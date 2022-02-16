Air Liquide confiant sur une hausse de sa marge opérationnelle en 2022

16 février (Reuters) - Air Liquide:
* EN 2022, AIR LIQUIDE EST CONFIANT DANS SA CAPACITÉ À
AUGMENTER À
NOUVEAU SA MARGE OPÉRATIONNELLE ET À RÉALISER UNE CROISSANCE DU
RÉSULTAT NET RÉCURRENT, À CHANGE CONSTANT
* LE ROCE RÉCURRENT ANNUEL ATTEINT 9,3%, PROCHE DE
LOBJECTIF
2023-2024 DE PLUS DE 10%
* UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES AURA LIEU EN JUIN 2022
* CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL DU GROUPE À EUR 23,34 MDS
(CONSENSUS
AIR LIQUIDE: EUR 23,13 MDS)
* RÉSULTAT ANNUEL NET PART DU GROUPE GROUPE À EUR 2,57 MDS
(CONSENSUS AIR LIQUIDE: EUR 2,56 MDS)
* RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT ANNUEL GROUPE À EUR 4,16 MDS
(CONSENSUS AIR LIQUIDE: EUR 4,09 MDS)
* FLUX NET DE TRÉSORERIE ANNUEL GÉNÉRÉ PAR LES ACTIVITÉS
OPÉRATIONNELLES À EUR 5,57 MDS (CONSENSUS AIR LIQUIDE: EUR 4,95
MDS)
* PROPOSERA UN DIVIDENDE DE 2,90 EUROS PAR ACTION, +5,5% PAR
RAPPORT À L'ANNÉE DERNIÈRE
* DETTE NETTE AU 31 DÉCEMBRE 2021 ATTEINT EUR 10,45 MDS
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(Gdansk Newsroom)