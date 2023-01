Air Liquide : croissance confirmée dans l'industriel marchand

Air Liquide a annoncé jeudi avoir signé un nombre 'record' de 52 nouveaux contrats dans la production de gaz sur site dans l'industriel marchand en 2022.



Ces contrats concernant l'approvisionnement en azote, oxygène ou hydrogène de clients issus de marchés en croissance tels que le verre, les métaux, le traitement de l'eau et des déchets et l'électronique.



Le groupe - qui avait conclu 48 nouveaux contrats en 2021 - dit bénéficier d'une progression régulière de son activité dans le domaine depuis quelques années.



Le nombre de contrats à long terme liés à des installations sur site signés chaque année par Air Liquide a ainsi doublé entre 2015 et 2022.



Présente dans 62 pays, avec un effectif de 33.000 collaborateurs, la branche d'industriel marchand fournit des gaz industriels à plus de deux millions de clients, de l'artisan indépendant aux grandes sociétés industrielles.



En 2021, son chiffre d'affaires s'est élevé à près de 9,5 milliards d'euros.



