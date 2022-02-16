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AIR LIQUIDE

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Air Liquide confiant sur une hausse de sa marge opérationnelle en 2022

16/02/2022 | 07:18
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16 février (Reuters) - Air Liquide:

* EN 2022, AIR LIQUIDE EST CONFIANT DANS SA CAPACITÉ À AUGMENTER À NOUVEAU SA MARGE OPÉRATIONNELLE ET À RÉALISER UNE CROISSANCE DU RÉSULTAT NET RÉCURRENT, À CHANGE CONSTANT

* LE ROCE RÉCURRENT ANNUEL ATTEINT 9,3%, PROCHE DE LOBJECTIF 2023-2024 DE PLUS DE 10%

* UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES AURA LIEU EN JUIN 2022

* CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL DU GROUPE À EUR 23,34 MDS (CONSENSUS AIR LIQUIDE: EUR 23,13 MDS)

* RÉSULTAT ANNUEL NET PART DU GROUPE GROUPE À EUR 2,57 MDS (CONSENSUS AIR LIQUIDE: EUR 2,56 MDS)

* RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT ANNUEL GROUPE À EUR 4,16 MDS (CONSENSUS AIR LIQUIDE: EUR 4,09 MDS)

* FLUX NET DE TRÉSORERIE ANNUEL GÉNÉRÉ PAR LES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES À EUR 5,57 MDS (CONSENSUS AIR LIQUIDE: EUR 4,95 MDS)

* PROPOSERA UN DIVIDENDE DE 2,90 EUROS PAR ACTION, +5,5% PAR RAPPORT À L'ANNÉE DERNIÈRE

* DETTE NETTE AU 31 DÉCEMBRE 2021 ATTEINT EUR 10,45 MDS Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2022
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Données financières
CA 2021 22 907 M 26 028 M -
Résultat net 2021 2 622 M 2 979 M -
Dette nette 2021 11 456 M 13 017 M -
PER 2021 26,1x
Rendement 2021 2,04%
Capitalisation 68 516 M 77 851 M -
VE / CA 2021 3,49x
VE / CA 2022 3,19x
Nbr Employés 64 500
Flottant 97,3%
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Durée : Période :
Air Liquide : Graphique analyse technique Air Liquide | Zone bourse
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Consensus
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Dernier Cours de Cloture 144,52 €
Objectif de cours Moyen 172,17 €
Ecart / Objectif Moyen 19,1%
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Dirigeants et Administrateurs
Benoît Potier Director-Strategy & Organization
Jerome Jenamarie Pelletan Chief Financial Officer-Taiwan
Jean-Paul Agon Lead Independent Director
Siân Herbert-Jones Independent Director
Sin Leng Low Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
AIR LIQUIDE-5.74%77 851
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION3.97%96 431
WANHUA CHEMICAL GROUP CO., LTD.-1.86%48 951
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N.V.10.42%33 094
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO., LTD.8.31%31 328
GANFENG LITHIUM CO., LTD.-4.45%29 160