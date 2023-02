Air Liquide dopé par les prix de l'énergie en 2022

Paris (awp/afp) - Le spécialiste français de l'hydrogène et des gaz industriels Air Liquide a réalisé en 2022 un bénéfice net en hausse de 7,3% à 2,75 milliards d'euros (2,69 milliards de francs suisses). La perfromance reflète "une efficacité opérationnelle très forte" et la flambée des prix de l'énergie laquelle a été répercutée à ses clients, a indiqué le groupe jeudi.

Le chiffre d'affaires, en hausse de 28,3% à 29,93 milliards d'euros, atteint le "plus haut niveau de son histoire", a précisé d'Air Liquide, en soulignant qu'il prévoyait pour 2023 une "accélération" de sa "dynamique d'investissements", qui sera portée à 40% par des projets liés à la transition énergétique. En changeant de direction, avec l'accession de François Jackow au poste de directeur général en juin dernier, Air Liquide a lancé en 2022 un nouveau plan stratégique à l'horizon 2025, baptisé "Advance" et fondé sur l'hydrogène, la décarbonation de l'industrie, mais aussi la santé et l'espace.

L'an passé toutes les activités étaient en "nette croissance" dans toutes les zones géographiques du monde. Une hausse portée surtout par l'industriel marchand, notamment les ventes d'oxygène ou d'hydrogène à la sidérurgie et à la chimie en Europe et en Amérique du Nord, et l'électronique. Dans le cadre de contrats à long terme, le groupe a notamment investi environ 500 millions d'euros en 2022 dans trois nouvelles unités de production de gaz industriels de très haute pureté pour deux des plus grands fabricants mondiaux de semi-conducteurs à Taïwan.

Air Liquide a aussi lancé un investissement de plus de 300 millions d'euros dans quatre unités au Japon, également avec des industriels des semi-conducteurs. Aux Etats-Unis, il prévoit d'approvisionner un site de production de semi-conducteurs en Arizona, et a prévu d'investir 40 millions d'euros en Inde dans une nouvelle unité de séparation des gaz de l'air.

Le groupe, qui a construit aux Etats-Unis sa plus grande unité de production de biométhane, y prévoit cette année une accélération de ses investissements. En Russie, Air Liquide a signé une lettre d'intention pour se désengager de ses activités qui vont être revendues à ses dirigeants. Les activités russes ne sont plus consolidées depuis le 1er septembre.

En Europe, Air Liquide a reçu le soutien financier de l'Etat français pour son projet de production d'hydrogène décarboné à grande échelle Normand'Hy, d'une capacité initiale de 200 mégawatts, et celui de l'Etat néerlandais pour deux projet d'électrolyseurs destinés aussi à produire de l'hydrogène bas carbone. Aux Etats-Unis, dans le Nevada, il a inauguré un liquéfacteur d'hydrogène destiné à alimenter le marché de la mobilité sur la côte ouest des Etats-Unis, et créé une coentreprise avec TotalEnergies en Europe pour développer le réseau des stations hydrogène.

