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Air Liquide et le Groupe ADP vont créer une coentreprise pour le développement des infrastructures hydrogène dans les aéroports

15/06/2022 | 08:51
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15 juin (Reuters) - Aeroports de Paris SA:

* AIR LIQUIDE ET LE GROUPE ADP ANNONCENT LEUR AMBITION DE CRÉER LA PREMIÈRE COENTREPRISE POUR ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES HYDROGÈNE DANS LES AÉROPORTS

* LA MISSION DE LA COENTREPRISE, DÉTENUE À 50-50 PAR LES DEUX GROUPES, SERA DE PROPOSER UNE OFFRE DE SERVICES ET DINGÉNIERIE EN FRANCE COMME À LINTERNATIONAL POUR ACCOMPAGNER LES AÉROPORTS DANS LEUR TRANSITION VERS LHYDROGÈNE

* CETTE ANNONCE SINSCRIT DANS LE PROLONGEMENT DUN PROTOCOLE DACCORD SIGNÉ EN 2021 ET PORTANT SUR DES ÉTUDES DE FAISABILITÉ POUR ACCOMPAGNER LARRIVÉE DES AVIONS À HYDROGÈNE Texte original: https://bit.ly/3HrK8R3 Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)


© Reuters 2022
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PER 2022 23,2x
Rendement 2022 2,13%
Capitalisation 70 420 M 73 369 M -
VE / CA 2022 2,97x
VE / CA 2023 2,86x
Nbr Employés 66 400
Flottant 97,4%
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Jerome Jenamarie Pelletan Chief Financial Officer-Taiwan
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Siân Herbert-Jones Independent Director
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SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION-7.24%86 681
WANHUA CHEMICAL GROUP CO., LTD.-14.46%39 518
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N.V.5.69%31 973
GANFENG LITHIUM CO., LTD.-5.59%27 408
ALBEMARLE CORPORATION-4.94%26 025