Air Liquide : de nombreux projets dans l'hydrogène en Corée

Air Liquide a annoncé mardi une accélération de ses projets dans l'hydrogène en Corée du Sud, où la demande s'inscrit en forte hausse.



Le fabricant de gaz industriels dit avoir récemment signé un accord avec le groupe énergétique SK E&S afin de fournir la plus grande usine de liquéfaction d'hydrogène au monde.



Le site, d'une capacité de 90 tonnes par jour, doit permettre de répondre aux besoins du marché de la mobilité.



Air Liquide indique avoir également scellé avec le groupe de chimie Lotte un protocole d'accord visant à co-investir dans de nouveaux centres de distribution d'hydrogène à haute pression et dans des stations hydrogène.



Air Liquide a en outre signé un protocole d'accord avec la ville de Yeosu et la province du Jeolla du Sud pour étudier d'autres projets d'investissement



Par ailleurs, le groupe a rejoint deux consortiums coréens sur la mobilité hydrogène dédiés au déploiement de stations hydrogène pour les véhicules utilitaires légers et pour les poids lourds.



Dans son communiqué, Air Liquide se dit prêt à investir dans l'ensemble de la chaîne logistique hydrogène, de la production au stockage en passant par la distribution et le développement d'applications pour les utilisateurs.



