Données financières EUR USD CA 2022 25 933 M 28 560 M - Résultat net 2022 3 014 M 3 319 M - Dette nette 2022 10 484 M 11 546 M - PER 2022 24,2x Rendement 2022 2,09% Capitalisation 71 467 M 78 708 M - VE / CA 2022 3,16x VE / CA 2023 3,06x Nbr Employés 66 400 Flottant 97,0% Tendances analyse technique AIR LIQUIDE Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 28 Dernier Cours de Clôture 150,74 € Objectif de cours Moyen 171,45 € Ecart / Objectif Moyen 13,7% Dirigeants et Administrateurs Benoît Potier Director-Strategy & Organization Jerome Jenamarie Pelletan Chief Financial Officer-Taiwan Jean-Paul Agon Lead Independent Director Siân Herbert-Jones Independent Director Sin Leng Low Independent Director