Air Liquide : alliance stratégique en Corée du Sud

Air Liquide Korea et Lotte Chemical, acteur majeur en Corée, créent une co-entreprise pour développer la chaîne logistique de l'hydrogène pour les marchés de la mobilité en Corée du Sud. Les deux entreprises vont investir à travers la co-entreprise dans une nouvelle génération de centres de conditionnement d'hydrogène de grande taille à Daesan et à Ulsan. Elles anticipent des synergies importantes et des développements contribuant à l'émergence d'une économie hydrogène en Corée.