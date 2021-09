Air Liquide : émission obligataire de 500 millions d'euros

Air Liquide annonce avoir réalisé une émission obligataire de 500 millions d'euros dédiée au refinancement de son échéance obligataire de septembre 2021 et au financement de manière durable de sa croissance à long terme, et ce dans des conditions très compétitives.



L'opération, significativement sursouscrite par les investisseurs, a été réalisée dans le cadre de son programme Euro Medium Term Note (EMTN). Elle permet d'émettre 500 millions d'euros d'obligations, à un coût global pour Air Liquide de 0,390% sur 12 ans.



