritaire dans la société française Cryoconcept, spécialisée dans la cryogénie extrême.

Air Liquide a acquis 80% du capital de cette entreprise, qui développe une technologie -la réfrigération à dilution- permettant d'atteindre de très basses températures, inférieures à 10 milliKelvin, a indiqué le groupe dans un communiqué. Le montant de l'opération n'a pas été divulgué.

"Cette transaction permet à Air Liquide de renforcer son expertise dans le domaine de la cryogénie extrême, proche du zéro absolu, pour proposer une offre élargie et accélérer le développement des activités de Cryoconcept", explique le groupe.

Fondée en 2000 et "spin off" du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), Cryoconcept emploie 14 salariés spécialisés dans le domaine du très grand froid.

Depuis 60 ans, l'activité de cryogénie extrême d'Air Liquide conçoit et fournit des systèmes de production du froid, de liquéfaction, de stockage et de distribution de fluides cryogéniques pour des applications de recherche ainsi que dans l'aéronautique et le spatial.

afp/rp