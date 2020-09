Air Liquide : finalise son accord avec Sasol pour acquérir le plus grand site de production d'oxygène au monde et en réduire de 30 % les émissions de CO2

Regulatory News :

A la suite de l’annonce du 29 juillet 2020, Air Liquide a signé un accord avec Sasol en vue de l’acquisition par Air Liquide (Paris:AI) du plus grand site de production d’oxygène au monde situé à Secunda en Afrique du Sud. Outre des bénéfices en matière de sécurité, de fiabilité et d’efficacité, la solution proposée par Air Liquide permettra, avec le concours de Sasol, de viser une réduction des émissions de CO 2 associées à la production d’oxygène de 30 % à 40 % d’ici à 2030.

Selon les termes de cet accord, Air Liquide détiendra et exploitera les 16 unités de séparation des gaz de l’air de ce site, correspondant à une capacité de 42 000 tonnes/jour, en complément de l’unité que le Groupe y opère déjà actuellement. A la suite de cette acquisition, Air Liquide fournira différents gaz aux activités de Sasol dans le cadre d’un contrat de fourniture de long terme d’une durée initiale de 15 ans.

Le montant de l’investissement initial s’élève à environ 8,5 milliards de Rand sud-africains (soit de l’ordre de 440 millions d’euros).

Ces accords sont conditionnés aux conditions suspensives habituelles (notamment l’autorisation de l’Autorité sud-africaine de la concurrence), qui ne sont pas attendues avant le mois de décembre 2020.

Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 80 pays avec environ 67 000 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,7 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.

Air Liquide a pour ambition d’être un leader de son industrie, d’être performant sur le long terme et de contribuer à un monde plus durable. Sa stratégie de transformation centrée sur le client vise une croissance rentable, régulière et responsable dans la durée. Elle s’appuie sur l’excellence opérationnelle et la qualité des investissements, de même que sur l’innovation ouverte et l’organisation en réseau mise en place par le Groupe à l’échelle mondiale. Grâce à l’engagement et l’inventivité de ses collaborateurs pour répondre aux enjeux de la transition énergétique et environnementale, de la santé et de la transformation numérique, Air Liquide crée encore plus de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes.

Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à 22 milliards d’euros en 2019. Ses solutions pour protéger la vie et l’environnement représentent plus de 40 % de ses ventes. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, EURO STOXX 50 et FTSE4Good.

