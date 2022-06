Air Liquide crée une coentreprise avec Siemens Energy pour des électrolyseurs hydrogène

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste des gaz industriels Air Liquide a annoncé jeudi la création d'une coentreprise avec le constructeur d'équipements pour la production d'énergie Siemens Energy consacrée à la production en série en Europe d'électrolyseurs hydrogène renouvelable de grande taille.

"Air Liquide et Siemens Energy détiendront respectivement 25,1% et 74,9% de la coentreprise, dont la création reste soumise à l'approbation des autorités compétentes", a indiqué Air Liquide dans un communiqué. Le siège de la coentreprise et l'usine de production de modules d'électrolyse seront implantés à Berlin, a précisé Air Liquide.

L'entrée en production est prévue au second semestre 2023, avec une montée en puissance vers une capacité annuelle de trois gigawatts d'ici à 2025.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

June 23, 2022 02:59 ET (06:59 GMT)