Air Liquide : projet d'investissement à Wuhan

Air Liquide indique qu'il investira près de 70 millions d'euros dans la construction d'une unité de production de gaz industriels de dernière génération à Wuhan, en Chine centrale, pour fournir un producteur majeur de puces mémoire flash.



Le Français construira, détiendra et exploitera cette unité, qui produira 52.000 Nm3 d'azote par heure, ainsi que de l'oxygène et de l'argon parmi d'autres gaz d'ultra haute pureté. Elle devrait être opérationnelle en 2022.



Garanti par un nouvel accord d'approvisionnement à long terme avec ce fabricant, ce contrat permettra plus généralement à Air Liquide de soutenir le développement de la croissance du secteur des semi-conducteurs du bassin de Wuhan.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.