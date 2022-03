Air Liquide investit 300 millions d'euros pour se renforcer dans l'électronique au Japon

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste des gaz industriels Air Liquide a annoncé vendredi un investissement de 300 millions d'euros au Japon dans quatre unités de production.

La première unité de production devrait être opérationnelle à la fin de l'année 2022, a indiqué le groupe. Ces unités produiront plus de 1,5 millions de normo mètres cube par an d'azote et d'autres gaz de très haute pureté.

"Ces nouvelles unités de production permettront de renforcer la position de premier plan d'Air Liquide dans l'électronique au Japon et de soutenir la dynamique de croissance de l'activité électronique du groupe", a indiqué la société.

