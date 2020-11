Air Liquide : construction de deux unités de biométhane

19/11/2020 | 09:12

Air Liquide annonce la construction de ses deux premières unités de production de biométhane en collaboration avec son partenaire local Dentro il Sole (DIS), unités qui seront situées à Truccazzano (Milan) et Fontanella (Bergame) en Italie.



Elles permettront le recyclage de matières organiques provenant d'activités agricoles et d'élevage pour les transformer en biométhane, en ligne avec les objectifs climat du groupe français de gaz industriels.



Les deux nouvelles unités de production, dont la mise en service est prévue pour le deuxième trimestre 2021, auront une capacité totale de production de 3.200 tonnes par an de biométhane liquéfié, soit l'équivalent d'environ 50 GWh par an.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.