Air Liquide : renforce ses capacités de production d'azote et d'hydrogène au Kazakhstan

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste des gaz industriels Air Liquide a annoncé mardi que sa coentreprise Air Liquide Munay Tech Gases (ALMTG) investirait jusqu'à 86 millions d'euros pour acquérir et moderniser des unités de production d'hydrogène et d'azote auprès de la compagnie pétrolière nationale du Kazakhstan, KMG.

Dans le cadre d'un nouveau contrat de long terme, ALMTG exploitera ces actifs pour fournir des gaz industriels à la raffinerie d'Atyraou, détenue majoritairement par KMG, a précisé le groupe dans un communiqué.

"Il s'agit de l'investissement le plus important que nous ayons annoncé dans le pays. Avec cet investissement qui vise à améliorer l'efficacité énergétique et la fiabilité de l'approvisionnement, nous contribuons à renforcer la modernisation et le développement de l'industrie du Kazakhstan", a commenté François Jackow, directeur général adjoint d'Air Liquide en charge des activités Europe Industries.

March 02, 2021 12:08 ET (17:08 GMT)