Air Liquide : place 500 millions d'euros d'obligations

Air Liquide a réalisé avec succès une émission obligataire de 500 millions d’euros dédiée au refinancement de son échéance obligataire de septembre 2021 et au financement de manière durable de sa croissance à long terme, et ce dans des conditions très compétitives. Cette opération, significativement sursouscrite par les investisseurs, a été réalisée dans le cadre du programme EMTN du Groupe. Elle permet d’émettre 500 millions d’euros d’obligations, à un coût global pour Air Liquide de 0,390% sur une durée de 12 ans.



Cette émission bénéficiera d'une notation " A " par Standard & Poor's et " A3 " par Moody's.