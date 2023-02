Air Liquide augmente son dividende pour 2022 et se montre confiant pour 2023

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste des gaz industriels Air Liquide a annoncé jeudi s'attendre à une nouvelle hausse de ses résultats cette année, après un exercice 2022 "très solide", au titre duquel il compte augmenter son dividende.

"Air Liquide est confiant dans sa capacité à augmenter à nouveau sa marge opérationnelle et à réaliser une croissance du résultat net récurrent, à change constant", a indiqué le directeur général du groupe, François Jackow, cité dans un communiqué.

Le conseil d'administration d'Air Liquide proposera à la prochaine assemblée générale des actionnaires, prévue le 3 mai prochain, le versement d'un dividende de 2,95 euros par action au titre de l'exercice 2022, en hausse de 12,2% sur un an.

En 2022, le résultat net récurrent d'Air Liquide a progressé de 22,9% en données publiées et de 17,3% hors effets de change, à 3,16 milliards d'euros. Le résultat net part du groupe a atteint 2,76 milliards d'euros, ce qui réprésente une hausse de 7,3% par rapport à 2021.

Le résultat opérationnel courant (ROC) du groupe a progressé de 16,9% en données publiées et de 10,5% en données comparables, à 4,86 milliards d'euros. La marge opérationnelle a ainsi atteint 16,2% l'an passé, à comparer à 17,8% en 2021. En données publiées, la marge opérationnelle a baissé de 160 points de base, mais, hors variation des prix de l'énergie, elle a progressé de 70 points de base.

Air Liquide visait une nouvelle augmentation de sa marge opérationnelle et une croissance de son résultat net récurrent, à taux de change constants, mais n'avait pas chiffré les progressions attendues.

Le chiffre d'affaires du chimiste a augmenté de 28,3% en données publiées et de 7% en données comparables l'année dernière, à 29,93 milliards d'euros. La division Gaz & Services a réalisé un chiffre d'affaires de 28,57 milliards d'euros, en hausse de 28,3% à données publiées et de 6,1% à données comparables. L'activité a bénéficié d'un effet énergie "historiquement élevé" de 15,3%, et d'effets positifs de change (+5,8%) et de périmètre (+0,2%), a précisé Air Liquide.

Selon le consensus établi par Factset, les analystes anticipaient un résultat net récurrent de 3,16 milliards d'euros, un ROC de 4,77 milliards d'euros et un chiffre d'affaires de 30,11 milliards d'euros pour l'exercice 2022.

Les décisions d'investissements industriels et financiers ont atteint un "niveau record" de près de 4 milliards d'euros en 2022, après 3,6 milliards d'euros en 2021, a indiqué le groupe.

Les opportunités d'investissement à 12 mois s'élevaient à 3,3 milliards d'euros, "dont plus de 40% en lien avec la transition énergétique", a indiqué Air Liquide.

