Air Liquide : réduction des émissions CO2 pour ArcelorMittal

Air Liquide et ArcelorMittal annoncent la signature d'un protocole d'accord pour accélérer la décarbonation de la production d'acier dans le bassin de Dunkerque



Cet accord permettra de développer des solutions impliquant l'usage d'hydrogène bas carbone et des technologies de captage de CO2.



Le projet contribuera à réduire les émissions annuelles de CO2 des unités de production du site de production d'acier d'ArcelorMittal à Dunkerque de 2,85 millions de tonnes d'ici 2030.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.