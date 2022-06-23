23 juin (Reuters) - L'Air Liquide Societe Anonyme pour
l'Etude et l'Exploitation des Procedes George:
* AIR LIQUIDE ET SIEMENS ENERGY CRÉENT UNE COENTREPRISE POUR
LA
PRODUCTION EN EUROPE DÉLECTROLYSEURS HYDROGÈNE RENOUVELABLE DE
GRANDE TAILLE
* LENTRÉE EN PRODUCTION EST PRÉVUE AU SECOND SEMESTRE 2023,
AVEC
UNE MONTÉE EN PUISSANCE VERS UNE CAPACITÉ ANNUELLE DE TROIS
GIGAWATTS DICI 2025
* AIR LIQUIDE ET SIEMENS ENERGY DÉTIENDRONT RESPECTIVEMENT
25,1 %
ET 74,9 % DE LA COENTREPRISE
* LASSEMBLAGE DES ÉLECTROLYSEURS DESTINÉS À CE PROJET EST
PRÉVU
EN FRANCE
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(Gdansk Newsroom)