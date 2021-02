Air Liquide : annonce un nouvel investissement pour fournir BOE en Chine

Regulatory News:

Air Liquide China (Paris:AI) construira de nouvelles capacités de production à Manyang City, dans la province du Sichuan, et dans la mégapole de Chongqing. Ces nouvelles capacités fourniront BOE, leader mondial des écrans plats et un spécialiste de l’Internet des Objets, dans le cadre d’un accord de fourniture à long-terme. Depuis 2017, l’investissement total d’Air Liquide pour BOE s’élève à plus de 100 millions d’euros.

Air Liquide construira, détiendra et exploitera de nouvelles installations de production d’azote de haute pureté d’une capacité totale de 75 000 Nm3/h, pour la production par BOE d’écrans AMOLED (Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode), de plus en plus utilisés dans les smartphones haut de gamme. Le Groupe fournira également de l’oxygène, de l’hydrogène, de l’argon et du dioxyde de carbone aux sites de BOE à Chongqing et Mianyang. Ces capacités devraient être opérationnelles en 2021.

Utilisant les technologies les plus avancées d’Air Liquide, en ligne avec ses Objectifs climat, ces nouvelles capacités de production d’azote économes en énergie auront une consommation d’électricité inférieure de 10% aux installations précédentes. Cela revient à éviter l’émission de plus de 8 000 tonnes de CO 2 par an.

Depuis le début de son partenariat avec BOE en 2004, Air Liquide n’a cessé de renforcer sa relation avec le Groupe. Cela s’est traduit par la construction d’unités de production sur 10 sites à travers la Chine pour répondre aux besoins en gaz et services de BOE.

François Abrial, membre du Comité Exécutif du groupe Air Liquide, supervisant l’Asie-Pacifique, a déclaré : « Air Liquide est heureux de renforcer son partenariat de plus de 15 ans avec BOE, illustrant notre capacité à fournir à nos clients une expertise technique unique ainsi qu’un service fiable sur le long terme. Air Liquide contribue à des solutions innovantes pour l’industrie de l’électronique en croissance, en particulier dans le contexte du déploiement mondial des réseaux 5G. Grâce à ces nouvelles capacités de production, le Groupe ne se contentera pas de soutenir un client stratégique, mais également plus généralement une industrie qui est bien implantée dans le sud-ouest de la Chine. »

Air Liquide en Chine Air Liquide en Chine exploite près de 100 unités de production et emploie près de 5 000 collaborateurs. Implanté dans les zones industrielles côtières clés, Air Liquide poursuit son développement au centre, au sud et à l’ouest du pays. Ses principales activités comprennent les gaz industriels et médicaux, l’Ingénierie et Construction (conception, fabrication et installation d’unités de séparation des gaz de l’air / de production d’hydrogène) ainsi que les activités d’innovation.

Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 80 pays avec environ 67 000 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,7 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.

Air Liquide a pour ambition d’être un leader de son industrie, d’être performant sur le long terme et de contribuer à un monde plus durable. Sa stratégie de transformation centrée sur le client vise une croissance rentable, régulière et responsable dans la durée. Elle s’appuie sur l’excellence opérationnelle et la qualité des investissements, de même que sur l’innovation ouverte et l’organisation en réseau mise en place par le Groupe à l’échelle mondiale. Grâce à l’engagement et l’inventivité de ses collaborateurs pour répondre aux enjeux de la transition énergétique et environnementale, de la santé et de la transformation numérique, Air Liquide crée encore plus de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes.

Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à 22 milliards d’euros en 2019. Ses solutions pour protéger la vie et l’environnement représentent plus de 40 % de ses ventes. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, EURO STOXX 50 et FTSE4Good.

