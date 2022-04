Air Liquide : premier bilan de son action écologique

Air Liquide publie son premier Rapport de Développement Durable. Celui-ci présente les réalisations du Groupes pour contribuer à une société bas carbone, à un environnement sûr, inclusif et collaboratif et détaille les mesures prises pour avoir un impact positif et durable sur le climat, la santé et l'humain.



Depuis 2015, le Groupe a réduit son intensité carbone de 24%, et il est sur la bonne voie pour atteindre son objectif d'une baisse de 30% à l'horizon 2025 grâce à de nombreuses initiatives de décarbonation.



Malgré la forte hausse de son activité, ses émissions de CO2 ont augmenté de moins de 1%. L'objectif est de commencer à réduire ses émissions en valeur absolue autour de 2025 pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.