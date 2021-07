Air Liquide confirme ses perspectives pour 2021 après des résultats en hausse au S1

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste des gaz industriels Air Liquide a confirmé jeudi ses objectifs pour 2021, après avoir publié des résutats en hausse au premier semestre.

"La très bonne performance de ce premier semestre reflète à la fois le dynamisme de nos marchés et l'accélération des ventes au deuxième trimestre, qui dépassent leur niveau de 2019 dans toutes les régions et pour toutes les activités", a commenté le PDG d'Air Liquide, Benoît Potier, cité dans un communiqué.

Pour 2021, Air Liquide s'est de nouveau dit "confiant dans sa capacité à augmenter à nouveau sa marge opérationnelle et à réaliser une croissance du résultat net récurrent, à taux de change constant", dans un contexte de reprise au second semestre.

Sur les six premiers mois de l'année, le résultat net part du groupe a atteint 1,24 milliard d'euros, en hausse de 14,9% en données publiées sur un an, a indiqué Air Liquide.

Le résultat opérationnel courant d'Air Liquide a pour sa part progressé de 7,4% sur un an en données publiées et 17,1% à périmètre, taux de change et prix de l'énergie constants, pour atteindre 1,95 milliard d'euros au premier semestre. La marge opérationnelle du groupe s'est établie à 18%, en hausse de 40 points de base sur un an, tandis que la marge opérationnelle du segment Gaz & Services a également crû de 40 points de base, à 20%.

Dans ce contexte, le chiffre d'affaires d'Air Liquide est ressorti à 10,85 milliards d'euros au premier semestre, en hausse de 5,6% en données publiées et de 9,2% en données comparables par rapport à la même période de 2020.

Le chiffre d'affaires des activités Gaz & Services s'est établi à 10,35 milliards d'euros, en hausse de 4,3% en données publiées et de 8% en données comparables.

Selon le consensus établi par FactSet, les analystes s'attendaient en moyenne à un résultat net de 1,27 milliard d'euros et à un résultat opérationnel courant de 2 milliard d'euros au premier semestre. Ils tablaient également sur un chiffre d'affaires de 10,86 milliards d'euros.

