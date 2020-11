Air Liquide : lance son activité biométhane en Italie avec deux nouvelles unités de production

Regulatory News:

Air Liquide (Paris:AI) a annoncé la construction de ses deux premières unités de production de biométhane en collaboration avec son partenaire local Dentro il Sole (DIS). Les deux unités seront construites à Truccazzano (Milan) et Fontanella (Bergame) en Italie, et permettront le recyclage de matières organiques provenant d'activités agricoles et d'élevage pour les transformer en biométhane, une source d'énergie renouvelable. Ces investissements au service de l’économie circulaire sont en ligne avec les Objectifs climat d'Air Liquide, et contribuent au développement d'une société bas carbone.

Les deux nouvelles unités de production, dont la mise en service est prévue pour le deuxième trimestre 2021, permettront de valoriser les déchets agricoles et animaux des exploitations locales pour la production de biométhane. Elles auront une capacité totale de production de 3 200 tonnes/an de biométhane liquéfié, soit l’équivalent d’environ 50 GWh/an. Dans une logique d'économie circulaire, les deux sites seront également complétés par une station de distribution de bio-gaz naturel liquéfié (bio-GNL) et de bio-gaz naturel comprimé (bio-GNC) utilisés comme carburant par les entreprises de transport locales. Ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, la station pourra alimenter jusqu'à 100 camions par jour. Air Liquide et DIS se sont associés à des opérateurs agricoles locaux pour produire ce biométhane destiné au secteur du transport.

Air Liquide a développé des compétences sur l’ensemble de la chaîne de valeur du biométhane : production à partir de déchets organiques et agricoles, purification, liquéfaction, stockage, transport et distribution. Air Liquide compte aujourd'hui plus de 80 stations de distribution de bio-GNV en Europe et 20 unités de production de biométhane dans le monde.

Emilie Mouren-Renouard, membre du Comité exécutif d'Air Liquide, en charge de l'Innovation, du Digital & IT, de la Propriété Intellectuelle et de l'activité Marchés Globaux & Technologies, a déclaré : « Ces nouveaux investissements illustrent notre capacité à accompagner les clients du transport routier en leur proposant des solutions efficaces qui leur permettent de réduire leur empreinte carbone. Avec ces deux nouvelles unités de production en Italie, Air Liquide poursuit le développement de son activité biométhane en Europe. Dans le cadre de ses Objectifs climat, Air Liquide agit avec les écosystèmes pour répondre aux enjeux de la transition énergétique. »

Le biométhane est issu du traitement des déchets (agricoles, ménagers et industriels) et de la purification du biogaz grâce à la technologie propriétaire d’Air Liquide basée sur l'utilisation de membranes polymères brevetées. Utilisé comme carburant dans les véhicules, le biométhane est également appelé bio-GNV (Gaz Naturel pour Véhicules). Le bio-GNV, ainsi que l'hydrogène, représentent une solution propre pour le transport. Air Liquide est présent dans toutes les étapes de la chaîne de valeur du biométhane et soutient l'économie circulaire : des déchets à la mobilité. La capacité de production mondiale de biométhane du Groupe s'élève à 1,3 TWh.

Marchés Globaux et Technologies (GM&T)

L'activité mondiale Marchés Globaux & Technologies (GM&T) offre des solutions technologiques - molécules, équipements et services - pour accompagner le développement des marchés de la transition énergétique et de la deep tech, afin d'accélérer la croissance durable d’Air Liquide. GM&T emploie 2000 personnes dans le monde et a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 552 millions d'euros.

Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 80 pays avec environ 67 000 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,7 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.

Air Liquide a pour ambition d’être un leader de son industrie, d’être performant sur le long terme et de contribuer à un monde plus durable. Sa stratégie de transformation centrée sur le client vise une croissance rentable, régulière et responsable dans la durée. Elle s’appuie sur l’excellence opérationnelle et la qualité des investissements, de même que sur l’innovation ouverte et l’organisation en réseau mise en place par le Groupe à l’échelle mondiale. Grâce à l’engagement et l’inventivité de ses collaborateurs pour répondre aux enjeux de la transition énergétique et environnementale, de la santé et de la transformation numérique, Air Liquide crée encore plus de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes.

Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à 22 milliards d’euros en 2019. Ses solutions pour protéger la vie et l’environnement représentent plus de 40 % de ses ventes. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, EURO STOXX 50 et FTSE4Good.

www.airliquide.com

Follow us on Twitter @airliquidegroup

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201118006056/fr/