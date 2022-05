Air Liquide crée une coentreprise dans l'hydrogène en Corée du Sud

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste des gaz industriels Air Liquide a annoncé lundi la création avec le groupe coréen Lotte Chemical d'une coentreprise visant à "développer la chaîne logistique de l'hydrogène pour les marchés de la mobilité en Corée du Sud".

Air Liquide Korea et Lotte Chemical investiront respectivement 60% et 40% dans cette coentreprise, a indiqué Air Liquide dans un communiqué.

Les partenaires vont "investir à travers la coentreprise dans une nouvelle génération de centres de conditionnement d'hydrogène de grande taille à Daesan et à Ulsan", et "anticipent des synergies importantes et des développements contribuant à l'émergence d'une économie hydrogène en Corée", a précisé Air Liquide.

"La demande en hydrogène destiné à la mobilité en Corée du Sud devrait atteindre 100 tonnes par jour d'ici 2025 et plus de 1.000 tonnes par jour d'ici 2030", a indiqué Air Liquide.

May 02, 2022