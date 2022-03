Air Liquide investit 300 millions d'euros au Japon

Paris (awp/afp) - Le groupe français Air Liquide a annoncé vendredi un investissement de 300 millions d'euros pour la construction de quatre unités de production de gaz industriels de très haute pureté au Japon, destinés à moderniser la production de semi-conducteurs dans des bassins industriels de l'électronique.

Ces quatre unités plus efficientes sur le plan énergétique permettront "d'éviter l'émission de quelque 35.000 tonnes de dioxyde de carbone (CO2) par an" et la première doit être opérationnelle fin 2022, a indiqué le groupe dans un communiqué.

Elles sont destinées à deux clients engagés dans la production de semi-conducteurs avancés qui ne sont pas désignés nominativement mais qu'Air Liquide accompagne "depuis plus de 20 ans".

Ces investissements "permettront de renforcer la position de premier plan d'Air Liquide dans l'électronique au Japon" et de "soutenir la dynamique de croissance de l'activité électronique du groupe", selon le texte.

Air Liquide Electronics conçoit et produit des gaz dits inertants, azote ou oxygène ultra purs, utilisés par les fabricants de semi-conducteurs dans leurs salles blanches pour isoler les plaques de silicium sur lesquelles sont gravés des circuits intégrés, et empêcher ainsi toute oxydation.

Le groupe fournit aussi des gaz plus rares ("matériaux avancés") en plus petite quantité au secteur industriel des semi-conducteurs.

afp/al