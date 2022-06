Air Liquide et ADP veulent créer une coentreprise dédiée à l'hydrogène dans les aéroports

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste des gaz industriels Air Liquide a annoncé mercredi un projet de coentreprise avec le groupe ADP afin de développer l'intégration de l'hydrogène dans les infrastructures aéroportuaires.

"La mission de la coentreprise, détenue à 50-50 par les deux groupes, sera de proposer une offre de services et d'ingénierie en France comme à l'international pour accompagner les aéroports dans leur transition vers l'hydrogène", a expliqué Air Liquide dans un communiqué.

"Prenant en compte un objectif de mise en service des premiers avions de ligne propulsés à l'hydrogène à horizon 2035, l'organisation des aéroports doit être repensée dès aujourd'hui, notamment pour intégrer la problématique de l'approvisionnement en hydrogène liquide, et permettre de proposer d'autres usages en mobilité au sol, qu'il s'agisse de mobilité lourde ou d'engins d'assistance en piste", a ajouté le groupe.

La création de la co-entreprise entre Air Liquide et l'exploitant aéroportuaire ADP "demeure sous réserve de la finalisation de la documentation contractuelle appropriée et, entre autres et en tant que de besoin, de l'obtention d'un avis conforme de la part des autorités de la concurrence concernées", a précisé le spécialiste des gaz industriels.

