Air Liquide et le Groupe ADP vont créer une coentreprise pour le développement des infrastructures hydrogène dans les aéroports

15 juin (Reuters) - Aeroports de Paris SA:
* AIR LIQUIDE ET LE GROUPE ADP ANNONCENT LEUR AMBITION DE
CRÉER LA
PREMIÈRE COENTREPRISE POUR ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DES
INFRASTRUCTURES HYDROGÈNE DANS LES AÉROPORTS
* LA MISSION DE LA COENTREPRISE, DÉTENUE À 50-50 PAR LES
DEUX
GROUPES, SERA DE PROPOSER UNE OFFRE DE SERVICES ET DINGÉNIERIE
EN FRANCE COMME À LINTERNATIONAL POUR ACCOMPAGNER LES AÉROPORTS
DANS LEUR TRANSITION VERS LHYDROGÈNE
* CETTE ANNONCE SINSCRIT DANS LE PROLONGEMENT DUN
PROTOCOLE
DACCORD SIGNÉ EN 2021 ET PORTANT SUR DES ÉTUDES DE FAISABILITÉ
POUR ACCOMPAGNER LARRIVÉE DES AVIONS À HYDROGÈNE
Texte original: https://bit.ly/3HrK8R3
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(Rédaction de Gdansk)