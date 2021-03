Air Liquide : annonce des objectifs de développement durable ambitieux pour AGIR en faveur d'un avenir durable

Regulatory News:

Dans le cadre de sa stratégie de croissance, conjuguant performance économique et développement durable, Air Liquide (Paris:AI) présente de nouveaux objectifs pour AGIR en faveur d'un avenir durable.

Le Groupe a pour ambition de faire une réelle différence avec un plan structuré autour de trois axes :

- AGIR pour une société BAS CARBONE en réduisant les émissions de CO 2 ,

- AGIR pour la SANTÉ et

- AGIR, en CONFIANCE, en s’engageant auprès des collaborateurs et en s’inscrivant dans les meilleures pratiques de gouvernance.

AGIR pour une société bas carbone

En ligne avec l’Accord de Paris, et pour faire face à l'urgence du changement climatique et de la transition énergétique, Air Liquide s’engage en se fixant pour objectif d’atteindre la NEUTRALITÉ CARBONE d'ici 2050, avec deux grandes étapes intermédiaires en 2025 et 2035:

le début de la RÉDUCTION de ses émissions de CO 2 en VALEUR ABSOLUE autour de 2025

une BAISSE de 33 % de ses émissions de CO 2 des scopes 1 & 2 d'ici 20351 par rapport à 2020.

Dans ce contexte, le Groupe maintient également son objectif de réduction de -30 % de l'intensité carbone en Kg CO 2 /€ (Ebitda)2 en 2025, comparé à 2015.

Pour réduire l’empreinte carbone de ses actifs, Air Liquide s'appuiera sur le captage de CO 2 , accélérera la production d'hydrogène bas-carbone par électrolyse et en ayant recours à l’utilisation de matières premières renouvelables comme le biométhane. En ce qui concerne ses émissions indirectes, le Groupe se concentrera sur l'amélioration de l’efficacité énergétique de ses actifs et la consommation d'électricité bas-carbone.

Par ailleurs, le Groupe continuera d’apporter à ses clients des solutions pour les aider à réduire leur empreinte carbone. Cela inclut une offre de gaz bas-carbone, un accompagnement des clients dans la transformation de leurs processus industriels, un savoir-faire reconnu dans le captage du carbone et une stratégie de reprise d'actifs clients en vue notamment de réduire leurs émissions de CO 2 .

Ce plan comprend notamment une accélération du développement de l'HYDROGÈNE dont le chiffre d’affaires devrait au moins tripler d’ici 2035 pour atteindre plus de 6 milliards d’euros. Le Groupe y parviendra en investissant environ 8 milliards d’euros dans la chaîne de valeur de l’hydrogène bas carbone et en contribuant au développement d'un écosystème hydrogène bas-carbone pour l'industrie et la mobilité propre. Air Liquide vise, d’ici 2030 une capacité totale d'électrolyse portée à 3 GW3.

AGIR pour la santé

Pour ce qui concerne ses activités SANTÉ, le Groupe souhaite aller plus loin et accentuer sa contribution sociétale en améliorant la qualité de vie des patients chroniques dans les économies matures et en facilitant l'accès à l'oxygène médical pour les communautés rurales des pays à revenu faible et intermédiaire.

Cette approche se traduira:

D'une part par la promotion d’un parcours de soins personnalisé pour les patients en s’appuyant sur les outils numériques et l’importance de la relation humaine dans le suivi du traitement.

pour les patients en s’appuyant sur les et l’importance de la dans le suivi du traitement. Et d’autre part, par l’équipement de villages en installations de soins primaires en oxygène, et apporter notre expertise en soutien des communautés locales en élargissant les partenariats avec les ONG

AGIR, en confiance, en s’engageant auprès des collaborateurs et en s’inscrivant dans les meilleures pratiques de gouvernance

Au-delà de la sécurité qui est un prérequis absolu à toute activité, le Groupe s’engage à proposer une COUVERTURE SOCIALE de base commune à 100 % des collaborateurs et à promouvoir l'inclusion et la diversité en vue notamment d'atteindre une proportion de 35 % de femmes parmi les cadres et ingénieurs d'ici 2025. Nous continuerons ainsi à mettre en place un environnement de travail sûr, inclusif et motivant. Par ailleurs, les collaborateurs auront la possibilité de consacrer du temps à une mission ou à un projet local, en ligne avec les objectifs de développement durable du Groupe.

Sur le plan de la gouvernance d'entreprise, le Groupe, fort d’un Conseil d'administration diversifié et indépendant, continuera de mettre en place les meilleures pratiques qu’il s’agisse d'éthique, de dialogue responsable ou encore de relations étroites avec tous les actionnaires.

Benoît Potier, Président-Directeur Général d'Air Liquide, a déclaré : « Etats, citoyens et entreprises : nous partageons tous une responsabilité dans la construction de l'avenir. La performance économique et le développement durable sont au cœur de la stratégie de croissance d'Air Liquide.

Notre expertise, qui s’appuie sur un modèle économique diversifié et particulièrement résilient, nous permet de générer une croissance continue aujourd'hui tout en préparant résolument demain. Dans ce contexte, nous présentons des engagements en matière de développement durable qui sont ambitieux avec pour objectif de faire une réelle différence.

Nous ne voulons pas seulement atteindre la neutralité carbone et lutter contre le réchauffement climatique en œuvrant pour la transition énergétique grâce au rôle clé que doit jouer l’hydrogène. Nous incluons également dans notre approche du développement durable, la santé, les ressources humaines et la gouvernance. C’est avec cette vision globale qu’Air Liquide s'engage à AGIR aujourd'hui pour un avenir durable. »

Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 78 pays avec 64 500 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,8 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.

Air Liquide a pour ambition d’être un leader de son industrie, d’être performant sur le long terme et de contribuer à un monde plus durable - avec au cœur de sa stratégie, un engagement marqué en faveur du climat et de la transition énergétique. Sa stratégie de transformation centrée sur le client vise une croissance rentable, régulière et responsable dans la durée. Elle s’appuie sur l’excellence opérationnelle et la qualité des investissements, de même que sur l’innovation ouverte et l’organisation en réseau mise en place par le Groupe à l’échelle mondiale. Grâce à l’engagement et l’inventivité de ses collaborateurs pour répondre aux enjeux de la transition énergétique et environnementale, de la santé et de la transformation numérique, Air Liquide crée encore plus de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes.

Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à plus de 20 milliards d’euros en 2020. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, EURO STOXX 50 et FTSE4Good.

1 sur la base de 32.5 million de tonnes d’émissions CO2eq (Scope 1+2) en 2020, comptées “en base marché”

2 au taux de change de 2015 et hors IFRS16 pour les émissions de gaz à effet de serre des scopes 1 et 2

3 dont 1 GW décidé toujours en construction

www.airliquide.com

Suivez-nous sur Twitter @airliquidegroup

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210323005291/fr/