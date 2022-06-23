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    AI   FR0000120073

AIR LIQUIDE

(AI)
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08:59Air Liquide crée une coentreprise avec Siemens Energy pour des électrolyseurs hydrogène
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Air Liquide et Siemens Energy créent une coentreprise pour la production délectrolyseurs hydrogène renouvelable

23/06/2022 | 08:51
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23 juin (Reuters) - L'Air Liquide Societe Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procedes George:

* AIR LIQUIDE ET SIEMENS ENERGY CRÉENT UNE COENTREPRISE POUR LA PRODUCTION EN EUROPE DÉLECTROLYSEURS HYDROGÈNE RENOUVELABLE DE GRANDE TAILLE

* LENTRÉE EN PRODUCTION EST PRÉVUE AU SECOND SEMESTRE 2023, AVEC UNE MONTÉE EN PUISSANCE VERS UNE CAPACITÉ ANNUELLE DE TROIS GIGAWATTS DICI 2025

* AIR LIQUIDE ET SIEMENS ENERGY DÉTIENDRONT RESPECTIVEMENT 25,1 % ET 74,9 % DE LA COENTREPRISE

* LASSEMBLAGE DES ÉLECTROLYSEURS DESTINÉS À CE PROJET EST PRÉVU EN FRANCE Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2022
Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
AIR LIQUIDE -1.31%128.4 Cours en temps réel.-6.36%
SIEMENS AG -1.55%101.54 Cours en différé.-33.49%
SIEMENS ENERGY AG -1.01%15.61 Cours en différé.-30.59%
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Résultat net 2022 3 043 M 3 224 M -
Dette nette 2022 10 820 M 11 463 M -
PER 2022 22,4x
Rendement 2022 2,22%
Capitalisation 67 916 M 71 952 M -
VE / CA 2022 2,88x
VE / CA 2023 2,76x
Nbr Employés 66 400
Flottant 97,1%
Graphique AIR LIQUIDE
Durée : Période :
Air Liquide : Graphique analyse technique Air Liquide | Zone bourse
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Ecart / Objectif Moyen 26,1%
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Jerome Jenamarie Pelletan Chief Financial Officer-Taiwan
Benoît Potier Chairman
Jean-Paul Agon Lead Independent Director
Siân Herbert-Jones Independent Director
Secteur et Concurrence
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SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION-12.41%83 629
WANHUA CHEMICAL GROUP CO., LTD.-9.88%43 699
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N.V.-5.10%29 879
GANFENG LITHIUM CO., LTD.-5.08%27 641
ALBEMARLE CORPORATION-7.50%25 335