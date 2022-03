Air Liquide : objectifs pour 2025 dans le plan stratégique

Lors de la présentation de son nouveau plan stratégique à horizon 2025 'Advance', Air Liquide affiche pour objectifs une croissance des ventes accélérée à un rythme de 5 à 6% en moyenne par an et une rentabilité des capitaux employés (ROCE) de plus de 10% à compter de 2023.



Pour y parvenir, le groupe de gaz industriel s'appuiera sur une amélioration de sa marge opérationnelle de plus de 160 points de base sur 2022-2025, et ses décisions d'investissement seront portées à un niveau record, pour atteindre environ 16 milliards d'euros sur cette période.



Engagé à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, Air Liquide prévoit le début de la réduction de ses émissions de CO2 en valeur absolue autour de 2025 et une baisse de 33% de ces émissions pour les scopes 1 et 2 d'ici 2035 par rapport à 2020.



